Firmám pomáhá získávat zákazníky v online světě. Český startup teď přilákal 38 milionů

Mnoho služeb lidé hledají online, ale i když na ně narazí a vyzkoušejí si je, obrovské množství z nich si je pak nikdy nekoupí. Přesvědčit digitální „kolemjdoucí“ k tomu, aby se z nich stali zákazníci, je pro firmy velká výzva. Specifický přístup pro ně nabízí český startup Product Fruits. Umožňuje společnostem vytvořit si vlastní platformu, na které můžou lidem ukázat, co umí. A to aniž by musely něco kódovat. Projekt právě hlásí investici ve výši 1,6 milionu eur.

V přepočtu necelých 38 milionů korun mu posílají český fond Leverage a slovenský Venture to Future Fund, přidávají se k investoru Lighthouse Ventures, který do společnosti dříve vložil jednotky milionů korun.

„Potenciál růstu je obrovský – všechno se přetváří v software a veškerý software potřebuje onboarding, aby byl efektivní a získal nové uživatele. Zdejší tým skutečně rozumí tomu, jak právě onboarding vylepšit a zpříjemnit,“ vysvětluje svůj zájem Matěj Boruta, zakládající partner Leverage.

Firma Product Fruits má skoro 500 klientů, k nimž patří společnosti z oblasti pojišťovnictví, e-learningu, gamingu i realitních či marketingových platforem. Jsou mezi nimi například Sanofi, Keboola nebo Stavario, primárním jazykem je přitom angličtina a působí i ve Spojených státech, Kanadě nebo Indii.

Platforma Product Fruits

Firmám nabízí prostředí, ve kterém si samy můžou vytvořit pro své možné zákazníky pobídky, nápovědy, prohlídky krok za krokem nebo další interaktivní obsah, který pomůže s navigací v jejich aplikaci či službě. „V sázce je hodně, řekl bych, že 90 procent uživatelů bezplatných testovacích verzí aplikací nikdy nepřejde na placenou variantu, tady děláme obrovské změny,“ popisuje Karel Papík, spoluzakladatel a obchodní ředitel Product Fruits.

Už dříve pro CzechCrunch vysvětloval, že firma umožňuje do aplikace přidat interaktivní prvky, většinou ve formě karet s texty, obrázky nebo videi. „Díky nim uživatelům ukazujete, jak mají aplikaci používat, kde mají začít, pokračovat a jak docílit toho, co potřebují. Můžete jim nabízet drobné nápovědy nebo jim dát možnost vám poslat video, kde vám ukážou, co se jim nedaří. Díky tomu jim budete moci lépe poradit,“ popisoval.

Prostředí funguje jako takzvaná no-code platforma, takže je možné jej vytvořit bez znalosti technologií či programování. Tudíž v něm obsah a jeho podobu můžou připravovat třeba produktoví nebo obsahoví manažeři.

Aby firmy pomohly svým potenciálním zákazníkům seznámit se s produktem, budou do roku 2025 využívat nějakou formu digitální platformy víc než dvě třetiny společností, uvádí výzkumná společnost Gartner. Pomáhá tomu i skutečnost, že náklady na marketing jsou podle Product Fruits stále vyšší. „Vedoucí pracovníci v byznysu mají dost toho, že posílají peníze do marketingových programů, jen aby našli možné zákazníky, ale nikdy je neproměnili v platící,“ myslí si Ladislav Šalom, spoluzakladatel a CEO společnosti.

Firma své finanční výsledky nesděluje. Uvedla, že loni navyšovala tržby o 30 procent měsíčně. A věří, že v příštím finančním roce dokáže ztrojnásobit své opakující se roční příjmy (ARR). Startup teď s novými financemi hodlá podpořit růst na trhu a položit základy produktu, který má stát na umělé inteligenci.

„Product Fruits má globální potenciál a mezinárodní zákazníky od prvního dne, od Singapuru po USA. Ale hlavně díky své unikátní vizi využití umělé inteligence má reálnou šanci zvítězit na tomto obrovském, rapidně expandujícím trhu,“ říká Michal Zálešák, řídící partner ve fondu Lighthouse Ventures