Zuri je českým zástupcem ve stále hektičtějším závodu o to, kdo jako první přivede na trh vzdušné taxíky s kolmým vzletem a přistáním. Sice nejspíše nebude tím, kdo cílovou pásku protne jako šampion, svou koncepcí si však běží tak trochu vlastní závod. Startup Michala Illicha jde totiž proti proudu a chce nabídnout jiné služby než všichni ostatní. A svou novinkou dává jasně najevo, že v tomhle závodu rozhodně neběží na posledních pozicích.

Podobně jako pro řadu startupů působících na poli vzdušných taxíků byl i pro Zuri minulý rok plný novinek. Nejenže společnost Michala Illicha, kterého web EVTOL Insights zařadil mezi 25 nejvýznamnějších osobností v oboru, nabrala v minulém roce hned několik investic, ale také svůj letoun vyslala k prvnímu testu ve vzduchu.

Ten potvrdil, že vývoj jde správným směrem a že je čas představit světu nejnovější prototyp pojmenovaný Zuri 2.0, jenž je výsledkem tří let vývoje. Během nich startup získal řadu zkušeností týkajících se aerodynamiky, řídicích systémů či výkonu specifického pohonného systému letounu.

Výraznou novinkou jsou pohyblivé rotory Foto: Zuri

Oproti předchozí verzi s rozpětím křídel jedenáct metrů dosahuje rozpětí novinky třinácti metrů a její nosnost činí 300 kilogramů. Letoun by tak měl být schopen unést jednoho pilota, který může dle vnitřního uspořádání letounu přepravovat buď čtyři cestující, nebo v případě VIP konfigurace cestující tři.

„Zuri 2.0 má lepší aerodynamiku, a to zejména díky tomu, že jsou pylony celkově menší a vrtule za letu pracují místo toho, aby pouze produkovaly odpor. Navíc natáčení motorů nám dává možnost daleko lépe letadlo řídit,“ popisuje Illich některé novinky, kterými se Zuri 2.0 liší od předchozího demonstrátoru.

Právě Zuri 2.0 by měl být strojem, který se již ve velkém blíží finální verzi. „Produkční verze se bude zřejmě podobat zveřejněnému konceptu. Nemůžu vyloučit, že nás v mezidobí nenapadne ještě nějaké zlepšení, ale nepředpokládám, že by to byl tak velký krok jako mezi verzemi 1.0 a 2.0,“ dodává Illich.

Osm naklápěcích rotorů by mělo být schopno přepravit cestující rychlostí vyšší než 300 km/h na vzdálenost přesahující 700 kilometrů. Právě výjimečný dolet, který umožňuje kombinovaná pohonná technologie, odlišuje Zuri od ostatních hráčů v segmentu vzdušných taxíků. Koncepty startupů, jako je Volocopter, Lilium či Joby Aviation, vyhovují záměru nabídnout spíše lokální městskou či meziměstskou dopravu.

Podoba interiéru letounu Zuri 2.0 Foto: Zuri

Na rozdíl od nich chce Zuri létat mezistátně a zajistit dopravu z evropských metropolí třeba do pobřežních destinací, kde si mohou cestující vychutnat dovolenou. Vedle rychlé a efektivní přepravy osob dává Zuri jasný signál, že by jeho letouny mohly posloužit i pro potřeby nákladní letecké dopravy. Zuri 2.0 se totiž představilo i ve verzi Cargo, jejíž interiér je uzpůsobený k přepravě nákladů.

Aby ovšem letouny mohly začít přepravovat kohokoliv či cokoliv, je nutné mít potřebnou certifikaci. Plánem společnosti je získat ji nejdříve od EASA, tedy Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, a to pro oba typy letounů, tedy jak pro verzi určenou pro přepravu pasažérů, tak i pro verzi nákladní. Časem by ovšem společnost chtěla získat certifikaci také od FAA, tedy americké Federální letecké správy, díky které bude možné stroj provozovat také na území Spojených států.

Zuri nemá v plánu provozovat své letouny na krátkých trasách Foto: Zuri

Zda se tak stane prostřednictvím vlastní služby, nebo budou letouny českého startupu létat v barvách jiných provozovatelů, je podle Michala Illicha prozatím předčasné rozhodovat. Obě varianty jsou však podle něj velmi zajímavé. Před spuštěním jakýchkoliv služeb totiž na Zuri čeká nesčetné množství testovacích hodin.

„V tomto roce plánujeme dalších minimálně deset testů stávajícího demonstrátoru. Budou velmi užitečné k ověření našeho fyzikálního modelu, systému řízení a pohonného systému. Zuri 2.0 budeme nejdřív testovat na zmenšeném modelu, a to už v následujících měsících,“ prozrazuje Illich strategii Zuri pro letošní rok, která se podobá americké společnosti Joby Aviation. Ta nedávno taktéž představila nový letoun, ovšem do důchodu prozatím neposílá ani předchozí verzi.