Nové developerské komplexy aktuálně stavěné v Praze, například Masaryčka nebo Nová Waltrovka, mají v příštích letech potenciál změnit celé městské čtvrtě. Kromě toho je spojují také technologie tuzemského startupu Sharry, které mají výrazně ovlivnit, jakým způsobem nájemníci či návštěvníci kanceláří budou samotné prostory po otevření v roce 2023 využívat.

Sharry se totiž zjednodušeně řečeno zaměřuje na zapojování moderních technologií do nemovitostí, takzvaný proptech, a jeho řešení se využívají téměř ve stovce budov po celém světě, od newyorských mrakodrapů přes Boston, Prahu, Bratislavu po Polsko i Rumunsko. Startup však samotný počet budov, v nichž je jeho technologie instalována, ani tak moc neřeší.

„To pro nás není klíčové měřítko, je velký rozdíl mezi newyorským mrakodrapem a lokálním menším developmentem, jakkoli řešení od Sharry lze nainstalovat a používat v obou případech. Jedním z klíčových parametrů našeho byznysu je celková plocha daných administrativních nemovitostí a tam se nyní pohybujeme okolo tří milionů čtverečních metrů prémiových kanceláří,“ popisuje pro CzechCrunch Josef Šachta, který Sharry zakládal společně s Michalem Čeřovským, Vladimírem Cibulkou a Jakubem Řezníčkem.

„V budovách, kde funguje software od Sharry, pracuje více než sto tisíc lidí a desítky tisíc dalších obslouží modul pro správu návštěv. Hosté si díky němu mohou sami rezervovat místo na parkování v budově, pokud na schůzku přijedou autem, nebo získají QR kód, který jim automaticky otevře turnikety v přízemí, aby mohli jít nejkratší cestou na meeting,“ doplňuje Marc Delacroix, Chief Growth Officer v Sharry.

Čtveřice zakladatelů startupu Sharry Foto: Sharry

Sharry, které jsme zařadili do výběru CC25, tedy startupů, jež se v příštích letech vyplatí sledovat, svoji aplikaci pro kancelářskou budovu na českém trhu vyvinulo a úspěšně spustilo poprvé před pěti lety, konkrétně v Corso Court od společnosti Skanska v pražském Karlíně.

Následně expandovalo do dalších evropských zemí i na americký trh, kde v budovách instaluje chytré nástroje jako mobilní vstup, díky kterému si turnikety a dveře uživatelé otevřou bezkontaktně pomocí telefonu místo plastové karty, nebo například dynamické parkování umožňující maximální využití prostoru.

Pro každou budovu Sharry vyvíjí speciální aplikaci, v níž uživatelé mohou vytvářet rezervace, hlásit závady i dostávat zprávy od správců budov nebo získávat slevy z okolních podniků. Všechny důležité informace je také možné přes platformu sdílet na digitální obrazovky rozmístěné po budově. Technologie navíc návštěvníkům umožňuje získat předem vstupenku s QR kódem, což zrychluje registraci na recepci nebo rovnou umožňuje přejít turnikety. Jednotlivé funkcionality Sharry ladí podle potřeb developera.

Zajímavostí je, že zmiňovaná pražská Masaryčka je už druhým projektem od věhlasného architektonického studia Zaha Hadid Architects, kde se technologie Sharry budou využívat. Tím prvním je komplex Sky Park Offices v Bratislavě. V našem regionu ostatně startup v oblasti developmentu kanceláří spolupracuje s největšími jmény, jako jsou Skanska, AFI Europe, Penta Real Estate, Invesco, Portland Trust nebo White Star Real Estate. O dalších jménech pak nemůže veřejně mluvit.

„V letošním roce jsme podepsali patnáct kontraktů na nové implementace. Jejich počet je meziročně menší, což reflektuje obecné zpomalení na realitním trhu a je to svým způsobem důsledek ‚covidového‘ roku 2020. Nicméně máme radost, že nás nadále využívají především špičkové budovy a velké kancelářské komplexy, jako je například projekt Campus 6 v rumunské Bukurešti, který po dokončení nabídne čtyři ‚áčkové‘ administrativní budovy s pronajímatelnou plochou 81 000 metrů čtverečních,“ říká Josef Šachta.

Loňský rok, do velké míry poznamenaný pandemii koronaviru, tak ovlivnil celý developerský trh, který obecně zpomalil, a některé rozjednané projekty se odsouvaly. Většina klientů startupu vyčkávala, až nastane návrat do kanceláří, což se původně očekávalo letos v září. Z dat Sharry však vyplývá, že lidé se do officů vrací jen postupně. V reakci na pandemii musel startup přizpůsobovat i samotný produkt.

„Nejvýraznějším vylepšením je nový modul hotdesking, který aktuálně představujeme prvním pilotním klientům z řad velkých společností. Jako první reakci na vypuknutí pandemie jsme také rychle rozběhli funkci přivolání výtahu přímo z mobilu, tedy bez nutnosti dotýkat se exponovaných tlačítek,“ popisuje podrobnosti Marc Delacroix.

Sharry do svého návštěvnického modulu dodalo i funkci různých prohlášení souvisejících se zdravotním stavem a spustilo novou verzi datově-analytického nástroje Insights, který správcům budov poskytuje data o tom, jak jsou budovy využívané, jaké prostory je potřeba častěji uklízet a podobně.

Správci budov navíc mají díky platformě možnost napřímo komunikovat s nájemci a uživateli, i když nejsou v danou chvíli v budově. Na jedno kliknutí všem totiž mohou poslat notifikaci do mobilní aplikace. Tu, stejně jako webovou administraci, čeká kompletní redesign, aby byly pro své uživatele přehlednější a jednodušší na ovládání. V delším časovém horizontu pak Sharry očekává na trhu několik velkých změn.

„Nyní jsme ve fázi, kdy je nabídka tzv. proptech služeb a produktů již skutečně široká, a tak zákazníci hledají řešení s největší přidanou hodnotou. Zároveň musí změnit své přemýšlení a začít o své budově přemýšlet skutečně jako o službě a o nájemcích jako o klasických zákaznících. Stále patrná na evropském i americkém trhu je snaha maximálně integrovat jednotlivé systémy do jedné platformy. Úspěch bude určitě slavit také cokoliv, co pomůže s plněním kritérií udržitelnosti ESG,“ vyjmenovává trendy Šachta.

Přichází investice

U těchto změn chce pochopitelně Sharry být s cílem proměnit každou budovu v prémiovou službu. Minimálně zatím to však nedokáže bez externí podpory. Loni startup utržil desítky milionů korun a vyrostl šestinásobně, letos očekává mírné zpomalení právě kvůli zmiňovaným odkladům developmentu v době pandemie.

„Nicméně aktuálně vidíme velké oživení oproti prvním dvěma kvartálům a náš odhad je, že konec letošního roku by mohl být stejně dobrý jako předchozí tři čtvrtletí dohromady,“ říká Delacroix s tím, že startup ziskový není a balancuje na hraně ziskovosti, aby mohl maximalizovat svůj růst. Před dvěma lety přitom získal investici v řádu nižších desítek milionů korun od tuzemského fondu Presto Ventures a pomalu se chystá na další.

„Aktuálně jednáme s několika investory o investici ‚A round‘, její objem by měl být samozřejmě o řád vyšší než v předchozím investičním kole. Některá jednání už jsou v pokročilém stádiu, ale detaily nyní nemůžeme prozradit,“ popisuje Šachta, který chce pomocí nově získaného kapitálu expandovat rychleji na stávajících i nových trzích.

To se samozřejmě neobejde ani bez náboru dalších pracovníků. Nyní tým Sharry tvoří přes čtyřicet lidí, přičemž jen v letošním roce jejich počet vyrostl o téměř třicet procent. Minimálně osm posil chce startup nabrat do konce roku a na další rozšiřování týmu nejen v Česku má přijít řada po získání zmiňované investice.