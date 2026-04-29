IKEA našla způsob, jak zefektivnit práci skladníků. Obuli robobrusle, díky nimž jsou dvakrát rychlejší
Švédský nábytkářský gigant našel originální způsob, jak zvýšit efektivitu ve skladech. Obul zaměstnance do robotických bot.
IKEA ve svém distribučním centru v Helsingborgu testuje nevšední technologii společnosti Shift Robotics. Skladníci nasadili její „chytré boty,“ nápadně připomínající kolečkové brusle. Takzvané Moonwalkers se jednoduše navléknou na běžnou pracovní obuv a díky adaptivní umělé inteligenci se v reálném čase přizpůsobí stylu chůze každého uživatele.
Pro pracovníky, kteří při chystání objednávek v rozsáhlých halách denně nachodí kilometry, jde o šikovnou vychytávku. To ostatně ukazují i dosavadní výsledky, produktivita skladníků se podle firmy díky nim zvýšila o 16 procent. „Naši zaměstnanci i zákazníci reagují velmi pozitivně, panuje tu skutečné nadšení,“ říká manažer IKEA ve švédském Helsingborgu Sebastian Carlius v oficiální tiskové zprávě.
Zajímavostí je, že celý projekt nevznikl jako příkaz z vedení. Jeden z pracovníků si sám všiml reklamy na boty na internetu, ze zvědavosti je objednal a na vlastní kůži otestoval. Teprve po tomto soukromém testu se myšlenka začala šířit dál. „Nejlepší nápady mnohdy přichází od lidí, kteří jsou dané práci nejblíže. To, co předvedl tým v Helsingborgu, je skvělým příkladem převzetí iniciativy a chuti testovat nové věci,“ komentuje úspěch David McCabe, globální manažer holdingu Ingka, který provozuje většinu IKEA obchodů. Boty Moonwalker jsou podle něj jen střípkem širšího portfolia více než 40 automatizačních řešení, která skupina postupně zavádí po celém světě.