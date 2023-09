Český startup mapuje restaurace ve 20 zemích, spoléhají na něj Heineken i Danone. Nabral přes 40 milionů

V uplynulém kvartálu v Itálii otevřelo 6 765 nových barů a 1 258 jich zavřelo. Z těch nově otevřených bylo 161 v Miláně a 76 z nich patřilo do cenové kategorie prémiových. Pro výrobce nápojů či jídla nebo distributory jde o zásadní informace – nově otevřený podnik znamená nové příležitosti a je třeba dostat se k němu dřív než konkurence. Jak je ale najít? Právě to dělá pražský startup SharpGrid, jenž nyní získal první podporu od investorů.

SharpGrid sbírá data o tom, jaké podniky jsou (zda jde o hospody, kavárny, restaurace apod.), kolik jich je, kde leží, kolik toho prodají nebo jak jsou drahé. Začínal v Česku, během posledních tří let se ale dostal do dvaceti evropských zemí a za cíl si klade stát se v této oblasti globální jedničkou v průzkumu trhu. Cílí přitom na analytiky, obchodníky, stratégy a manažery firem, jež obchodují v takzvaném segmentu HoReCa (hotely, restaurace, café). A na data startupu spoléhají i globální firmy jako Heineken, Danone nebo Unilever.

„Řízení kanálu HoReCa bylo odjakživa problematické. A to v celém světě. Sledování trendů, prodejů nebo samotných podniků se dělo na základě kusých informací z terénu, které mohly být zavádějící. Náš přístup je proti tomu založený na zpracování obrovského množství jak veřejně dostupných, tak partnerských dat. Získat a zpracovat je není snadné, ale baví nás to, umíme to a naši klienti nám věří,“ říká jeden ze zakladatelů startupu Petr Sadílek.

SharpGrid vznikl před třemi lety osamostatněním z analytické společnosti BizMachine, jež byznys staví na tom, co o sobě firmy prozradí, a kromě Sadílka za ním stojí druhý spoluzakladatel Martin Nepraš. Nepraš byl dlouholetým partnerem poradenské McKinsey a spoluzakládal také BizMachine, Sadílek svoji kariéru odstartoval jako datový analytik v Googlu, pak působil ve společnostech Qubit a ROI Hunter.

„Naší ambicí je stát se světovou jedničkou v oblasti průzkumu trhu HoReCa,“ popisuje Nepraš, jehož tým aktuálně čítající pětadvacet lidí podpořili investoři. Na urychlení globální expanze v prvním investičním kole od českých Czech Founders VC, Zaka VC a skupiny privátních investorů získal SharpGrid 1,7 milionu eur, v přepočtu bezmála 42 milionů korun. „Dalším klíčovým krokem teď bude rozšířit síť našich datových partnerství a vybudovat mezinárodní obchodní tým,“ doplňuje Nepraš.

„SharpGrid je unikátní nejen z hlediska špičkového týmu, ale i produktu, který světovým značkám dává potřebný vhled do chování spotřebitele. Díky tomu mohou efektivně soutěžit o zákazníka například při uvádění inovativních produktů,“ komentuje Vít Horký, zakladatel Czech Founders VC.

„SharpGrid se již stal lídrem na trhu on-trade průzkumu trhu a z našeho pohledu má potenciál stát se v tomto segmentu globální jedničkou. Stojí za ním velmi zkušený tým a my jsme nadšeni, že máme příležitost být součástí jeho příběhu. I vzhledem k silné synergii s market research divizí naší rodinné firmy,“ dodává za Zaka VC Jan Kasper.