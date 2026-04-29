Středověká katedrála dostala novou tvář. Stojí za ní studio, které působí i v Česku
Stavba vznikla z betonu s použitím písku a kameniva z povodí řeky Loiry a má působit lehce a jednoduše.
Byla postavena v období mezi 11. a 16. stoletím a je známá svou kombinací románské a gotické architektury, stejně jako bohatě zdobeným barokním oltářem a sochami. Katedrála sv. Mořice ve francouzském městě Angers má také vzácný středověký vstupní portál, který se teď architekti z japonského studia Kengo Kuma rozhodli ochránit moderně pojatou předsíní za přibližně 134 milionů korun.
„Portál je výjimečný právě díky těmto barevným kamenným sochám, které jsou pro středověk typické. Aby se dobře zachovaly i do budoucna, bylo potřeba vytvořit novou stavbu. Naším úkolem bylo navrhnout řešení, které bude s historickou částí katedrály ladit, ale zároveň nebude působit rušivě. Při návrhu jsme se proto inspirovali způsobem uvažování středověkých stavitelů,“ tvrdí architekti.
Stavba vznikla z betonu s použitím písku a kameniva z povodí řeky Loiry a má působit lehce a jednoduše. Studio Kengo Kuma je známé i v Česku – aktuálně se podílí na návrhu Moravského židovského muzea Mehrin v Brně. Dům bude mít podobu nekonečné stuhy, která stoupá od chodníku až k vyhlídce. V jejím středu bude strom. A jakýmsi středobodem stavby má být knihovna s restaurací.
