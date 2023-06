Český pár se usadil v Austrálii a ze Sydney vybudoval miliardovou firmu. Jsou z nich datoví průkopníci

Když vyráží zaměstnanci společnosti Billigence na teambuilding, obyčejně si do batohu balí i boty na běh. Běhání a sport obecně je totiž celofiremní vášní, ostatně spoluzakladatelka firmy Jana Kapr závodně běhala střední tratě a i její podnikatelská kariéra je o vytrvalosti: s manželem podnik, který jiným firmám pomáhá pracovat s daty, založili před čtrnácti lety v Austrálii a postupně z něj vybudovali byznys s bezmála miliardovým obratem a stovkami zaměstnanců.

Sport a byznys si jsou v lecčems hodně podobné: jedno jako druhé potřebuje disciplínu a odhodlanost, klíčový je sice talent, ale bez dřiny a houževnatosti to nejde, oboje učí – až na výjimky – týmové spolupráci. To, jak moc důležitý je sport pro Billigence, pak dokládá pár střípků.

Jana i Michael Kaprovi jsou nadšenci do triatlonu, který v Austrálii velmi aktivně podporují na celonárodní úrovni, při pohovorech se tu a tam kandidátů se smíchem zeptají, za kolik uběhnou deset kilometrů, každou středu se v karlínských kancelářích firmy cvičí jóga, firma pravidelně pořádá charitativní cyklistickou jízdu kolem Prahy, podporuje nadaci Sport2Life a během roku si leckdo odskočí zaběhnout štafetový závod, půlmaraton nebo rovnou maraton.

„Sport pomáhá zvednout sebevědomí. A to je hrozně důležité,“ říká Jana Kapr a moc dobře ví, o čem mluví – s Billigence se chtějí dostat do globální špičky poradenských firem, které svým klientům pomáhají v oblastech jako business intelligence, správa dat a architektura datových skladů, pokročilá analytika a integrace umělé inteligence. Už dnes jsou partnerem datových platforem značek jako Snowflake, Collibra, Alteryx nebo Tableau.

Kaprovi vlastní byznys rozjeli v roce 2009, kdy už měli oba hodně bohaté korporátní zkušenosti a zrovna se pracovně nacházeli v Austrálii, kde se usadili už koncem devadesátých let. Michael do zahraničí odjel v dresu KPMG zavádět ke klientovi podnikový systém SAP, Jana se u protinožců vypracovala až do vyšších pater společnosti Vodafone a uváděla na tamní trh například první iPhone.

Za těch čtrnáct let, co je Billigence (název vychází z termínu Business Intelligence a jeho zkratky BI) na trhu, se výrazně rozrostli a kanceláře nyní mají kromě Sydney a Prahy také ve Varšavě, Londýně, Frankfurtu, San Diegu, Singapuru a brzy by měl přibýt ještě švédský Stockholm a indický Bengalúr. Ve všech pobočkách firmy pracuje přes tři sta lidí, česká divize je se sedmi desítkami zaměstnanců druhou největší. Vedle té australské.

Byznys s daty postupně rostl celou dobu, co Kaprovi svou firmu založili. Po pandemii koronaviru ale potřeba klientů vyznat se v množství jedniček a nul ještě zesílila. „Jde především o nepřetržitý nárůst množství dat, který je výsledkem rozsáhlé digitální transformace, a obecně rychlý přechod do digitálního prostředí kvůli pandemii. Tato data je nutné nejen někam ukládat, ale především zpracovat a získat z nich důležité pohledy na fungování firem a jejich zákazníky,“ říká Michael Kapr. On působí jako technologický šéf Billigence a Jana je CEO.

Za dobu, co Billigence mají, se navíc poměrně zásadně proměnila datová realita: dříve šlo o to, aby měli odborníci či manažeři ve firmách na stole dobře zpracované reporty, jenže to už dnes nestačí. Datová analýza se musí koukat dopředu, nikoliv dozadu. „Manažeři a obchodníci potřebují vědět, jestli mají jejich rozhodnutí a aktivity správný směr, a potřebují rozumět svým zákazníkům – o co mají zájem a jak jim prodávat. Proto musí neustále vyhodnocovat efektivitu kampaní, reakce zákazníků i vývoj trhu a správně odhadovat trendy,“ vysvětluje Michael Kapr. A právě s tím Billigence umí pomoct.

Pohled do kanceláří společnosti Billigence

Billigence má po celém světě stovky klientů, jsou mezi nimi například zdravotnický holding Merck, logistická skupina DHL, energetický gigant Shell, operátor Vodafone nebo desítky zahraničních univerzit. Pro ty například Kaprovi a spol. vyvinuli prediktivní model, který umožňuje předvídat a efektivně plánovat počty přijímaných studentů v následujícím období.

Pro asijskou distribuční divizi automobilky BMW zase tým konzultantů Billigence nastavil speciální datový a reportingový systém, aby společnost dokázala sbírat a zpracovávat informace od klientů z dvanácti trhů. České spořitelně pomáhají experti z Billigence prostřednictvím platforem od Tableau a Snowflake s přechodem na datově řízenou banku, kvůli lepší správě a zpracování dat se na ně obrátila také Moneta Money Bank.

Pro jednu developerskou společnost vyvinuli dashboard, který denně zpracovává veškeré informace a zmínky, jež se o firmě kdekoliv objeví, známé finanční instituci pak pomohli s částečným přechodem z podnikového systému SAP na reporting s využitím systémů od americké firmy Alteryx. To je jen malý výčet toho, s čím mohou v Billigence svým zákazníkům pomoci.

Zakladatelé globální společnosti tráví s rodinou nejvíc času v Sydney, které se stalo jejich novým domovem. Do Česka a zdejších kanceláří v pražském Karlíně se ovšem pravidelně vrací. „Snažíme se v Česku strávit vždy aspoň pár měsíců z roku,“ směje se Jana Kapr. Přitom se stihne aktivně zapojit do konkrétních činností a podpořit růst a viditelnost firmy na lokálním trhu. Ten ostatně dokazuje množství otevřených pozic, které má společnost pro karlínský office.