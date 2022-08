Český startup Choice digitalizuje přes 7 tisíc restaurací v 25 zemích. Nyní nabírá desítky milionů

Začínal ve druhé vlně pandemie koronaviru, tedy ještě v roce 2020. A se svým produktem se rozhodl zaměřit na restaurace, i když byl gastronomický segment jedním z nejvíc postižených kvůli zavírání provozoven. Navzdory nelehké době ale dokázal český startup Choice QR růst. Nyní už působí na 25 trzích a mezi klienty má přes 7 500 restaurací, a to se teprve rozbíhá. Na další rozvoj nyní nabral desítky milionů korun.

Celkem 1,5 milionu eur, v aktuálním přepočtu bezmála 37 milionů korun, startup Choice získává od několika fondů pod vedením českých Presto Ventures s přispěním Reflex Capital, J&T Ventures, Purpose Ventures a britského Seedcampu. Několik z nich Choice podpořilo již loni ve formě konvertibilní půjčky, nyní jde o první plnohodnotné investiční kolo.

Choice QR nabízí majitelům a provozovatelům restaurací chytré nástroje pro vlastní propagaci a moderní servis. Pomocí aplikace spravují online menu, QR platby, rozvoz a objednávky i sběr zpětné vazby. Podle zakladatele Alexe Ilyashe jde o všechno, co moderní gastropodnik potřebuje pro udržení stávajících klientů i přilákání nových.

„Nabízet rozvoz a prodávat online je pro restaurace otázka přežití. Pro dlouhodobou ziskovost je však klíčové budovat přímý vztah se zákazníkem, vycházet mu vstříc, být k dispozici. Naši klienti chápou, že pro zachování vlastní marže a vlastní klientely potřebují kromě partnerských kanálů i vlastní nástroje,“ popisuje Robert Novosad, šéf Choice pro Českou republiku a Slovensko.

Foto: Choice QR Alex Ilyash, šéf startupu Choice QR

Mezi hlavní funkce Choice patří vlastní web pro jídlo s sebou a rozvozy, rezervační systém, digitální menu nebo klientské CRM. Nabízí také napojení na pokladní systémy jako Dotykačka, Storyous či Pohoda. Uživatelé mohou řešení využít i pro zobrazení menu nebo platby od stolu přes QR kód, podobně jako to nabízí i konkurenční český produkt Qerko s nedávnou investicí ve výši 60 milionů korun.

Choice se ostatním hráčům na trhu snaží konkurovat zejména svým přístupem k restauracím. „Stavíme řešení pro jednotlivé majitele a provozovatele, jejich vlastní systém. Zásadně nesaháme restauracím na marži ani na zákazníky a za necelé dva roky máme díky tomu přes 7 500 restaurací,“ komentuje Novosad.

Mezi konkrétní klienty patří restaurace jako MANU Praga, Las Adelitas, Modrý zub i zástupci z řetězců Potrefená husa nebo Fruitisimo. Kromě gastropodniků pak klientelu startupu tvoří i hotely, které využívají systém Choice pro online pokojovou a concierge službu. Mezi nimi se najdou jména jako Buddha-Bar Hotel Prague, Mamaison Residence Downtown Prague, Clarion Hotel Špindlerův Mlýn i zahraniční lokace řetězců Hilton nebo Marriott.

„V tuto chvílí přes náš systém platí hosté za jídlo a další služby v hodnotě přes milion eur měsíčně (přibližně 25 milionů korun – pozn. red.), do konce roku by to měl být minimálně dvojnásobek. Nejvěrnější zákazníky máme v Česku, ale více než tři čtvrtiny našich příjmů jsou ze zahraničí,“ říká zakladatel Choice QR Alex Ilyash.

Restaurace za využívání řešení platí měsíční předplatné na základě používaných funkcí. Byznys model startupu je takzvaný SaaS, tedy software jako služba. Aktuální tržby nekomentuje, do konce roku se ale v rámci opakujících se měsíčních tržeb (MRR) plánuje dostat na úroveň 100 tisíc eur, tedy asi 2,5 milionu korun.

Do tří let 50 tisíc restaurací

I s pomocí investorů je pak cílem Choice dosáhnout do tří let mety 50 tisíc zapojených restaurací. „Produktově prioritizujeme vývoj funkcí a napojení na partnerské systémy, interně investice znamená, že stavíme prvotřídní globální obchodní organizaci,“ komentuje Ilyash.

„Digitalizace pohostinství je celosvětově obrovský trh, který se nám líbí. Věříme, že jeden z vítězů může vyrůst v našem regionu. Vybudovat na něm velkou firmu je ale velmi náročné na exekuci, je potřeba mimo jiné napojit a obsluhovat desetitisíce restaurací,“ komentuje investici Přemysl Rubeš z Presto Ventures.

„Vsadili jsme na Alexe a jeho tým. Historicky prokázal schopnost postavit v tomhle sektoru dobrý produkt, rychle růst, reagovat na změny a nevzdávat se ani v hodně těžkých časech. Má ojedinělý tah na bránu,“ dodává Rubeš.

Před založením Choice QR se dnes osmadvacetiletý Ilyash věnoval budování a rozvoji startupu Davinci TS s řešením pro skupinové rezervace hotelů, jehož vývoj ale byl na čas pozastaven kvůli pandemii koronaviru. Po rozběhu Choice se však ukázalo, že Ilyash se svým týmem vsadil na správnou kartu – už po sedmi měsících na trhu produkt využívaly přes tři tisíce podniků a zakladatel odmítal exity za desítky milionů korun.

Gastronomický byznys přitom není jednoduchý, o čemž ví také jeden z největších evropských konkurentů Choice QR, francouzský startup Sunday. Jak píše portál Sifted, během pěti měsíců na trhu od investorů dokázal získat 124 milionů dolarů, tedy asi tři miliardy korun. V poslední době ale narazil a z několika trhů se musel stáhnout. V tomto ohledu je o to zajímavější vývoj Choice, který s investicemi za jeden milion eur získal už 7 500 restaurací, zatímco Sunday s více než 100 miliony investicích získal ve stejném období čtyři tisíce podniků.