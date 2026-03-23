Stojí jako auto, přitom z pultů zmizeli během několika týdnů. Alza teď k Adamovi přidá i další roboty
Největší český e-shop se stal oficiálním distributorem čínských robotů Unitree pro Česko, Slovensko a Maďarsko. A zájem Čechů je prý velký.
Industriální kulisy centrály Alzy ožívají nečekaným ruchem. Běžnou pracovní rutinu totiž nápadně rozbíjí drobný humanoidní robot, který se prochází zdejší chodbou. Působí nenápadně, až elegantně, a navzdory rytmickému klapání každého došlapu kráčí naprosto suverénně ke zdejší recepci. Tam na moment zpomalí, aby své představení zakončil s nečekanou grácií, otočí se k přihlížejícím, zvedne ruku a přátelsky zamává.
Kolegové mu říkají Adam. Ve skutečnosti jde o Unitree G1, humanoidního robota čínské společnosti Unitree Robotics, která si za poslední rok vybudovala pozici největšího světového prodejce těchto dvounohých „strojů“.
Měří 135 centimetrů, váží 35 kilogramů a v jeho těle spolupracují hned dva počítače. První zajišťuje běžný provoz, pohyb i komunikaci se senzory. Druhým je Nvidia Jetson Orin, výkonný modul určený pro běh AI modelů natrénovaných v simulačním softwaru. Právě ten Adamovi dává takzvanou omezenou autonomii, schopnost reagovat na okolní prostředí, nikoli jen mechanicky plnit předem zadané příkazy.
Adam patří do kategorie bipedálních humanoidů, tedy robotů, kteří chodí po dvou a svým tvarem připomínají lidské tělo, čímž ihned upoutá. „Lidi láká hlavně ten formát člověka. Dvě nohy prostě vypadají působivě,“ vysvětluje Vojtěch Hrazdil, vedoucí prodeje robotiky v Alze, která právě tyto roboty jako jediná v Česku prodává i distribuuje.
Samotné stání na dvou nohou přitom není nic samozřejmého, pro robota jde o poměrně náročný úkol. Na rozdíl od lidského těla, které dokáže „zamknout“ klouby a stát téměř bez energetické spotřeby, musí robot neustále aktivně vyvažovat. Adam proto zůstává i při stání zapnutý a jeho systémy stále běží, i když zdánlivě nic nedělá.
Výdrž baterie se však liší podle aktivity: při pouhém stání může dosáhnout až čtyř hodin, zatímco při náročnějších úkonech je kratší. „Je to hezký detail, který si málokdo uvědomí,“ říká Hrazdil.
Adamův pohyb ale prošel dramatickou proměnou. „Když na podzim loňského roku k nám dorazil, při chůzi působil více jako robot a schody pro něj byly prakticky nezdolnou výzvou. Dnes tancuje a zvládá dobře napodobit lidské pohyby, které by ještě před rokem byly sci-fi. Fyzické tělo přitom zůstalo stejné, změnil se jen software.“
Adam, Fík a Cvrček
Adama v centrále doprovází další dva robotičtí parťáci. Fík, jak kolegové přezdívají modelu Unitree B2-W, je čtyřnohý, i s baterií 85 kilogramů vážící stroj s robustní kovovou konstrukcí a certifikací IP68. Na e-shopu se prodává za zhruba dva miliony korun. Bytelný robot, připomínající s trochou fantazie hybrid mezi motorkou a psem, umí projet vodou a snese tvrdé zacházení a venkovní podmínky, které by jeho kolegovi Adamovi už s největší pravděpodobností neudělaly dobře.
Jeho největším trumfem jsou kolečka integrovaná do nohou. Dokáže plynule přepínat mezi chůzí a jízdou, efektivně zvládat terén i hladký povrch a na jedno nabití ujede až 50 kilometrů. „Při našich testech navíc zvládl nést zatížení přesahující 50 kilogramů,” líčí Hrazdil.
Třetím členem trojice je Cvrček, model Go2, nejmenší, zato nejagilnější robotický pes v nabídce. Jeho skener, využívající technologii Lidar, je zabudovaný v čumáku a neustále se otáčí, mapuje okolí a buduje trojrozměrný model prostoru. Právě díky Cvrčkovi si Alza namapovala celou svou kancelář v 3D přímo v aplikaci výrobce, bez nutnosti externího softwaru.
Interní odhady počítaly s tím, že první várka Unitree robotů by se mohla vyprodat za zhruba půl roku. Realita byla výrazně rychlejší. „I bez masivní marketingové podpory se první várka robotů prodala během pouhých šesti týdnů. Z naší strany šlo o risk. Nevěděli jsme, jak velká poptávka bude,“ říká Eliška Čeřovská, PR manažerka Alzy. Nedávno dorazila i většina další várky, která je už nyní z větší části prodaná.
Zájem přišel hlavně od firem a univerzit. Někteří se chtějí připravit na budoucnost automatizace dřív než konkurence. Technické školy zase chtějí, aby jejich studenti mohli pracovat nejen s programem, ale se všemi vrstvami moderního robotického systému najednou. A pak jsou tu technologičtí nadšenci. „Chtějí být připraveni. Obvykle nečekají, že jim robot uvaří kávu, ale chtějí být u toho, až se to naučí,“ míní Čeřovská.
Podle Hrazdila ale občas přece jen musí prodejci krotit přehnaná očekávání. Zákazníci se prý třeba ptají, jestli jim robot vypleje záhon nebo vyvenčí psa. „Zákazníkům velmi upřímně říkáme, co je reálné a co ne. Rozhodně nejde o hračku v běžném slova smyslu. Kupujete si vývojovou platformu, hardware s obrovským potenciálem, ale bez hotových aplikací pro každodenní domácí použití,“ říká.
Ruce za půl milionu
Podle e-shopu je největší zájem o humanoidního robota Unitree G1 v nejvýkonnější verzi, která stojí necelý milion korun. Většina zákazníků však u této konfigurace nezůstává. Téměř vždy si dokupují pětiprsté ruce od Inspire Robotics za zhruba půl milionu, protože bez nich robot není schopen uchopit ani přemisťovat předměty.
K dispozici jsou ale i verze s taktilními senzory, s citlivostí v prstech schopnou rozlišit různé povrchy a tlaky. Ty ovšem cenu posouvají ještě výrazně výš. A připočteme-li Apple Vision Pro nebo Meta Quest 3 pro teleoperaci, tedy dálkové ovládání robota skrze brýle pro rozšířenou realitu, celková investice se snadno vyšplhá i na dva miliony korun.
Portfolio Alzy se v oblasti humanoidních robotů brzy navíc rozšíří dvěma směry. Na jedné straně má přijít dostupnější model Unitree R1, který je menší a levnější než verze G1. A současně se na prodej připravuje již druhá generace full-size modelu humanoida H2 o výšce kolem 175 centimetrů, hmotnosti zhruba 70 kilogramů a nosnosti až 30 kilogramů. Což je výrazný posun oproti Adamovi, který unese jen dva až tři kilogramy. Místo mávajícího robota v kanceláři by to už byl stroj, který by pomáhal přímo ve skladu.
A pokud vás Adam, Fík nebo Cvrček zaujali, nebudete muset pro jejich prozkoumání chodit až do centrály e-shopu.