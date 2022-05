Díky českému startupu může i malý e-shop čelit Alze. Jeho umělá inteligence řeší zásoby i prodej

Stálo to 67 podpisů u notáře a sklidilo obrovskou radost na obou stranách. Český startup Inventoro, který s daty, matematickými modely i umělou inteligencí dopočítává e-shopům ideální stav zásob a předpovídá prodeje zboží, si vyhlédl fond Presto Ventures. Investoři mladé firmě posílají téměř 20 milionů korun za 14procentní podíl ve společnosti. Peníze mají jít na další expanzi, ale i na nové produkty.

Vznikli 14 dní před prvním lockdownem. V průběhu pandemie stvořili první verzi produktu a zřejmě se trefili do správné doby: při rozvoji online nakupování obchody často zápasily s dostupností zboží. Jenže když si ho pořídily příliš mnoho, skladování firmám vázalo peníze, které by mohly uplatnit jinde. Záměr, který proto projekt Inventoro hned v úvodu hlásil, zněl jasně – umožnit malým firmám čelit třeba Amazonu, Mallu nebo Alze. A to s dovětkem, že diverzita pomáhá zákazníkům i trhu. Jenže bez pomoci IT to menším hráčům tak dobře nejde.

Inventoro začalo jako interní projekt e-commerce holdingu Patero. A za ním stojí pětice kamarádů Tomáš Formánek, David Svatoš, Martin Kment, Jan Jirovec a Marek Šucha. Fond Presto Ventures, který nyní do Inventora posílá téměř 20 milionů korun, už má navíc v oblasti optimalizace dodavatelského řetězce několik investic.

Některé z nich navíc právě společně s Tomášem Formánkem a jeho partnery, kteří společně vybudovali i logistickou firmu Logio a teď investují do technologických startupů. „Inventoro jsme i díky partnerství s Logiem a společným investicím sledovali už od jeho vzniku,“ popisuje Přemysl Rubeš, šéf Presto Ventures.

„Tomáš má zkušenosti díky dlouholeté předchozí práci na řešení problémů předpovídání poptávky, skladového hospodářství a dostupnosti zboží pro velké zákazníky právě v rámci Logia. Díky tomu byl se svým týmem schopný tohle know-how zabalit do cloudového produktu, který elegantně přináší dříve nedostupné řešení i menším firmám. Kluci mají potenciál stát se v téhle kategorii světovou jedničkou. Zájem o Inventoro ze strany zákazníků a rychlý růst to zatím potvrzuje,“ říká investor.

„S Přemkem se známe osobně už dlouho. Spojuje nás mimo jiné poměrně silný příběh, který začal v roce 2016 tím, že jsme zainvestovali do českých Stories, kteří zbořili svět business intelligence a nyní jsou jeho zakladatelé také součástí Presta,“ uvádí Tomáš Formánek, šéf startupu. Dodává, že Presto pro něj byla první volba při hledání nového investora. „Již před investicí nám hodně pomohli a propojili do své sítě kontaktů a startup founderů ve svém portfoliu,“ říká.

Pro Inventoro jde už o druhou investici, tu první ve výši jednoho milionu dolarů, tedy podle tehdejšího kurzu kolem 23 milionů korun, do firmy vložil soukromý investor, který si však přeje zůstat v anonymitě. Peníze nicméně projektu poslal ještě před jeho vstupem na trh.

Ty malé my chceme

Na vypočítávání optimálního stavu zásob malým e-shopům často stačí prostě selský rozum. Při vyšších prodejích už ale něco takového není možné a právě na to Inventoro sází. „Jsme úspěšní například v Austrálii a na Novém Zélandu. Používá nás tam například společnost, která vyrábí trubky a prodává je na e-shopu. Uprostřed ničeho má najednou sklad. Jsme pro ně ideální nástroj. A my přesně takové chceme,“ říká Radim Jung, spoluzakladatel projektu.

Už před necelým rokem, tedy po prvním roce svého fungování, tu hlásili 1 100 klientů, z toho přibližně pětinu platících. To tehdy stačilo na tržby 760 tisíc korun měsíčně a firma se těšila, že se v létě překlopí do černých čísel. „Teď už jsme v provozním zisku dlouho, jedná se o pokrytí provozních nákladů. Stále ještě hodně investujeme a nehodláme brzdit,“ popisuje Jung.

Foto: Inventoro Rozhraní platformy Inventoro

Doplňuje, že počet klientů neroste tak radikálně jako dřív: firma trochu změnila strategii a začala se soustředit na ty o něco větší. I tak se může pochlubit dvěma tisíci klienty, stále je pětina z nich platících. „Pokud má někdo e-shop se třemi produkty, tomu ho moc nezoptimalizujeme. To až když má produktů stovky. Nicméně to je stále v kontextu Amazonu, Mallu, Alzy a mnoha dalších téměř neviditelný hráč, bez ohledu na to, že může mít obrat desítky milionů,“ dodává Jung.

Inventoro pro své fungování sbírá informace třeba z platforem Shoptet, Helios Orange nebo Pohoda a z desítek dalších externích systémů. Právě tímto směrem chce s investicí dál expandovat. Hodlá mimo jiné vybudovat i produkt pro optimalizaci slev.

Vedle toho zkouší takzvané white label řešení: takové, kdy nezdůrazňuje vlastní značku, ale dokáže se tvářit jako součást jiné firmy. „Nejde o logo nebo ego. Klidně se implementujeme do jiných systémů. Je to určitá strategie, abychom toho stihli víc za míň času,“ říká Jung.