Renesanční sýpka se promění v restauraci a kulturní centrum. Dostane náměstíčko i obrovské okno
V obci Velká Polom, kousek od Ostravy, stojí u zříceniny tvrze renesanční sýpka z 16. století. Dlouhé roky byla nevyužitá a chátrala, to teď ale bude jinak. Objekt prochází proměnou v restauraci a kulturní centrum. Nové zásahy přitom nemají přebít původní charakter stavby, naopak se mu mají co nejvíc podřídit.
„Nepracujeme s efektem ani s kontrastem, ale s tím, co už existuje. Zachováváme původní hmotu, její měřítko i materiálovou podstatu. Do tohoto rámce vkládáme novou vrstvu – současnou, čitelnou, ale klidnou. Architektura zde není o přepisování historie, ale o její aktualizaci,“ vysvětluje šéfka ateliéru JA architekti Andrea Jašková, která za návrhem stojí.
V sýpce kromě restaurace a kulturního zázemí vznikne i multifunkční prostor pod dřevěným krovem v horním podlaží. Před budovou má vyrůst malé náměstíčko s pobytovou dřevěnou terasou a vzrostlou zelení, na nějž bude ze sýpky dobře vidět díky velkoformátovému prosklení v hlavním štítu. Součástí rekonstrukce bude také nová šindelová střecha.