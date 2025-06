Česko má znovu přímé a také jediné spojení s Kanadou. Letenky startují na 17 tisících korunách

Uložit 0

Česko má od uplynulého víkendu nové přímé spojení s Kanadou. Mezi Prahou a Torontem začala létat společnost Air Canada. Jde o jedinou přímou linku se zemí javorového listu. Aerolinka chce pomocí spoje podpořit cestovní ruch mezi oběma zeměmi, a také nové obchodní příležitosti. Linka se do Česka vrací po pěti letech, spojení přerušila covidová pandemie. Cena letenky začíná na 17 160 korunách v ekonomické třídě.

Mezi Prahou a Torontem se bude létat třikrát týdně, a to v pondělí, ve středu a v sobotu. Z české metropole se bude odlétat vždy odpoledne, cesta potrvá devět hodin. Zpáteční let je pak vždy v úterý, pátek a v neděli večer, do Prahy se přilétá následující den odpoledne. Takhle to zůstane až do konce září. Co bude s linkou potom, je teprve v jednání. „Vzhledem k tomu, že 8,6 milionu lidí žije v okruhu 120 minut od pražského letiště, víme, že tato nová linka bude oblíbená u těch, kteří chtějí cestovat nejen do Kanady, ale i dále do dalších destinací jako je USA, Mexiko nebo Karibik,“ uvedla regionální ředitelka Air Canada pro východní Evropu a Turecko Nedime Canipek-Konuksever.

Letiště Václava Havla očekává, že letos linku využije v obou směrech kolem 25 tisíc cestujících. „Uvítali jsme rozhodnutí letecké společnosti provozovat tuto linku s letadly s vyšší kapacitou, než bylo původně plánováno,“ dodal předseda představenstva pražského letiště Jiří Pos. Nad Atlantik vzlétne pod hlavičkou Air Canada Airbus A330-300 a Boeing 787 Dreamliner.