Prosklené patro mrakodrapu One Vanderbilt v New Yorku

New York se pyšní celou řadou mrakodrapů šplhajících se do stometrových výšek. Nyní početnému zástupu přibyl další, patrně ten nejmodernější v celém městě. Jmenuje se One Vanderbilt, nachází se v nejrušnější čtvrti New Yorku a láká nejen na pozoruhodné výhledy z prosklených pater, ale také na technologicky pokročilé vybavení, na němž se podepsali i Češi.

Nedílnou součástí toho, aby One Vanderbilt, nacházející na Manhattanu na rohu 42. ulice a Vanderbilt Avenue, mohl vzniknout, byl startup Sharry, který se – zjednodušeně řečeno – zaměřuje na zapojování moderních technologií do nemovitostí (tzv. proptech). Právě tuto pražskou firmu si developerská společnost SL Green Realty zvolila coby hlavního technologického partnera.

Jak zástupci Sharry pro CzechCrunch loni potvrdili, do svého největšího projektu navrhovali několik technologií, o nichž ovšem nemohli veřejně mluvit. Zpravidla se ale jednalo o vývoj takových řešení, jež se úzce pojí s novou mobilní aplikací, kterou Sharry pro newyorský mrakodrap navrhlo. Ta slouží jako ucelený systém pro zaměstnance i návštěvníky.

One Vanderbilt je definován jako „kancelářský koncept budoucnosti“, a tak se myslelo i na jednoduchý vstup do budovy. Sharry proto navrhlo bezdotykové řešení, na základě kterého je možné vstupní dveře otevřít pomocí telefonu. „Systém mobilního přístupu umožňuje nahrát si vstupní plastovou kartu jako virtuální kartičku do aplikace a používat tak ke vstupu jen telefon,“ popisuje Vladimír Mašinský, ředitel byznysového vývoje v Sharry.

Pohled na nový mrakodrap One Vanderbilt v New Yorku Foto: SL Green Realty

Rukopis českého startupu se měl promítnout i do výtahu, jenž funguje taktéž na bezkontaktní bázi, nebo rezervačního systému. Opět jednoduše a prostřednictvím mobilní aplikace, ve které lidé uvidí aktuální vytíženost relevantních prostorů i akce, které se uvnitř konají. A byť je technologická vybavenost mrakodrapu důležitá, případné zvídavé turisty bude zajímat především architektura a to, co z vrchních pater lze vidět.

Protože se s výškou 427 metrů jedná o čtvrtou nejvyšší budovu ve městě, které nechodí spát, výhledy na okolí pochopitelně slibují nevšední zážitky. Autor architektonického návrhu Kenzo Digital láká především na vyhlídku se skleněnými podlahami a zrcadly, která má u lidí vzbudit pocit, že se vznášejí 300 metrů nad zemí. A proto není příliš vhodná pro ty, kdo trpí závratěmi.

Vyhlídkové patro One Vanderbiltu pracuje také s optickými iluzemi. Jak uvádí agentura AFP, díky odrazům skel totiž dokáže zmást smysly tak, že příchozí mohou ztratit pevnou půdu pod nohama. K těmto zážitkům návštěvníky doveze ultrarychlý prosklený výtah, který oněch 300 metrů (mezi 91. a 93. patra) ujede za dvaačtyřicet sekund.

Pokud se ovšem příchozí zvládnou vypořádat s možnými závratěmi, nabídne se jim výhled prakticky na celý New York, především pak na ikonické mrakodrapy Empire State Building a Chrysler Building. Během jasných dní je navíc možné vidět až 100 kilometrů daleko.

„Nadšení kolem projektu One Vanderbilt je ohromující. Konečně jsme schopni nabídnout pohled na úchvatný, víceúrovňový a do mnoha místností pohlcující umělecký zážitek, kterým je Air (prosklená patra – pozn. red.). Díky tomu lidé pochopí, jak moc se tato destinace liší od všech ostatních na světě,“ říká Marc Holliday, předseda představenstva a šéf developerské firmy SL Green Realty.

One Vanderbilt je otevřen pro návštěvníky za poplatek začínající na částce 33 dolarů na osobu (zhruba 700 korun), ceny se následně zvyšují podle toho, jaký balíček zážitků si příchozí vybere. S tím, jak se brzy otevřou hranice Spojených států (a také s ohlášenými novými lety z Prahy do New Yorku), je tedy dostupný i pro české milovníky moderní architektury.