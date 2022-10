Český elektrický letoun Zuri vylepšil aerodynamiku i kabinu. Chce stihnout nástup sítě heliportů

Stačí mu pár centimetrů nebo třeba i metr, víc než pět to ale nebude. A přeci je to důkaz, že vysoké cíle jsou tu na místě. Když v létě na letišti ve Zbraslavicích získal stroj Zuri trochu volnosti – zatím s kontrolou dvou lan – nemusel nijak vysoko, aby se dokázalo, že systémy, které tu pět let vyvíjejí, mají správnou trajektorii. Český letoun s kolmým startem se zase o něco více přiblížil trhu. Teď odborníci přidali změny v konstrukci, které zmenšují odpor vzduchu a pomáhají aerodynamice.

Prostor je tu zásadní. Letadlo musí být tak malé, aby jej unesl jeho hybridní pohon, tedy elektromotory a turbína s generátorem. A přitom aby dokázalo vzlétat a přistávat kolmo, tedy bez rozjezdu, a zároveň dolétlo proklamovaných 700 kilometrů daleko. Navíc je potřeba nechat ho tak velké, aby se do něj vešli čtyři lidé i pilot. A případně tu byl dostatečný prostor pro náklad.

Projekt Michala Illicha na takzvané VTOL letadlo (tedy stroj s kolmým vzletem i přistáním) tak v posledních měsících spočíval mimo jiné i v testování, kolik se toho do něj vejde a jak by tu měl být uspořádaný prostor. Je to něco, co nejde dost dobře zjistit v grafických programech ani ve virtuální realitě. Tvůrčí tým se potřeboval do letadla v reálné velikosti posadit na opravdové sedačky.

Tak si je vyřezali z kartonu. Stejně jako celé tělo stroje, vrtule, které se zvládnou točit, část ovládaní i maketu ovládacího panelu. Je to první reálný model kabiny – byť papírový. „Má to proti modelování na počítači několik výhod. Například sem můžeme pozvat piloty a probrat s nimi rozměry kokpitu, umístění ovladačů, východů a dalších věcí,“ říká Jakub Polesný, designér Zuri. Teď se sem podařilo nacpat o sedadlo víc než v předchozí verzi a víc místa najít i pro náklad ve variantě stroje určené právě pro jeho převážení.

Český letoun už několik konstrukcí menších modelů a testů na nich má. Při těch si konstruktéři zkoušeli, jak je možné zachovat geometrii, tuhost či tahy motorů. Jednou má tento stroj přepravit až pět osob na vzdálenost sedmi set kilometrů, při tom by měl dosáhnout rychlosti až 300 kilometrů za hodinu.

Teď je jasné mimo jiné to, že ať půjde o základní nebo dražší verzi letadla, budou za pilotem lidé sedět ve dvou řadách po dvou. Tak je to prý nejkomfortnější. Z vnějšku se letadlo nejvíc změnilo vzadu, ocasní plocha získala tvar písmene „V“.

Taková konstrukční změna umožní použití větších vrtulí a zvětšení vzdálenosti mezi jimi a zemí, sníží odpor vzduchu a pomůže i s dalšími aerodynamickými vlastnostmi letounu.

Zuri je první český stroj s kolmým startem i přistáním. Loni nechal tým poprvé velký prototyp vystoupat do vzduchu. I tehdy stačily řádově metry na to, aby stroj dokázal ověřit simulace, správnost předchozích výpočtů či vhodnou tuhost konstrukce. Letadlo během testu bylo schopné nasbírat cenná data, ze kterých konstruktéři zjišťují, kolik toho vydrží baterky a co by měli případně změnit na kontrolním systému.

Letoun s kolmým startem, který nepotřebuje dlouhé dráhy, je nejen Illichovým velkým snem. Podle některých by se v budoucnu mohly takové stroje stát důležitou součástí dopravy. „Očekáváme, že za deset let budou u měst malé heliporty přesně pro takové typy letadel,“ říká Illich. Ke konci loňska projekt získal od investorů 33 milionů korun, což by mu mělo zajistit vývoj i na příští rok. Celkem pak už do projektu putovalo skoro 70 milionů.

Zuri není jediné, které vidí budoucnost osobní dopravy v letadlech, jež budou mít u sídel vlastní přistávací plochy. Konkurenční vývoj podobných strojů ale probíhá především v garážích velkých společností nebo s jejich podporou, svá vzdušná taxi vyvíjí Boeing i Airbus.

Illich ale věří, že jeho plán nezůstává pozadu. „Jsme jedna z mála společností, která testuje na velkém prototypu. Spousta konkurence ve VTOL používá jen zmenšené modely,“ říká.