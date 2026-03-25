Bude nový Pán prstenů. Scénář píše slavný fanoušek, představí neviděnou část knih a vrátí se hobiti
The Lord of the Rings: Shadows of the Past neboli Pán prstenů: Stíny minulosti bude nový film na motivy fantasy ságy J. R. R. Tolkiena.
Letos oslaví už 25 let od premiéry prvního dílu, ale v srdcích diváků zůstává filmová trilogie Pán prstenů nepřekonaná. Na zbožňovanou trojici snímků naváže další film – avšak pozor, není to už dříve oznámený Hon na Gluma, ale úplná novinka. Pod kterou je podepsané jedno známé jméno. Vlastně nejen jedno.
Mělo to být krátké oznámení, v němž režisér Peter Jackson předá fanouškům informace o tom, jak postupují práce na filmu Pán prstenů: Hon na Gluma. Ten má pod palcem Andy Serkis, jenž v původní filmové trilogii ztvárnil právě postavu Gluma. Snímek je na dobré cestě, jenže Jackson vypustil do světa mnohem víc: „Po Honu na Gluma připravujeme ještě jeden film.“
Snímek má nést název Lord of the Rings: Shadows of the Past, česky Stíny minulosti, a z knižního Pána prstenů si bere úvodní kapitoly, které Jackson ve svých filmech nezpracoval. Mimochodem právě na druhou kapitolu Společenstva prstenu se stínový název filmu přímo odkazuje. Nepůjde však čistě o příběh zasazený před události filmové trilogie, ale i o svého druhu pokračování.
Režisér původní trilogie si k odhalení přizval osobu nejpovolanější. Amerického moderátora Stephena Colberta, který ve Spojených státech patří k populárním televizním osobnostem, je gigantickým milovníkem Pána prstenů (jako fakt velkým, ale o tom víc níže) – a který v posledních dvou letech pracoval na scénáři nového filmového Pána prstenů.
„Všichni víte, co pro mě ty knihy i filmy znamenají. Ale přistihl jsem se, že znovu a znovu čtu těch zhruba šest kapitol, které se do filmu nedostaly. A napadlo mě, jestli bychom z nich nemohli udělat vlastní příběh zasazený do jiného, většího příběhu,“ popsal Colbert. „Něco, co je věrné jak knihám, tak filmům,“ dodal. U ambiciózního projektu navíc nebude sám.
Colbert snímek rozpracoval se svým synem, scenáristou Peterem, ale především s Phillipou Boyens, která je spoluautorkou scénáře jak trilogie Pán prstenů, tak následného Hobita. Jejich vize pro nový film diváky vezme do doby čtrnáct let po Návratu krále, kdy už Středozemi hlavní hrdina Frodo opustil a zamířil do Země neumírajících – a jeho parťáci Samvěd, Smíšek a Pipin naopak vyrazí po stopách svého největšího dobrodružství…
K trojici hrdinů malých vzrůstem, ale velkých jejich činy přidá Lord of the Rings: Shadows of the Past také dějovou linku s Elanor, Samovou dcerou. „Která objeví dávno pohřbené tajemství a rozhodne se odhalit, proč Válka o Prsten málem skončila porážkou ještě dřív, než vůbec začala,“ cituje krátký popis filmu magazín Variety. Dokonce se má objevit i tajemná a veselá postava Toma Bombadila, která se zatím ukázala pouze v seriálových Prstenech moci.
V Česku nepatří Colbert mezi kdovíjak známé tváře, ale jeho talk show má ve Spojených státech vysokou sledovanost a svou láskou k originálnímu dílu J. R. R. Tolkiena i jeho filmové adaptaci je proslavený. Moderoval setkání původních herců, hosty svého pořadu (třeba i představitele zmíněných hobitů Billyho Boyda a Dominica Monaghana) překvapuje encyklopedickou znalostí Pána prstenů, dokonce si střihl miniroličku ve filmovém Hobitovi.
Ještě před snímkem Pán prstenů: Stíny minulosti by však měl na plátna zamířit v úvodu zmíněný Hon na Gluma. Také na něm spolupracuje Phillipa Boyens a také v něm se mají objevit známé postavy jako čaroděj Gandalf, hraničář Aragorn či hobit Frodo. Bližší detaily ale filmaři neodhalili. A jestli máte hlad po všem „LOTRovském“ a nezlomili jste nad nimi čarodějnou hůl, můžete v mezičase vyčkat na další Prsteny moci. Ve druhé řadě Rings of Power jsme cítili zlepšení, ale toho zklamání bylo až příliš. Tak snad do třetice – anebo až ve filmu?