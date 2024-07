Český filmař Ivan Zachariáš režíroval novou reklamu Applu. Nechal lidi špehovat kamerovými ptáky

Uložit 0

Posedávají na drátech elektrického vedení, lepí se ke stěnám budov – a občas se drze přiženou až k vašim tvářím, aby se podívali, co zrovna sledujete na svém telefonu. S oživlými průmyslovými kamerami s křídly si není radno zahrávat, protože dokážou narušovat vaše soukromí. Tedy za předpokladu, že nevyužíváte iPhone s webovým prohlížečem Safari. Pak byste měli být v klidu a robotičtí ptáci vybouchnou. Nějak takhle si představuje svět Apple v nové nápadité reklamě, která má mimo jiné silný přesah do Česka. Režíroval ji totiž Ivan Zachariáš.

Nemáme oficiální Apple Store, stále nám chybí Siri v češtině a nepatříme mezi trhy, které by Apple upřednostňoval. Přesto sem technologická firma pod vedením Tima Cooka často jezdí kvůli natáčení reklam. Praha, ale i jiná místa se stala důležitými marketingovými lokacemi – a naposledy tady Apple byl loni během představení nového iPhonu, kdy českou metropoli opět využil pro několik prostřihů v jednom z hlavních reklamních videí. I teď se k Česku upnul, byť trošku jinak, než jsme byli dosud zvyklí.

Důvěru vložil do britské kreativní agentury TBWA/Media Arts Lab, která se postarala o to, aby vznikla originální reklama zdůrazňující soukromí uživatelů. Obzvlášť zajímavé na tom je, že ji režíroval český filmař Ivan Zachariáš, držitel Českého lva a uznávaný reklamní režisér se zkušenostmi s firmami jako Stella Artois, Land Rover, Adidas nebo Nike. Právě on vymyslel, jak by Apple měl důležitost soukromí na internetu ukazovat.

V téměř dvouminutovém reklamním spotu odehrál krátký příběh, který je zjevně inspirovaný Ptáky, kultovním americkým hororem ze šedesátých let. Jen si ho obtočil tak, aby komunikoval potřeby Applu. Nechal totiž běžné uživatele využívat různé neoznačené telefony se zřejmě nechráněným webovým prohlížečem, kteří se následně museli bránit před dotěrnými útoky oživlých průmyslových kamer.

Cílem videa je ukázat, že kdyby k prohlížení stránek na internetu využívali Safari, nic takového by se stát nemělo. Nativní webový prohlížeč od Applu, který je odjakživa součástí iPhonů i iPadů, má být podle firmy tou nejlepší možnou volbou mimo jiné díky funkci Intelligent Tracking Prevention, která má omezovat možnosti sledovacích cookies.

Reklamní spot má navíc trefný dramatický nádech, což je konkrétně Zachariášovi velmi blízké. V minulosti také režíroval dva úspěšné seriály pro HBO, konkrétně Bez vědomí a Pustinu, přičemž na druhém jmenovaném spolupracoval s Alicí Nellis. Dramatičnosti pomáhá i fakt, že byly všechny digitální záběry vytištěny na klasický film, proto není výsledek tak vizuálně uhlazený. Ostatně posuďte sami. A než vyjdete ven, raději se rozhlédněte okolo sebe.