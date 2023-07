Český startup Choice vyrostl do nástroje pro chytré restaurace. Využívá jej už 13 tisíc podniků

Během pandemie začal český startup Choice nabízet restauracím digitální menu, které si návštěvníci mohli zobrazit po načtení QR kódu. S postupem let svůj záběr ale rozšířil a drtivá většina byznysu startupu nyní souvisí s jídlem, které si zákazníci berou s sebou nebo objednávají přes rozvoz. Tím oslovuje stále více podniků také v zahraničí – vlastní kanceláře aktuálně provozuje již v pěti zemích.

„Naše vize se posunula a jednoduše řečeno nabízíme chytré nástroje pro moderní restaurace, které jim pomáhají šetřit náklady a přinést nové zákazníky,“ přibližuje pro CzechCrunch zakladatel Choice Alex Ilyash. Jak doplňuje, aktuálně jsou nejpoužívanějšími produkty vlastní weby pro objednání jídla s sebou a rozvoz, rezervační systém, QR platby a objednání ke stolu. Novinkou je pak takzvaný Collection Point, který podnikům umožňuje na jedno místo integrovat a spravovat všechny doručovací služby jako Bolt, Wolt či Foodora (donedávna Dáme jídlo).

„Restaurace v posledních letech zjistily, kolik mohou vydělat právě na rozvozech. Provize na roznáškových platformách přitom dosahují třicet procent, což je adekvátní částka, pokud jde o nového zákazníka. Když se jedná o štamgasta, který má daný podnik rád a objednává z něj pravidelně, více se mu vyplatí vlastní rozvoz, kdy takovou provizi neplatí. Podniku tak dokážeme ušetřit téměř padesát tisíc korun měsíčně na provizích,“ vysvětluje Ilyash.

Právě z tohoto důvodu se Choice integroval i se službami jako Wolt Drive, kde si externí firmy mohou objednat expresní rozvoz balíčků i jídel. „Pokud má restaurace vlastní roznášky, ze sedmdesáti až osmdesáti procent půjde v Česku o naše řešení,“ usmívá se devětadvacetiletý zakladatel Choice, který předtím budoval mimo jiné startup Davinci TS pro skupinové ubytování. A dříve vydělal na prodeji vlastní cestovní kanceláře.

Foto: Choice Část českého týmu startupu Choice

Primárním cílem Choice je tak pomoct restauracím zvýšit podíl přímých objednávek. „Každá restaurace má zákazníky, kteří ji mají rádi, na objednávky nepotřebují zákazníka. Vytvoří si vlastní kanál na prodej s hezkým vizuálem, rozvoz si mohou řešit sami nebo pomoci partnerů. A navíc začnou získávat data, což mohou využít například ve věrnostních programech a lepším cílení,“ doplňuje Ilyash.

Restaurace na takové řešení slyší, o to znatelněji prý v aktuální době, kdy lidé více šetří a ony tak hledají způsoby, jak navyšovat příjmy. Choice aktuálně registruje přes třináct tisíc podniků, ovšem s tím, že aktuálně nemusí být aktivní. Od loňského dubna pak zákazníci na platformě udělali přes jeden milion objednávek o celkové hodnotě téměř půl miliardy korun a menu restaurací bylo zobrazeno sedmdesát milionkrát.

To vše se podepisuje i na byznysu firmy, která již překonala metu 100 tisíc dolarů (2,1 milionu korun) opakujících se měsíčních tržeb (MRR), což je dvakrát více než začátkem letošního roku. „Máme zdravý byznys model, do konce roku se již dostaneme na break-even, a to i bez toho, abychom zpomalili růst,“ říká Ilyash, jehož startup částkou 37 milionů korun loni podpořila skupina fondů Presto Ventures, Reflex Capital, J&T Ventures, Purple Ventures a britský Seedcamp.

Mezi české klienty Choice patří například Modrý zub, Las Adelitas, Manifesto nebo Fatfuck, Česko pak tvoří asi šedesát procent byznysu startupu. Platící zákazníky má v celkem dvaceti zemích, přímé obchodní zastoupení ale buduje v pěti – kromě domácího Česka také na Ukrajině, v Estonsku, Lotyšsku a Polsku.

„Osobně se v Polsku hodně angažuji,“ přibližuje Ilyash s tím, že ho před expanzí na tento trh lidé varovali, protože je hodně náročný. „Já jsem ale tvrdohlavý,“ směje se a dodává, že aktuálně se již Choice na tamním trhu daří a vybudoval tam tým o patnácti lidech. Plány jsou ovšem větší.

„Naší vizí je stát se jedničkou v regionu střední a východní Evropy. Cílíme na trhy, kde působí Wolt a Bolt, jsme totiž jejich partnery a máme na ně integrace. Akorát se na každém trhu, kde působíme, musíme stát jedničkou nebo dvojkou, jinak to nedává byznysový smysl,“ uzavírá Ilyash.