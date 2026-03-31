Co nejhoršího jste v životě udělali? Zendaya chystala v novém filmu šílenost, kterou jen tak nevydýcháte
Do kin míří Drama. Má hvězdnou Zendayu i Roberta Pattinsona a taky pořádně skandální námět, který budí kontroverze i u těch, kdo film neviděli.
Jmenuje se Drama a docela velké drama to je jak na plátně, tak i kolem. Nový film uznávaného amerického studia A24 se Zendayou a Robertem Pattinsonem o tom, jak se díky jedné nevinně míněné otázce zvrtnou jejich svatební přípravy, je totiž i o tématu, které byste nečekali. Které je zásadní a velmi bolavé. A stejně rozhořčeně jako některé filmové postavy, na něj reaguje i část americké veřejnosti, k níž se zápletka už dostala. Samotný film přitom do distribuce teprve vstupuje, a i když je jeho jádro opravdu šílené, jednu věc dělá dobře – nutí vás přemýšlet nad nepříjemnými věcmi, které byste si raději do hlavy nepouštěli.
Režisérem Dramatu je Nor Kristoffer Borgli, který se kontroverzím rozhodně nevyhýbá. Jeho novinka přitom začíná úplně obyčejně. Naprosto ničím nevyčnívající a v dobrém slova smyslu průměrný kluk potká holku, která se mu líbí. A ani ona není žádná superstar, ale prostě obyčejná sympaťanda. Sbalí ji a jejich vztah přeroste v lásku jako trám a rozhodnutí vzít se. Svatba už klepe na dveře, přípravy jsou ve vrcholné fázi.
Během testování svatebního menu s přáteli ale po několika skleničkách vína padne ve vtipu míněná otázka – Co nejhoršího jste v životě udělali? Dva z přítomných vytáhnou ne zrovna hezké, ale stále přijatelné historky, ženich, coby trochu nekňuba od pohledu, nic zajímavého nemá, nevěsta ale svou odpovědí všechny odrovná.
Naznačovat o co jde, nemá smysl, protože byste tím ztratili podstatný kus zážitku, který Drama nabízí. Zároveň na internetu už pár dní kolují první články, které zápletku filmu popisují a zachycují i rozhořčení – pochopitelné –, které v části veřejnosti vyvolala. Pokud tedy film chcete zažít bez spoilerů, zkuste se jim vyhnout.
Jestli totiž něco Drama dělá skvěle, tak to, že vás zčistajasna postaví do nečekané a nepříjemné situace, se kterou se prostě musíte vyrovnat. Stejně jako jeho postavy. Nelíbí se vám to, nechcete, ale nejde to jinak. Ona věc se stala a byla vyřčena, působí sice jako z jiného světa, ale je tu a nejde odestát.
Můžete se snažit zapomenout a jít dál, odsoudit a chtít odejít anebo se snažit k Emmě, jak se nevěsta v podání Zendayi jmenuje, najít cestu. Tak jako to dělá její nastávající Charlie, jehož hraje Robert Pattinson. Z láskyplného a harmonického soužití je ale najednou tápající zmatek a bezradnost.
Emmina nejhorší věc totiž doopravdy není něco, nad čím by se dalo mávnou rukou jako nad mladickou nerozvážností. To, co se Emmě honilo hlavou, mohlo mít fatální důsledky a zejména v americké společnosti, ale nejen tam, jde o velmi citlivé téma.
Tím, že ho Borgi zasazuje do kontextu a prostředí, ve kterém bysto ho nečekali, vyvolává nejen všechny ty nepříjemné pocity, ale i spoustu otázek – dá se to překonat a odpustit? Co to znamená pro zbytek života daného člověka? Co to vypovídá o jeho povaze? Lze to a máme to uzavřít?
Drama na ně nedává odpovědi. Jen kreslí pestrý obraz ze střípků možných reakcí, které jsou navíc místy až absurdní, protože se pořád přeci jen jedná o sice černou, ale stále romantickou komedii. Nic jiného by s probíraným činem nemohlo snad kontrastovat víc. Možná tak film ve výsledku vzhledem k závažnosti zvoleného tématu klouže po povrchu a v některých scénách může působit až dehonestujícím dojmem, možná ale dělá jenom přesně to, co by dělal obyčejný člověk, když by se s ním setkal.
A i když možná stejně jako já ucítíte, že byste k Emminu vývoji chtěli vědět víc, možná tam víc není a je to jen naše potřeba mít všechno to puntíku vysvětlené. Což ostatně v jednu chvíli předvádí i Charlie. Ale odpovědi možná prostě nejsou, jen nastalá situace.
Až se teď Drama vydá naplno do kin a vyrojí se první recenze, debata kolem něj pravděpodobně nabere na pořádných otáčkách. A teprve pak se ukáže, jestli je to sebevědomý film, který neváhá tnout do živého, nebo úlet, který to se svým sebevědomím přehnal.