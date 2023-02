Český Livesport šlape do mediálního zpravodajství. Koupil populární server eFotbal.cz

Fotbal patří stále k nejsledovanějším sportům a odhaduje se, že má napříč světem až 3,5 miliardy fanoušků. Moc dobře to ví i český Livesport, který svůj byznys postavil na živém přepisu aktuálních sportovních výsledků, čím dál více se ale angažuje i ve sportovním zpravodajství. Potvrzuje to i teď, když koupil oblíbený fotbalový server eFotbal.cz, který zařadí do svého rostoucího zpravodajského portfolia.

„Livesport má výsledky z téměř čtyřiceti sportů a více než dvacet jich pokrývá zpravodajstvím, ale čísla mluví jasně. Sportem číslo jedna zůstává jednoznačně fotbal, který celosvětově sledují zhruba dvě třetiny našich uživatelů (celkem jich má Livesport přes 100 milionů – pozn. red.), proto se teď chceme zaměřit hlavně na něj a podpořit tím náš růst,“ uvádí k akvizici šéf digitálního obsahu v Livesportu Alan Záruba.

Nákup serveru eFotbal.cz, dosud patřícího vydavatelství New Way Media Michaela Fridricha, který podle měření služby Netmonitor během loňského roku navštěvovaly průměrně stovky tisíc lidí, je pro Livesport první mediální investicí od minulého srpna, kdy spustil plnohodnotné sportovní zpravodajství.

Uživatelé tak dnes mohou v aplikaci i na webu Livesport.cz i Flashscore.com (což je varianta pro zahraniční trh) sledovat jak sportovní výsledky, tak články ke sportovnímu dění v Česku i za hranicemi. Od roku 2006 vlastní i oblíbený server Eurofotbal.cz, který před nedávnem redesignoval.

„Podobné příležitosti hledáme i v dalších zemích, kde má naše sportovní zpravodajství potenciál. Na desítkách trhů začínáme oslovovat nové skupiny fanoušků, kterým chceme doplnit naše sportovní výsledky kontextuálním zpravodajstvím. Chceme se zaměřit na datové analýzy a speciální predikce na profesionální úrovni. Zároveň umíme díky automatizaci sdílet takový obsah rychle mezi redakcemi v jednotlivých zemích,“ dodává Záruba.

Jak se akvizice konkrétně propíše do byznysu Livesportu, jehož tržní hodnota se má pohybovat okolo dvaceti miliard korun, firma neuvádí. Stejně tak pro CzechCrunch nesdělila, na kolik ji nákup eFotbal.cz přišel. Do budoucna se chce Livesport rozšiřovat i na poli televizního sportovního zpravodajství, chystá prý i novou dekoraci populárního pořadu TIKI-TAKA, který natáčí O2 TV Sport v sídle firmy v Aspira Business Centre.

Pro Livesport jde o druhou důležitou novinku v tomto roce. Ta první se odehrála 1. ledna, kdy z pozice spolušéfa společnosti odstoupil její zakladatel Martin Hájek, kterého nahradil Pavel Krbec z pojišťovací služby Rixo. Hájek nicméně ve firmě zůstává, přesouvá se do představenstva – drží podíl ve výši 85 procent. Jiří Mareš, se kterým Livesport zakládal, má pak zbylých 15 procent. Co se finančních výsledků týče, loni firma utržila rekordní více než tři miliardy korun a v čistém vydělala 1,3 miliardy.