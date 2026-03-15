Peptidy slibují rychlé hubnutí i delší život. Trh s nimi vzrostl o tisíce procent, roste ale i černý trh
Peptidy dobývají svět hubnutí i biohackingu. Odborníci Petr Šrámek a Peter Magic vysvětlují, proč jejich popularita roste a jaká rizika s sebou nese.
Peptidy se v posledních letech staly symbolem moderního biohackingu i rychlého hubnutí. Látky, které byly ještě donedávna doménou sportovní komunity, dnes rezonují v technologickém světě i mezi celebritami. S jejich rostoucí popularitou se ale zároveň objevují rizika, která si běžní uživatelé často vůbec nepřipouštějí. „Zachytili jsme vzorky, které byly předávkované tisíckrát,“ říká Peter Magic, zakladatel analytické laboratoře Janoshik.
Základem celé debaty je pochopení, co vlastně tyto látky v organismu dělají a jak s tělem komunikují. „Peptidy jsou krátké řetězce aminokyselin, které mají hormonální účinek a působí na konkrétní receptory v těle,“ vysvětluje Magic. Právě schopnost cíleně ovlivňovat biologické procesy z nich dělá mocný nástroj, který byl dříve populární především ve sportovní komunitě. Nejde však o magickou pilulku, ale o vysoce aktivní látky, které vyžadují precizní zacházení a hluboké znalosti biochemie.
Popularita peptidů přitom podle Magice prošla typickým vývojem. Nejprve se objevují ve sportovní komunitě, poté je převezmou celebrity a technologická elita a teprve následně se dostávají do širší lékařské praxe. Tento přeliv z okraje do mainstreamu podle něj způsobil, že trh s peptidy v posledních letech narostl o stovky tisíc procent.
K masivnímu rozšíření přispěl i technologický pokrok v biotechnologiích. Výroba těchto látek už totiž není výsadou velkých farmaceutických společností. „Během poslední dekády se syntéza peptidů tak neskutečně zrychlila a zlevnila, že dnes jsou dva studenti v garáži schopni vyrábět peptidy ve velkém,“ popisuje Magic. Tato dostupnost sice demokratizuje vědu, zároveň ale otevírá prostor pro neregulovanou produkci, kde kontrola kvality dodavatelského řetězce často zcela chybí.
Právě v laboratoři Janoshik podle něj denně vidí odvrácenou stranu tohoto boomu. Šedý a černý trh s neprověřenými přípravky přináší rizika, která mohou mít pro koncového uživatele fatální následky. „Zachytili jsme vzorky, které byly předávkované tisíckrát – místo mikrogramové dávky byla miligramová,“ uvádí Magic. Největším rizikem je pak záměna léků na hubnutí za inzulin, což může být pro zdravého člověka i smrtelné.
Paradoxem moderního trhu je podle něj i to, že falzifikáty z černého trhu mohou v některých případech vykazovat vyšší čistotu než oficiální farmaceutické produkty. „U růstového hormonu paradoxně falšované produkty někdy dosahují vyšší čistoty, přes 97 procent, než ty originální,“ vysvětluje Magic s tím, že na černém trhu existuje silný tlak klientů na kvalitu. To ale neznamená, že je nákup bezpečný – celý segment totiž funguje bez kontroly a k omylům dochází systémově a často nezáměrně.
Centrem současné pozornosti je bezpochyby semaglutid, známý pod obchodním názvem Ozempic, který Magic označuje za medicínský průlom. Tento lék na hubnutí se stal nástrojem pro desítky milionů lidí po celém světě trpících obezitou. Jeho popularita je tak obrovská, že farmaceutické firmy nestíhají uspokojovat poptávku. Zároveň tím výrazně narostl zájem o další peptidy i mezi lidmi mimo biohackingovou komunitu.
Právě otázka správného používání těchto látek je podle Petra Šrámka, spoluzakladatele Healthy Longevity Clinic, klíčová. Moderní léky s vysokou účinností podle něj zároveň vyžadují velmi odpovědný přístup. „Individualizace je základ u všech vysoce účinných léků. Nejde jen o konkrétní látku, ale i o délku podávání a režimová opatření,“ vysvětluje. Bez personalizovaného přístupu a odborného dohledu se totiž může stát, že si člověk místo zlepšení zdraví uškodí.
Jedním z fenoménů spojených s nekontrolovaným hubnutím je takzvaný „Ozempic face“, tedy propadlý vzhled obličeje. Šrámek vysvětluje, že nejde o přímou chybu látky, ale spíše o selhání režimu během léčby. „Pokud tělu nedodáte bílkoviny a cvičení, bere si je ze svalů, což může být v pokročilém věku likvidační,“ líčí. Úbytek svalové hmoty je dle něj patologický efekt, který vzniká ve chvíli, kdy pacienti ztratí chuť k jídlu a přestanou dbát na dostatečný příjem proteinů.
Pozoruhodné jsou také rozdíly v regulaci. Zatímco ve Spojených státech regulátor FDA uvolnil podle Magice osmnáct druhů peptidů do autorizovaných lékáren, aby narovnal trh, v Česku je legislativa výrazně přísnější. „V Česku mají hormonálně účinné látky stejný status jako anabolické steroidy. Paragrafy jsou drakonické,“ říká. Prodej Ozempicu mimo oficiální distribuční kanály je tak trestným činem se stejnou sazbou jako distribuce steroidů.
K tématu vystoupili oba odborníci v rámci společné debaty na letošním Longevity Festivalu, který v Praze pořádal CzechCrunch.