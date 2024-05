Český startup pomáhá malým hráčům konkurovat i Amazonu. Inventoro teď kupují Američané

Uložit 0

Startup Inventoro vznikl pod křídly investiční skupiny Patero, ale našel své investory i mimo ni včetně zdejšího fondu Presto Ventures. Nyní oznámil, že stoprocentní podíl odkupuje americká společnost Cin7. Společně doplní nabídku služeb obchodníkům, kterým budou pomáhat sledovat zásoby, počítat jejich ideální stav a předpovídat prodej zboží. Přinášíme přehled nejdůležitějších informací.

Exitovaný startup: Inventoro

Kdo byl investorem: Kromě investiční skupiny Patero, v níž startup vznikl, šlo o zdejší fond Presto Ventures, který měl být prvním a jediným institucionálním investorem.

Kolik Inventoro získalo celkem: Již před vstupem na trh v roce 2020 získalo milion dolarů (tehdy 23 milionů korun) od soukromého investora, jenž nechtěl být jmenován. Dalších dvacet milionů korun v roce 2022 investovalo Presto Ventures. Podle informací CzechCrunche ale celková výše investic překročila hranici sto milionů korun.

Za kolik se prodalo: Sumu oficiálně ani jedna ze stran nekomentuje. Podle odhadu CzechCrunche se valuace mohla pohybovat na úrovni středních stovek milionů korun.

Co Inventoro dělá: Díky datům, matematickým modelům i umělé inteligenci e-shopům dopočítává ideální stav zásob a předpovídá prodeje zboží. I když má firma podle informací na webu Inventora o 40 procent nižší hodnotu zásob, dostupnost zboží zachovává na úrovni 99 procent. Záměr, který Inventoro hned v úvodu hlásilo, zněl jasně – umožnit malým firmám čelit třeba Amazonu nebo Alze, protože si často nemohou dovolit investovat do vývoje vlastního řešení.

Foto: Inventoro Spoluzakladatelé startupu Inventoro Radim Jung a Tomáš Formánek a ředitel Cin7 Ajoy Krishnamoorthy

Kdo jej kupuje: Americké Cin7, které poskytuje software pro správu zásob a přehled o jejich stavu. Vzniklo v roce 2012, aktuálně obsluhuje osm tisíc zákazníků ve sto zemích a ročně zpracuje více než 125 milionů objednávek o celkové hodnotě přes 800 miliard korun. Podle portálu Growjo jsou roční tržby firmy na úrovni 900 milionů korun. „Forecasting a optimalizační nástroje Inventoro jsou dokonalým doplňkem k řešení řízení zásob Cin7,“ komentuje ředitel Ajoy Krishnamoorthy.

Jak Inventoro vzniklo: Jako projekt investiční skupiny Patero pod vedením zakladatelů Tomáše Formánka a Radima Junga. „Inventoro bylo naše srdcovka, neboť jako jediný náš startup vzniklo na zelené louce, přímo na půdě Patero. Máme radost, že jsme ho dovedli až do úspěšného prodeje. Zkušenosti z úspěchu využijeme i v dalších investicích,“ popisuje Jan Jirovec, spoluzakladatel Patero.

Proč je to zajímavé: „Je to další potvrzení, že čeští podnikatelé mají globálnímu technologickému trhu co nabídnout,“ komentuje Přemysl Rubeš z Presto Ventures.

Co bude dál: Tým Inventoro bude už jako součást platformy Cin7 spolupracovat na integraci obou nástrojů. „Od začátku jsme věděli, že pro globální úspěch potřebujeme silného partnera, který nám pomůže naše algoritmy dostat k zákazníkům. Cin7 je přesně ten partner, kterého jsme hledali,“ komentuje Formánek. „Společně vybudujeme řešení pro každou prodejní firmu na této planetě, která to s digitalizací myslí vážně, a to je skutečně velmi inspirující představa. Prodejem to celé teprve začíná,“ doplňuje Jung.