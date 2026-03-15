Peptidy slibují rychlé hubnutí i delší život. Trh s nimi vzrostl o tisíce procent, roste ale i černý trh

Peptidy dobývají svět hubnutí i biohackingu. Odborníci Petr Šrámek a Peter Magic vysvětlují, proč jejich popularita roste a jaká rizika s sebou nese.

Evelína BeníškováEvelína Beníšková

longevity1
Foto: Thomas Habr
Petr Šrámek a Peter Magic na Longevity Festivalu 2026
Peptidy se v posledních letech staly symbolem moderního biohackingu i rychlého hubnutí. Látky, které byly ještě donedávna doménou sportovní komunity, dnes rezonují v technologickém světě i mezi celebritami. S jejich rostoucí popularitou se ale zároveň objevují rizika, která si běžní uživatelé často vůbec nepřipouštějí. „Zachytili jsme vzorky, které byly předávkované tisíckrát,“ říká Peter Magic, zakladatel analytické laboratoře Janoshik.

Základem celé debaty je pochopení, co vlastně tyto látky v organismu dělají a jak s tělem komunikují. „Peptidy jsou krátké řetězce aminokyselin, které mají hormonální účinek a působí na konkrétní receptory v těle,“ vysvětluje Magic. Právě schopnost cíleně ovlivňovat biologické procesy z nich dělá mocný nástroj, který byl dříve populární především ve sportovní komunitě. Nejde však o magickou pilulku, ale o vysoce aktivní látky, které vyžadují precizní zacházení a hluboké znalosti biochemie.

Popularita peptidů přitom podle Magice prošla typickým vývojem. Nejprve se objevují ve sportovní komunitě, poté je převezmou celebrity a technologická elita a teprve následně se dostávají do širší lékařské praxe. Tento přeliv z okraje do mainstreamu podle něj způsobil, že trh s peptidy v posledních letech narostl o stovky tisíc procent.

thomashabr_l1310160

Foto: Thomas Habr

longevity1
longevity

K masivnímu rozšíření přispěl i technologický pokrok v biotechnologiích. Výroba těchto látek už totiž není výsadou velkých farmaceutických společností. „Během poslední dekády se syntéza peptidů tak neskutečně zrychlila a zlevnila, že dnes jsou dva studenti v garáži schopni vyrábět peptidy ve velkém,“ popisuje Magic. Tato dostupnost sice demokratizuje vědu, zároveň ale otevírá prostor pro neregulovanou produkci, kde kontrola kvality dodavatelského řetězce často zcela chybí.

Právě v laboratoři Janoshik podle něj denně vidí odvrácenou stranu tohoto boomu. Šedý a černý trh s neprověřenými přípravky přináší rizika, která mohou mít pro koncového uživatele fatální následky. „Zachytili jsme vzorky, které byly předávkované tisíckrát – místo mikrogramové dávky byla miligramová,“ uvádí Magic. Největším rizikem je pak záměna léků na hubnutí za inzulin, což může být pro zdravého člověka i smrtelné.

peptides

Paradoxem moderního trhu je podle něj i to, že falzifikáty z černého trhu mohou v některých případech vykazovat vyšší čistotu než oficiální farmaceutické produkty. „U růstového hormonu paradoxně falšované produkty někdy dosahují vyšší čistoty, přes 97 procent, než ty originální,“ vysvětluje Magic s tím, že na černém trhu existuje silný tlak klientů na kvalitu. To ale neznamená, že je nákup bezpečný – celý segment totiž funguje bez kontroly a k omylům dochází systémově a často nezáměrně.

Centrem současné pozornosti je bezpochyby semaglutid, známý pod obchodním názvem Ozempic, který Magic označuje za medicínský průlom. Tento lék na hubnutí se stal nástrojem pro desítky milionů lidí po celém světě trpících obezitou. Jeho popularita je tak obrovská, že farmaceutické firmy nestíhají uspokojovat poptávku. Zároveň tím výrazně narostl zájem o další peptidy i mezi lidmi mimo biohackingovou komunitu.

thomashabr_l1300310

Foto: Thomas Habr

thomashabr_l1300406
thomashabr_l1300598
thomashabr_l1300603+126
thomashabr_l1300424
thomashabr_l1300435
thomashabr_l1300429
fot00918
fot00222
fot00019
fot00039
fot00065
fot00074
thomashabr_l1300493
thomashabr_l1300501
thomashabr_l1300505
thomashabr_l1300447
fot01101
fot01113
fot01177
fot01097
thomashabr_l1300568
thomashabr_l1300576
thomashabr_l1300681
thomashabr_l1300448
thomashabr_l1300369
thomashabr_l1300360
thomashabr_l1300719
thomashabr_l1300729
thomashabr_l1300742
thomashabr_l1300690
thomashabr_l1300708
thomashabr_l1300715
thomashabr_l1300777
thomashabr_l1300797
thomashabr_l1300801
thomashabr_l1300774
thomashabr_l1300617
thomashabr_l1300682
thomashabr_l1300683
thomashabr_l1300830
thomashabr_l1300831
thomashabr_l1300848
thomashabr_l1300816
thomashabr_l1300852
thomashabr_l1300872
thomashabr_l1300884
thomashabr_l1300326
thomashabr_l1300349
thomashabr_l1300339
thomashabr_l1300891
thomashabr_l1300906
thomashabr_l1300525
thomashabr_l1300526
thomashabr_l1300861
thomashabr_l1300561
thomashabr_l1300942
thomashabr_l1300953
thomashabr_l1300401
thomashabr_l1300315
thomashabr_l1300610
thomashabr_l1300957
thomashabr_l1300958
thomashabr_l1300973
fot00285
fot00676
fot00729
thomashabr_l1310007
thomashabr_l1300997
thomashabr_l1310006
thomashabr_l1310014
thomashabr_l1310017
thomashabr_l1300322
thomashabr_l1300716
thomashabr_l1300697
thomashabr_l1310025
thomashabr_l1310038
thomashabr_l1310065
thomashabr_l1300469
thomashabr_l1300548
thomashabr_l1300849
fot00105
thomashabr_l1310067
thomashabr_l1310084
thomashabr_l1310082
thomashabr_l1310085
fot00126
fot00139
fot00437
thomashabr_l1300647
thomashabr_l1300660
fot00807
fot00794
thomashabr_l1310093
thomashabr_l1310100
fot00124
fot00213
fot00229
fot00430
thomashabr_l1310133
thomashabr_l1310133
thomashabr_l1300585
thomashabr_l1300601
fot00424
thomashabr_l1310138
thomashabr_l1310146
habrmagniflex1
habrmagniflex
thomashabr_l1310001
thomashabr_l1300865
thomashabr_l1300800
fot00521
fot00506
thomashabr_l1310160
thomashabr_l1310161
thomashabr_l1300377
fot09969
fot09948
fot00999
fot00933
fot01058
fot01069
fot00821
fot00755
fot00607
fot00583
fot00559
fot00245
fot00237
fot00093

Právě otázka správného používání těchto látek je podle Petra Šrámka, spoluzakladatele Healthy Longevity Clinic, klíčová. Moderní léky s vysokou účinností podle něj zároveň vyžadují velmi odpovědný přístup. „Individualizace je základ u všech vysoce účinných léků. Nejde jen o konkrétní látku, ale i o délku podávání a režimová opatření,“ vysvětluje. Bez personalizovaného přístupu a odborného dohledu se totiž může stát, že si člověk místo zlepšení zdraví uškodí.

Jedním z fenoménů spojených s nekontrolovaným hubnutím je takzvaný „Ozempic face“, tedy propadlý vzhled obličeje. Šrámek vysvětluje, že nejde o přímou chybu látky, ale spíše o selhání režimu během léčby. „Pokud tělu nedodáte bílkoviny a cvičení, bere si je ze svalů, což může být v pokročilém věku likvidační,“ líčí. Úbytek svalové hmoty je dle něj patologický efekt, který vzniká ve chvíli, kdy pacienti ztratí chuť k jídlu a přestanou dbát na dostatečný příjem proteinů.

Pozoruhodné jsou také rozdíly v regulaci. Zatímco ve Spojených státech regulátor FDA uvolnil podle Magice osmnáct druhů peptidů do autorizovaných lékáren, aby narovnal trh, v Česku je legislativa výrazně přísnější. „V Česku mají hormonálně účinné látky stejný status jako anabolické steroidy. Paragrafy jsou drakonické,“ říká. Prodej Ozempicu mimo oficiální distribuční kanály je tak trestným činem se stejnou sazbou jako distribuce steroidů.

