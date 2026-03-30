V Tiché Šárce vyrostlo 14 vil. Projekt jednoho z nejbohatších Čechů sází na různou výšku místností
Raumplan je architektonický princip, který navrhuje dům jako propojený celek s místnostmi různých výšek podle jejich funkce namísto tradičního dělení na jednotlivá podlaží. Na tuto filozofii teď navázali architekti z ateliérů Abtsmolen a Chybik + Kristof, kteří stojí za projektem čtrnácti vil v pražské lokalitě Tichá Šárka.
Ve všech těchto domech, které vystavěla developerská společnost KKCG Real Estate miliardáře Karla Komárka, je instalován systém stropního vytápění a chlazení spolu s řízeným větráním s rekuperací tepla. Interiéry doplňují dubové podlahy. „Každý dům má vlastní vyvýšenou zahradu nad úrovní ulice, která poskytuje maximální soukromí, a celá lokalita je obklopena zelení přírodního parku Tichá Šárka,“ vysvětluje Vojtěch Rydvan, projektový manažer KKCG Real Estate Group.
Celková investice dosáhla 650 milionů korun. Projekt top’rezidence Jenerálka navazuje na top’rezidence Šárecké údolí, kterou KKCG vybudovala ve stejné lokalitě. Do konce příštího roku má v okolí vzniknout také projekt top’rezidence Strnadovy zahrady.