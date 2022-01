Tu a tam na sebe upozornila. Objevila se třeba v první dvacítce žebříčku společnosti Deloitte Technology Fast 50 v roce 2020, když rostla víc než o tisíc procent. Pak se dostala do výběru deseti význačných poskytovatelů platforem ve své oblasti firmy Gartner, a to po boku Microsoftu nebo IBM. Teď ale chce firma Stratox Cloud Native učinit ve světě ještě silnější otisk. Pro svou službu CodeNow získala investici ve vyšších desítkách milionů korun od fondu J&T Ventures a hodlá s ní dobýt Spojené státy.

Petr Svoboda, zakladatele a CEO Stratoxu a CodeNow, věří, že oblast jeho podnikání – jednoduše řečeno externí vývojářská platforma, v níž mohou firmy připravovat své produkty – je prý jednoznačně trend. „A za pár let to bude megatrend,“ je přesvědčený Svoboda. Pro Stratox si tak na expanzi do Spojených států myslel už déle. Chtěl jednoduše obsadit co největší část trhu, než přibude konkurence.

Jenže před rokem, kdy na ni byl připravený, se nepodařila. „Naším cílovým trhem je Severní Amerika, za covidu se tam ale nedá ani doletět. Expanzi tak zahajujeme u našeho souseda,“ uvedl tehdy Svoboda.

A tak platforma CodeNow začala rozšiřování po Evropě. Kromě Čechů má dnes zákazníky z Německa, Polska, Rumunska nebo Bulharska. S americkým snem se ovšem Svoboda nerozloučil. Teď k němu získal prostředek, peníze od fondu J&T Ventures. Ten do platformy posílá vyšší desítky milionů korun.

„CodeNow má nejen globální ambice, ale hlavně produkt s globálním potenciálem, reálné výsledky a opravdu působivý tým. Jeho platforma je diametrálně odlišná od většiny konkurence a věříme, že se správným přístupem má šanci ohromně vyrůst,“ říká David Polach, Investment Manager z J&T Ventures.

Za finance získává investor ve firmě Stratox Cloud Native podle obchodního rejstříku zhruba patnáctiprocentní podíl. „Možností bylo víc, ale rozhodla vzájemná chemie a schopnost sladit se na společných cílech. V J&T Ventures se nás snažili doopravdy pochopit a pomoct nám,“ popisuje dohodu Svoboda z druhé strany.

Konec čekačky

CodeNow je platforma, která vývojářům umožňuje v jednom prostředí pro cloud stavět a provozovat nové aplikace a služby a škálovat je. „Vývojáři nemají dobré nástroje a podmínky pro práci, hlavně proto, že nejsou soběstační. Neustále musí někoho o něco žádat a následně čekat. Viděl jsem stovky vývojářů, jak pořád na někoho čekají a nic nedělají,“ popisuje vznik myšlenky Petr Svoboda.

Takže jedna z důležitých částí CodeNow je takzvaný developer self-service, tedy to, že se vývojáři můžou sami obsloužit. Nežádají nikoho o založení databáze nebo vytvoření serveru. Tyto věci najednou dělají sami a hned. Netřeba asi zdůrazňovat, že svůj čas využijí efektivněji.

Část týmu CodeNow Foto: CodeNow

Pro firmy práce s CodeNow znamená také přístup k využití cloudové infrastruktury, což má mnoho z nich nastavené jako svou digitální strategii. Jenže málokdo ve skutečnosti ví, jak pro cloud vyvíjet.

„Čím je firma větší, tím komplexita problému exponenciálně narůstá, protože těch lidí, kteří neví, jsou najednou stovky. Potřebujete potom něco standardního, na čem je můžete zaučit a sjednotit. To je přesně úkol pro naši platformu,“ říká Svoboda.

Je to jen začátek

CodeNow je k tomu poskládané z čistě open-source nástrojů. To firmám umožňuje si rozšiřovat nebo přizpůsobovat podle sebe a vývojářům zas pracovat ve stejném prostředí, i když třeba změní práci.

Celkově firma zaměstnává přes šedesát lidí. A má to být jen začátek. CodeNow se soustředí se na velké a střední firmy. Mezi jeho zákazníky patří například Komerční banka, O2 nebo Intercars, největší dodavatel náhradních dílů pro osobní a nákladní automobily v regionu. Packeta, mateřská firma Zásilkovny, ji využívá při globální expanzi.

„Evropa je ale konzervativní, zatímco v USA je kultura experimentování s externími službami hluboce zakořeněná,“ říká Svoboda. „Úspěch teď leží v tom, abychom zavčas získali dostatečný kus koláče. Velká část investice proto poputuje na vylepšení produktu tak, aby vyhovoval americkým standardům,“ dodává.

Další peníze bude směřovat na posílení obchodu a zákaznické péče na americkém kontinentu. Cílem je vybudovat během tří měsíců ve Spojených státech obchod a zákaznickou podporu. Pomoct v tom má i CzechInvest a CzechTrade, se kterými je Stratox v kontaktu.