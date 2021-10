Čas bývá naše nejcennější komodita. Produktivní část dne dělíme jednak mezi práci, jednak mezi osobní život a v obou případech musíme dobře plánovat. Zejména v pracovním režimu lidé často tráví nekonečné hodiny na různých schůzkách, které jsou ale mnohdy neproduktivní, nebo na nich dokonce daný člověk vůbec nemusel být. Zlepšit kulturu firemních meetingů a ve výsledku šetřit lidem čas si dává za cíl český startup Aimful, který získává na vývoj svého nástroje od investorů miliony korun.

Projekt Jiřího Janouška, Jana Krále a Dana Müllera, jehož misí je pomoci zaměstnancům udržet čas na schůzkách pod kontrolou, zaujal několik investorů v čele s venture studiem V-Sharp Alpha, za nímž stojí Michal Menšík a Zdeněk Šoustal. Právě ten vedl investiční kolo ve výši několika stovek tisíc dolarů (vyšší jednotky milionů korun), do kterého se zapojili také startupový podnikatel Rasty Turek, zakladatel AIMS API Martin Nedvěd a CC Ventures, investiční studio portálu CzechCrunch.

Meetingy v mnoha firmách zabíraly hodně času ještě před pandemií a příchod online schůzek tento problém často ještě akceleroval. V Aimful proto chtějí svým nástrojem zajistit to, aby si každý uživatel dokázal určit maximální počet hodin, které chce každý týden trávit na schůzkách, a měl tak dostatek času pro vlastní agendu či soustředěnou práci. Je totiž běžné, že lidé dnes na schůzkách tráví celý den a až po večerech se dostávají ke své skutečné práci.

„Měsíce testování nám přinesly důležité poznatky. Kvalita meetingů se odvíjí mimo jiné od toho, zda lidé mají či nemají strach schůzku odmítnout. Pro zaměstnance je to citlivé téma, za svůj strach se stydí, takže ho nepřiznají a raději použijí tradiční zástupné výmluvy,“ vysvětluje Jiří Janoušek, CEO startupu Aimful. Jeho nástroj chce proto do hry vtáhnout také manažery, kteří by rovněž měli získat přehled, zda je objem schůzek jednotlivých zaměstnanců únosný, a případně i pomoc s jejich prioritizací.

Nástroj startupu Aimful chce lidem dát kontrolu nad schůzkami Foto: Aimful

„Aimful proto rozšiřuje funkce klasického kalendáře a na pozvánku umožní na jeden klik reagovat například odpovědí ‚Preferoval bych jako e-mail‘, ‚Preferoval bych kratší‘ nebo ‚Co má být má role?‘. Snažíme se lidem zkrátka nabídnout zdravější a asertivnější přístup k ochraně vlastního času,“ doplňuje spoluzakladatel nástroje, který byl vyvinut jako rozšíření pro Microsoft 365, Google Workspace a funguje také ve Slacku či v Microsoft Teams, tedy nejpoužívanějších nástrojích pro firemní komunikaci a spolupráci.

Cílem bylo vyvinout nástroj, který nebude třeba instalovat jako samostatnou aplikaci, ale je přímo integrován do již používaných aplikací. Mezi první zákazníky Aimful patří cenový srovnávač Heureka nebo tuzemský startup Mews, který digitalizuje hotely. „Aimful vnímám jako službu se značným potenciálem, protože jeho nasazení je jednoduché a je doplňkem k běžnému tech-stacku firem. Cílový trh je navíc díky globální ambici opravdu velký,“ komentuje investici Matej Zabadal, investiční ředitel V-Sharp Alpha.

Za V-Sharp Alpha stojí spolumajitel společnosti Accolade Zdeněk Šoustal a šéf rychle rostoucího logistického startupu DoDo Michal Menšík, kteří spojili síly a do nadějných firem chtějí investovat stovky milionů korun. Aimful věří také slovenský podnikatel Rasty Turek, který začátkem letošního roku získal obří investici pro svůj startup Pex, a Martin Nedvěd, jehož startup AIMS API patří mezi nejlepší na světě ve výběru hudby pro filmy.

Součástí investičního kola, které má pomoci startupu Aimful ve vývoji produktu a akcelerovat jeho vstup na globální trhy, je také investiční studio portálu CzechCrunch zvané CC Ventures, které se zaměřuje primárně na pre-seed a seed fázi startupů a pomáhá jim navíc s jejich PR, marketingem, využitím networku v Česku i zahraničí a s produktovým rozvojem. Součástí CC Ventures jsou také čtyři partnerské fondy včetně Credo Ventures a Kaya VC a čtveřice angel investorů včetně Jana Bednáře ze ShipMonku nebo Jaroslava Becka z Beat Saberu.

Jiří Janoušek, Jan Král a Dan Müller z Aimful nejsou jediní, kdo se oblastí time managementu ve firmách zabývá. O tom, že náš čas je omezený, ví také Jan Řežáb, který se po odchodu ze Socialbakers (kde loni prodal i svůj zbylý podíl) vrhl do startupu Time is Ltd. V něm s Cyrilem Höschlem a Ulfem Zetterbergem vyvíjí analytické nástroje pro měření produktivity, které pomáhají firmám a jejich manažerům odhalit, při jakých procesech se ztrácí čas a kde mohou své fungování vylepšit. A od investorů letos v červnu získali 117 milionů korun.