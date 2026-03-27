V pražských Malešicích vyrostou hned čtyři výškové budovy. Bude v nich přes 400 bytů
Malešice zůstávají v hledáčku developerů jako jedna z pražských lokalit, kde se dá stavět ve větším a zároveň to dává ekonomicky smysl. Oproti širšímu centru nejsou tak drahé ani zastavěné, ale mají dobrou dostupnost, služby i dostatek zeleně v okolí. Pro investory proto jde o území s potenciálem dalšího rozvoje – a právě očekávaná proměna celé čtvrti je důvod, proč jejich zájem dál roste.
Sází na to i developerské společnosti Daramis a BDCG Development. V Malešicích, nedaleko stanice metra Depo Hostivař, připravují projekt Sky Towers, který má tvořit čtveřice čtrnáctipatrových domů s celkem 435 byty. Dispozice pokrývají jak menší jednotky pro jednotlivce a investory, tak větší byty pro rodiny. Ceny začínají zhruba na šesti milionech korun, na 4+kk ve vyšších patrech si připravte přes 18 milionů korun.
Součástí projektu z pera studia Qarta Architektura mají být i sdílené prostory včetně parku ve vnitrobloku, posilovny, kina nebo recepce s nepřetržitým provozem. Výstavba by měla začít ještě letos, dokončení je plánované na rok 2029. „Věříme, že se projekt stane přirozenou součástí proměny Malešic,“ hlásí developeři.