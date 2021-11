Český burgerový plátek od Vegangrillu sklízí úspěch. Chceme bistro i franšízy, plánují jeho tvůrci

Český startup Vegangrill není na trhu ani rok, hned se však zařadil mezi nejlepší výrobce rostlinných náhražek masa. Alespoň to naznačují výsledky gurmánské soutěže s mezinárodní porotou Taste Fake Meat, kde za sebou první český burgerový plátek z hrachu a fava fazolí od Vegangrillu nechal zaběhnuté tuzemské i světové hráče. Skončil sice druhý, i tak je to pro nováčky v gastronomii úspěch.

Značku Vegangrill na sobě v tuto chvíli nosí jediný produkt a tím je právě burgerová placka. Ještě letos však zakladatelé firmy a partneři Jakub Šimala a Veronika Kubičková plánují portfolio rozšiřit o omáčky, chutney a příští rok chtějí přidat další tři výrobky.

„Otevře nám to zase o trochu víc dveře do retailů. Vyjednávání je složité a dlouhé, nicméně více produktů je jedním z faktorů, které nám v tom pomůžou,“ vysvětluje Kubičková. Právě expanzí do obchodních řetězců chce mladý pár dosáhnout v příštím roce na obrat 12 milionů korun. A to až se podaří, přijde na řadu sen, který stál úplně na začátku – Vegangrill bistro. Cestu k němu si však partneři nezvolili zrovna přímočarou.

Jednatřicetiletá Kubičková a šestatřicetiletý Šimala se poznali před pěti lety v Praze. Oba nezávisle na sobě opustili svá tehdejší zaměstnání, a protože jim bývalí zaměstnavatelé dali štědré odstupné, lákalo je vycestovat. Peníze na účtu, minimum závazků a dodávka Transporter T4 mluvily jasně.

„Jenže jsme si uvědomili, že za půl roku budem zpět s děravou kapsou, zase se necháme zaměstnat a pojedeme nanovo,“ vysvětluje Šimala. Místo půlročního cestování tak dvojice podnikla jen několik menších výletů. A protože jsou oba vegani, neuniklo jim, že třeba ve Vídni je nabídka restaurací diametrálně odlišná než v Praze.

Zakladatelé Vegangrillu Jakub Šimala a Veronika Kubičková Foto: Vegangrill

„Dnes je Praha mezi top 10 vegan městy světa. Před pěti lety jsem se však neměl kde najíst, ani na farmářských trzích nic nebylo,“ vzpomíná Šimala. Pražské trhy znal přitom Jakub důvěrně. Víkend co víkend je totiž obrážel s konopnými CBD produkty firmy, pro kterou dřív pracoval.

Když Jakub s Veronikou okusili, jaké možnosti nabízí veganům zahraničí, rozhodli se rozjet stánek s veganskými burgery v Praze. Většina stánků na Jakuba nicméně působila nudně, a tak se rozhodl zapojit trochu invence.

„Koupil jsem za pár korun barely, vyřezal pult, posadil ho na ně a vše nastříkal na černo. Pak jsme udělali zkušební grilovačku pro kamarády. Byli nadšeni jak z burgerů, tak z vizuálu,“ říká zakladatel firmy. V té době ještě housky plnili náhražkou masa značky Linda McCartney, jediným veganským plátkem, který byl tehdy v Česku k dostání.

Následoval první festival, který dvojici nabil optimismem. „Měli jsme radost a nepopsatelný vnitřní pocit. Věděl jsem, že to musíme začít dělat pravidelně,“ zmiňuje Šimala. A tak využil své kontakty a postupně znovu dobyl farmářské trhy. Vegangrill si lidé oblíbili, a tak se mladí podnikatelé rozhodli investovat do food trucku, aby si kočování ulehčili a mohli vyjíždět i mimo Prahu.

A skutečná jízda mohla začít. Prodávali burgery na festivalech i veganských trzích, v Praze jste je mohli potkat na Náměstí Republiky nebo na Náplavce. Za den obsloužili klidně tři stovky lidí. Kontakt se zákazníky Jakubovi navíc jasně ukázal, že plátek ze sóji není to nejlepší, co jim může nabídnout. Jak sám zjistil, hodně lidí sóju nejí kvůli časté genetické modifikaci, špatné stravitelnosti či kvůli obavám z fytoestrogenů.

Vegangrill tak začal experimentovat s novinkou na tehdejším trhu, dnes již dobře známým plátkem zvaným Beyond Meat z hrachového proteinu. „Složení Beyondu nás inspirovalo. Bylo to nejlepší veganské maso na trhu, ale dost drahé,“ nastiňuje důvod pro vytvoření vlastního produktu Veronika, která ve firmě obstarává veškerou administrativu a správu sociálních sítí.

O vývoj se postaral šéfkuchař spolu s technologem potravin a na šestý pokus spatřil světlo světa plátek Vegangrillu, jen krátce po dnes již rozšířenějším vegan plátku od Many. Novinka se dokonce stala prvním burgerem s hrachem a fava fazolemi v Česku. Fava fazole neboli koňské boby jsou jednou z nejstarších plodin a obsahují velké množství vlákniny, bílkovin i minerálů. „Jsou nutričně výživné a skvělé v kombinaci s hrachem,“ poznamenává Veronika.

Burgerový plátek Vegangrill Foto: Vegangrill

Do plátku se díky fava fazolím a hrachu podařilo vměstnat skoro 20 gramů proteinu, což je podle nutriční specialistky Michaely Bebové srovnatelné s tradičním burgerem z čistého mletého hovězího masa, který – obdobně jako Vegangrill – obsahuje na 100 gramů 200 až 240 kalorií a 17 až 20 gramů bílkovin.

„Z nutričního hlediska určitě oceňuji přidání červené řepy, která se podílí nejen na měkkosti a šťavnatosti, ale přináší do potraviny další cenné látky,“ zhodnotila plátek pro CzechCrunch Bebová. Produkt Vegangrillu, který se vyrábí u Šimalova rodného Havířova, přitom neobsahuje sóju ani lepek.

Nejen produkty, ale i síť franšíz

Sotva dvojice street food prodejců vyměnila Beyond Meat za vlastní plátek, přišla pandemie a trhy zavřely. Jakub a Veronika tak rozjeli kampaň na Hithitu, za vybrané peníze nakoupili plně recyklovatelné papírové obaly a plátky začali prodávat v gastrobaleních po 32 kusech do restaurací a samostatně také do zdravých výživ.

Vůbec prvním místem, kde mohli zákazníci Vegangrill plátek zakoupit, byla prodejna WorldVegan v pražské pasáži Černá labuť. Ta se stala i místem konání soutěže Taste Fake Meat, ve které se Vegangrill umístil na druhé příčce a za sebou tak nechal deset konkurentů.

„Soutěže se zúčastnily firmy, které jsou na trhu už několik let. Druhé místo je pro náš letošní plátek obrovský úspěch,“ hodnotí Kubičková. První místo obsadil nizozemský Vegetarian Butcher, který v Evropě vyrábí rostlinné maso mimo jiné pro Burger King.

Aktuálně prodá Vegangrill kolem 2 000 plátků měsíčně, plány jsou však daleko větší. „Příští rok chceme prodat měsíčně deset palet s tím, že na paletě je 3 700 kusů,“ vypočítává Šimala. Do Makra by rádi dodávali gastropacky zacílené na restaurace, ke koncovým zákazníkům by se chtěli dostat skrze Rohlík, Košík či Globus.

„Trhy dnes nefungují. Od korony jsou hlavně o ovoci a zelenině.“

Aby se vize naplnila, spustí majitelé Vegangrillu začátkem příštího roku velkou kampaň, ve které se budou prezentovat jako výrobci, nikoliv jako food truck. „Vše bylo doteď svépomocí. Vybudovali jsme nicméně produkt, který si zaslouží ucelenou kampaň, aby se o něm dozvěděli miliony lidí,“ vysvětluje Veronika a Jakub dodává, že ke splnění plánů bude nutný vstup investora.

„Jen vstupní suroviny nás při velkovýrobě vyjdou na obrovské částky, ovšem velkovýroba se celkově vyplatí. Rádi bychom začali jednat s někým, kdo se stane součástí týmu,“ podotýká Šimala. A pokud se vše povede, za vydělané peníze chce dvojice konečně otevřít vysněné kamenné bistro.

Všechny detaily již mají promyšlené a Vegangrill vidí do budoucna nejen jako firmu vyrábějící kvalitní veganské produkty, ale také jako franšízovou síť u nás i ve světě. „Máme know-how a potenciál, vytvořili jsme špičkový produkt. Lidé se nás pořád ptají, kde máme bistro. Jsme však jen tři a nejde všechno mít hned,“ říká Jakub.

Nutričně je Vegangrill plátek srovnatelný s plátkem z hovězího masa Foto: Vegangrill

Třetím společníkem ve firmě je dnes Jan Mach, který svým vstupem poskytl finance na již prodaný food truck. „Auto jsme prodali, aby bylo na výrobu. Trhy dnes stejně nefungují. Nejsou cizinci a účast je poloviční. Od korony jsou trhy hlavně o ovoci a zelenině,“ vysvětlují jednatelé, kteří přesto ještě občas se stánkem někam vyrazí, ale jak sami poznamenávají, berou už jen srdcovky.

Pandemie firmu stopla měsíc po uvedení produktu. Negativně to však nevnímají. „Bistro bychom tehdy stejně neotevřeli, protože nebylo kde. Teď se všechno pročistí,“ myslí si Šimala. A veganskou stravu vnímá šéf firmy jako něco, co bude jednoznačně v budoucnu růst. „Je vidět, že i velké korporace jako KFC či Burger King se o to začínají zajímat,“ argumentuje.

On sám se začal stravovat rostlinně ze zdravotních důvodů. Při motokrosu si poranil nohu, následně dost přibral a nabraná kila nemohl shodit. „Na rostlinnou stravu mne navedl kamarád, doporučil mi knížky a až postupně jsem začal vnímat další souvislosti,“ říká zakladatel Vegangrillu, který se rostlinně stravuje už devět let.

„Zvířata mám navíc od malička rád, nedokázal bych je zabít,“ dodává Jakub. Jeho partnerka pak na rostlinnou stravu přešla krátce po seznámení s ním. „Jakub je šíleně ukecaný, rychle mě přesvědčil tím, co za poslední roky nastudoval,“ uzavírá Veronika Kubičková s úsměvem.