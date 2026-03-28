Drátová sluchátka jsou zpět? Kabel se vrací do módy coby symbol i protest proti digitálnímu světu
V době bluetooth už měla být drátová sluchátka pasé. Místo toho je nosí Zendaya, Ariana Grande i Harry Styles a prodeje na zahraničních trzích rostou.
Když Apple v roce 2016 odstranil z iPhonu 7 sluchátkový jack, šlo o jasné gesto. Kabel je přežitek a budoucnost patří bezdrátové technologii. Zbytek trhu tehdy lídra na poli mobilních zařízení poslušně následoval a spotřebitelé masivně přešli na gadgety, které k zapojení využívají bluetooth.
Po deseti letech se ale americké ulice, časopisy i sociální sítě znovu plní lidmi, kteří nosí v uších kabelová sluchátka. Donedávna zapomenuté „dráťáky“ visí na krku i těm, kteří si bez problémů mohou dovolit tu nejdražší elektroniku na trhu. Od hvězd NBA, jako je LeBron James, až po popové ikony typu Ariana Grande nebo Charli XCX.
Podle analytické firmy Circana prodeje drátových sluchátek pět let v řadě klesaly, až do druhé poloviny roku 2025, kdy se trend obrátil. Trh začal znovu výrazně růst. Jak informoval server BBC, v prvních šesti týdnech roku 2026 vzrostly globální tržby z kabelových sluchátek o téměř dvacet procent.
Zatímco světová média mluví o návratu legendy, česká prodejní data nabízí střízlivější pohled. Jan Linhart ze Smarty potvrzuje, že ačkoliv je v zahraničí trend silný, v tuzemsku se nákupní košíky mění pomaleji. „Trend kolem návratu drátových sluchátek sledujeme, nicméně v našich datech zatím nevidíme, že by se tento efekt výrazně projevil,“ vysvětluje.
Podobně situaci hodnotí i mluvčí Datartu Petra Psotková. „V prvních měsících letošního roku evidujeme v meziročním srovnání přibližně pětiprocentní nárůst prodejů drátových sluchátek. Tento vývoj však může být ovlivněn krátkodobými trendy,“ říká. Podle ní si drátové modely drží stabilní místo zejména díky cenové dostupnosti a jednoduchosti, zatímco většina zákazníků se stále dlouhodobě přiklání k bezdrátovému pohodlí.
Kvalita, která nepotřebuje signál
Příčiny „kabelového obrození“ v zahraničí nemusí být podle některých expertů jen módním výstřelkem. Část z nich má za to, že jde o kombinaci kvalitnějšího zvuku, praktičnosti a obecné únavy z přesyceného světa technologií. „Říkám to už roky,“ komentuje situaci pro BBC Chris Thomas, šéfredaktor amerického recenzního serveru SoundGuys. Podle něj se bluetooth sice zlepšilo, ale skutečná zvuková věrnost zůstává výsadou drahých niche značek.
Český technologický recenzent Jan Malý, známý pod pseudonymem GeekBoy, to však vidí jinak. „Drátová sluchátka dnes podle mě fungují spíš jako estetický trend. Podobně jako když před pár lety přišly AirPody a působily nově a zajímavě. I proto se k drátovým sluchátkům vrací řada celebrit, nejen kvůli nostalgii, ale i proto, že to jednoduše působí cool. Samotné gesto, kdy si člověk vezme kabel do ruky a přiblíží mikrofon k puse, je dnes považované za stylové,“ říká.
U drátových sluchátek je podle testera stále znatelná lepší kvalita mikrofonu. Jako příklad udává bílá sluchátka Apple EarPods, která patří k těm nejpopulárnějším.
Bezdrátová sluchátka sice nabízí pohodlí, zároveň jsou ale citlivější na rušení a problémy s připojením, které se mohou objevit i u dražších modelů. A to v praxi znamená, že selhání spojení může nastat právě ve chvílích, kdy je spolehlivost nejdůležitější.
Herečka Zoë Kravitz to ve virálním podcastu Subway Takes popsala s humorem sobě vlastním. „Bluetooth ničí důležité momenty. Zkuste si představit, že jste s někým na rande, snažíte se navodit atmosféru, a pak se musíte v nastavení piplat s tím, aby se vaše zařízení spojilo s přehrávačem,“ postěžovala si.
Demokratická elegance a analogový lifestyle
Seznam celebrit, které se vrací ke kabelu, se neustále rozšiřuje. Rapper Drake, zpěvák Harry Styles či herečka Zendaya se podle americké CNN ukazují ve společnosti už téměř výhradně se sluchátky visícími na šňůře.
New York Magazine trend posvětil už na samotném konci minulého roku, kdy pro svou obálku zachytil herce Bena Stillera a hvězdu NBA Karla-Anthonyho Townse, jak v metru společně poslouchají hudbu, jak jinak než z drátových sluchátek.
Přestože dnes už moderní smartphony často postrádají tradiční sluchátkový jack, řešení zůstává jednoduché a cenově dostupné. Uživatelé mohou sáhnout po modelech s konektorem USB-C nebo využít redukce, které stojí jen několik stovek korun. Pro řadu lidí tak nastává návrat k jednoduššímu poslechu, kde hudbu nepřerušují výpadky signálu ani vybitá baterie.