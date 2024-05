Český startup pomáhá dělat z návštěvníků platící zákazníky. Získal další desítky milionů

Uložit 0

Poslední investici v řádu desítek milionů korun oznamoval teprve před rokem, nyní již hlásí uzavření dalšího podobně velkého kola. Český startup Product Fruits, který firmám pomáhá získávat nové uživatele, v mezičase vyrostl čtyřnásobně a zdvojnásobil počet svých zákazníků, jež aktuálně nejvíc oslovuje ve Spojených státech. Představil také nový produkt poháněný umělou inteligencí. V dalším růstu mu pomohou i noví investoři. Přinášíme přehled základních informací.

Zainvestovaný startup: Product Fruits

Kdo investuje: Čeští Reflex Capital s přispěním původních investorů Lighthouse Ventures, Leverage a slovenských Venture to Future Fund

Kolik a v jakém kole: 1,6 milionu dolarů (36 milionů korun) ve druhém kole

Kolik již startup získal: Dohromady se současným kolem jde o 3,5 milionu dolarů (79 milionů korun), poslední a takzvané seedové kolo uzavíral teprve před rokem.

Co Product Fruits dělá: Zjednodušeně řečeno produktovým manažerům pomáhá zlepšovat onboarding nových uživatelů na webech či v aplikacích. I když se totiž lidé na produkt podívají nebo si jej vyzkouší, hodně z nich si jej nekoupí. Díky Product Fruits mohou firmy prezentovat, co všechno umí, vytvářet pobídky, nápovědy či další interaktivní obsah, a to i bez znalosti programování.

Co je nové: Produktovou novinkou je pak takzvaná Digital Adoption Platform (DAP) poháněná umělou inteligencí, která v aplikacích generuje optimalizované postupy na základě toho, jak se uživatelé reálně chovají. Díky tomu lze vyhodnotit pravděpodobnost konverze klienta, určit rozdíly mezi úspěšným a neúspěšným prodejem a identifikovat místa pro zlepšení, což pomáhá zefektivnit výsledky obchodních týmů.

Sídlo startupu: Hlavní kancelář má v Praze a nově otevřel pobočku i v San Francisku. Dohromady jeho tým čítá 25 lidí.

Zakladatelé: Karel Papík a Ladislav Šalom

Jak je startup velký: Dle vyjádření jsou jeho opakující se roční tržby (ARR) na úrovni 1,5 milionu dolarů (34 milionů korun) s čtyřnásobným ročním růstem. Jeho produkt využívá přes tisíc firem (před rokem jich bylo pět set) včetně značek jako Sanofi, Rakuten a Mango. Největší růst zaznamenává ve Spojených státech.

Proč je to zajímavé: „Inovativní využití umělé inteligence Product Fruits se dokonale shoduje s naší investiční strategií a jsme přesvědčeni o jejich schopnosti nově definovat prostředí digitální adopce prostřednictvím řešení založených na umělé inteligenci,“ komentuje Roman Horáček, partner Reflex Capital.

Na co startup plánuje využít investici: Kromě dalšího vývoje umělé inteligence má dojít zejména k rozšíření počtu zaměstnanců o nejméně deset lidí.