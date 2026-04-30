Nejlepší WWW stránky u nás… Tohle je e-mail, kterým Ivo Lukačovič ohlásil vznik Seznamu
Seznam si připomíná 30. výročí svého vzniku. Na startu potřeboval Ivo Lukačovič vstupní kapitál 80 tisíc korun, dnes má majetek v miliardách.
Bylo úterý 30. dubna 1996 brzy odpoledne. Ještě neodbila ani druhá hodina a dvaadvacetiletý Ivo Lukačovič poslal do světa e-mail (v té době v podstatě revoluční komunikační kanál), jímž zval k návštěvě webu Seznam.cz. „Těch nejlepších WWW stránek u nás,“ lákal adresáty pošty. Na printscreen e-mailu se můžete podívat pod tímto článkem. Dnes, přesně po 30 letech, k tomu Lukačovič poznamenává: „Pokud firma, kterou jste založili, slaví 30 let, znamená to, že už prostě nejste nejmladší.“
Seznam si kulaté narozeniny bude připomínat celý letošní rok. Klíčové počáteční momenty se ale odehrávaly právě v těchto jarních dnech. To, čím je Seznam dnes, tedy komplexní internetovou skupinou, je hodně vzdálené tomu, čím byl při svém vzniku: tehdy to byl jednoduchý webový katalog. Lukačovič, dnes jeden z nejbohatších Čechů, na rozjezd firmy použil 80 tisíc korun včetně půjčky 15 tisíc od otce. Prvním sídlem Seznamu byl jeho vlastní pokoj u rodičů v bytě.
„V době našeho vzniku jsme neměli ambici stát se globální firmou, šlo nám primárně o vytvoření služby, která bude užitečná pro tuzemské internetové uživatele. A toho se stále držíme,“ říká Pavel Zima, další klíčový muž Seznamu, po Lukačovičovi ten zřejmě nejdůležitější, neboť se ke společnosti připojil už v roce 1997 a působí v ní na nejvyšších postech dodnes. Že Seznamu jeho sázka na domácí klienty vychází, dokládají hospodářská čísla: za rok 2024 utržil přes šest miliard korun a v čistém vydělal 1,3 miliardy. Ivo Lukačovič je nadále stoprocentním majitelem Seznamu.