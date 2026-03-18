Jemný vítr v zádech. Vyzkoušeli jsme exoskeleton, který pomáhá při sportu, robocop z vás ale nebude
Tohle zařízení se nosí kolem pasu a stehen, váží dvě kila, slibuje snížení fyzické námahy o 30 procent... a vypadá jako ze sci-fi.
Když se člověk vydá na túru do kopců, často by ocenil o něco víc síly v nohách. Jeden pomocník by tu byl – osobní exoskeleton, tedy zařízení, které ještě nedávno patřilo spíš do sci-fi filmů než do běžného života. Teď se však pomalu dostává i k českým zákazníkům. Jaké to je, nasadit si „robotické nohy“ a projít se s nimi pražským Karlínem?
Exoskeletony dlouho patřily do světa filmů, kde je využívají hlavně vojáci. Ve snímcích jako Avatar, Elysium nebo Na hraně zítřka dávají lidem nadlidskou sílu a umožňují jim manipulovat s velmi těžkou výstrojí, zbraněmi či nákladem. To ovšem není případ hongkongského Hypershell X Pro, který jsme měli možnost vyzkoušet u nás v CzechCrunchi.
Po vybalení z krabice působí přístroj civilně a decentně, žádný nádech futuristického brnění se nekonal. Koneckonců jeho posláním není pomoc při bojových operacích, ale usnadnit sportovní aktivity. „Nečekejte, že nastane ‚wow‘ efekt a že budete držet v rukách robocopa,“ říká kolega Luboš Kreč, který patří mezi nejaktivnější sportovce naší redakce, a tak se k testu nového zařízení přidal.
Pocit z nošení exoskeletonu se dá nejlépe popsat jako kombinace těžší, dvoukilové ledvinky a popruhů krosny pevně utažených kolem pasu. K tomu přidejte konstrukci upevněnou k oběma stehnům – díky nim si budete pro změnu připadat jako kovboj, který má na nohách zavěšené pouzdro s kolty.
K používání exoskeletonu je potřeba si také stáhnout mobilní aplikaci Hypershell, ve které si uživatel nastaví profil a zadá svou výšku a váhu, aby zařízení fungovalo správně. Aplikace pak umožňuje sledovat sportovní statistiky, kontrolovat stav baterie, přizpůsobovat si pohyb stroje nebo spouštět interaktivní výukové programy. Za pár minut bylo hotovo a mohli jsme vyrazit do ulic.
První dojem byl… zvláštní. Ihned po spuštění zaregistrujete jemné vibrace, které signalizují, že je exoskeleton připraven. Prvních pár kroků ale bylo rozpačitých – stroj je při procházkách po rovinatém terénu spíše na obtíž. „Svou konstrukcí totiž nutí člověka kráčet tak nějak rozmáchle. Měl jsem pocit, že mi něco překáží, a zvedal jsem nohy nepřirozeně,“ hodnotí kolega.
Jiné to je při běhu či třeba chůzi do schodů. Při těchto aktivitách začnou chytré senzory a algoritmy umělé inteligence spolupracovat s lidským tělem. Stroj vám tak začne mírně nadzvedávat nohy, což znamená znatelnou úsporu energie – pohyb je najednou lehčí, protože přichází jemná, ale znatelná asistence. Nepředstavujte si ale, že exoskeleton odvede všechnu práci za vás. Působí spíš jako „jemný vítr v zádech“, což byl pro nás nezvyklý pocit. Právě tady se ale dostavil i kýžený „wow efekt“.
Zatímco si kolega pochvaloval pomoc do kopce, k praktičnosti stroje měl výhrady. Výrobce sice u modelu X Pro uvádí využití na až 17,5 kilometru aktivního používání, baterii s kapacitou 5 000 mAh lze ovšem nabíjet pouze tehdy, když je vložená v konstrukci. „To použitelnost exoskeletonu pro delší túry výrazně omezuje,“ míní.
Exoskeleton od Hypershellu, který jsme testovali, se do Česka dostal teprve nedávno. Do střední Evropy jej přivezla firma Fixed.zone z Homolí u Českých Budějovic. Společnost s obratem blížícím se půl miliardě korun prodává mobilní příslušenství a v některých případech ho i sama vyrábí. Její spoluzakladatel a majoritní majitel Daniel Havner, který nedávno poskytl CzechCrunchi rozhovor, si už exoskeleton také vyzkoušel.
„Vyrazil jsem na Kleť, oblíbený cíl českobudějovických sportovců. Podpora při chůzi je velmi dobře znatelná. Překvapilo mě také, jak rychle se systém s AI dokáže přizpůsobit stylu chůze konkrétního uživatele,“ říká.
Podle něj je exoskeleton jen jedním z příkladů technologií, které se ze světa futuristických vizí postupně dostávají do běžného života. Podobný vývoj byl prý patrný například u bezdrátového nabíjení telefonů, chytrých lokátorů na hledání ztracených věcí nebo magnetických systémů pro uchycení mobilů.
O exoskeletony různých typů se dnes kromě vojáků zajímají třeba stavaři pro zvedání těžkých nákladů, zaměstnanci na letištích nebo nemocnice kvůli rehabilitaci pacientů. Nyní se mají začít dostávat také k běžným uživatelům. „Stejně jako elektrokola v minulosti má i tato technologie potenciál postupně zevšednět a pomoci lidem překonávat fyzická omezení, aniž by byl narušen jejich přirozený pohyb,“ doplňuje Havner.
Nezvyklý přístroj je ale pro většinu lidí stále novinkou, což se promítá i do prodejů. „Zájem se zatím rozjíždí pomalu, produkty se teprve dostávají do nabídky partnerů. V Datartu se zatím prodaly jen jednotky kusů,“ uvádí mluvčí Fixed.zone Hana Ludlová s tím, že firma zatím nespustila žádnou větší marketingovou kampaň.
Nejde přitom o levnou „hračku“. Základní verze exoskeletonu Hypershell X vyjde na necelých 22 tisíc korun, varianta Pro je o pět tisícovek dražší. Fixed.zone nabízí rovněž nejpokročilejší model s karbonovou konstrukcí, který stojí 39 tisíc korun.