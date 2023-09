Česko kraluje e-shopům ve střední Evropě. Víc se tu utratí i recenzuje, firmy sázejí na reklamu

Různých dat o trhu e-commerce a online podnikání firem lze najít opravdu hodně. Pražská analytická společnost BizMachine ale z více než stovky veřejně dostupných zdrojů každý den získává a aktualizuje data o sedmi milionech firem – tedy o všech, které působí na českém, slovenském a maďarském trhu. Nyní představila analýzu oblasti e-commerce právě v těchto třech zemích.

I když co do počtu obyvatel jsou Česká republika a Maďarsko srovnatelné, pokud jde o podnikání či konkrétně e-commerce, jsou tyto dvě země spíše odlišné. Maďarsko se v mnohém podobá Slovensku, které má téměř poloviční trh, pokud jde o potenciální zákazníky z dané země. Tím však rozdíly teprve začínají, uvádí BizMachine, které s CzechCrunchem v minulosti spolupracovalo i na vůbec prvním žebříčku svého druhu u nás: seznamu sto největších e-shopů v Česku dle jejich obratu z online prodejů.

V polovině letošního srpna podle BizMachine bylo na českém trhu 63 321 e-shopů. Firem s alespoň jedním e-shopem u nás bylo více než 47 tisíc, což představuje 1,68 procenta ze všech podnikajících subjektů. V Česku tak připadá téměř šest e-shopů na tisíc obyvatel, v Maďarsku jsou to zhruba tři e-shopy a Slovensko se v této statistice nachází mezi svými dvěma sousedy – tam připadá 4,4 e-shopu na tisíc obyvatel.

Navíc firmy, které provozují e-shopy, mají vyšší obraty taky v Česku. Těch s obratem nad pět milionů eur (přibližně 125 milionů korun) u nás najdeme pět procent, zatímco na Slovensku i v Maďarsku jde o tři procenta. V Česku je také běžnější, aby měla jedna firma více e-shopů.

Foto: BizMachine Jak se liší česká, slovenská a maďarská e-commerce

„Rekordman na našem trhu je ostravská firma Gemini CZ 2000, s.r.o. Celkem jsme identifikovali více než 400 unikátních domén patřících této organizaci, na kterých byl provozován e-shop. Jako zdravý, aktivní e-shop aktuálně evidujeme 26 z nich,“ komentuje analytička BizMachine Jekatěrina Bobrakova. „Ale třeba firem, které provozují alespoň tři e-shopy, u nás najdeme na 3 113, na Slovensku je to desetkrát méně a v Maďarsku jsme na 817 takových firmách,“ dodává.

Mezi další zajímavá zjištění BizMachine patří:

Agregátory: Zatímco téměř 72 procent českých e-shopů najdete na agregátorech, na Slovensku je to jen 67 procent a v Maďarsku méně než čtvrtina. Agregátory v Maďarsku využívají většinou firmy s obratem do jednoho milionu eur.

Českých e-shopů s více než tisícovkou veřejných recenzí je téměř šest procent, v Maďarsku tvoří zhruba tři procenta všech e-shopů. Na druhou stranu více než sto recenzí má v Maďarsku jen 6,6 procenta e-shopů, v Česku to je pětina. Výdaje na reklamy: Jen čtyři procenta maďarských firem, které mají e-shop, si platí za Keywords ve vyhledávání na Googlu. Na Slovensku jde o sedm procent, v Česku pak až devět procent.

Jen čtyři procenta maďarských firem, které mají e-shop, si platí za Keywords ve vyhledávání na Googlu. Na Slovensku jde o sedm procent, v Česku pak až devět procent. Průměrné útraty: V Česku byla průměrná roční útrata v e-commerce na obyvatele více než dvojnásobná oproti Maďarsku (11 600 versus 4 700 korun). Slovenští spotřebitelé svou průměrnou útratu drží na 8 900 korunách.

V Česku byla průměrná roční útrata v e-commerce na obyvatele více než dvojnásobná oproti Maďarsku (11 600 versus 4 700 korun). Slovenští spotřebitelé svou průměrnou útratu drží na 8 900 korunách. Dostupnost e-shopů: Slovenské e-shopy jsou pro zákazníky nejméně dostupné, nejméně často mají veřejnou e-mailovou adresu nebo telefonní číslo. Slovenské a maďarské e-shopy mají také méně často profily na sociálních sítích (jen 38 procent e-shopů na Slovensku a 47 procent v Maďarsku oproti takřka 67 procentům e-shopů v Česku).

„Všechna tahle data ukazují na vyspělost českého e-commerce trhu a také znamenají, že na maďarském trhu je v oblasti e-commerce velký potenciál. Je to koneckonců i to, co říkají naši klienti – firmy, které své B2B podnikání a nabídku služeb v oblasti e-commerce chtějí nově nabízet i na Slovensku či v Maďarsku,“ komentuje ředitel BizMachine Martin Ondáš.

Kromě Ondáše za BizMachine stojí další dva Martinové – Nepraš a Lucký. Všichni tři byli partneři konzultační společnosti McKinsey, v roce 2016 však založili vlastní firmu. Dnes evidují přes tři sta zákazníků, od menších lokálních firem po globální hráče jako Microsoft, MasterCard nebo Raiffeisenbank.

Samotný BizMachine přitom nedávno podpořil vznik nového startupu Merchantee, jenž pomáhá e-shopům s rozhodováním o expanzi. Naopak startup SharpGrid, jenž vznikl jako spin-off ze společnosti a sleduje data o gastropodnicích ve dvaceti evropských zemích, tento měsíc nabral přes čtyřicet milionů korun od několika zdejších fondů.