Český tvůrce natočil oficiální trailery pro World of Warcraft. Dvě nová videa už viděly miliony hráčů

Wrath of the Lich King a Cataclysm. Názvy, které videoherní fanoušci budou dobře znát – a stoprocentně je znají všichni fanoušci hry World of Warcraft. Jsou to doplňky základní hry, které do ni přidávaly nová dobrodružství, nepřátele a další obsah. A které znovuožívají díky oficiálním trailerům od českého videotvůrce známého pod přezdívkou Hurricane.

World of Warcraft spatřil světlo světa už před devatenácti lety, stále zůstává masivním online titulem. S přibývajícími roky ale přibývali i fanoušci volající po dřívějším, tradičnějším, klasičtějším zážitku. A tak před čtyřmi lety vyšel World of Warcraft: Classic, pomyslná proměna aktuální hry do stavu z před dvou dekád. Stejně jako původní WoW dostával rozšíření, tak i Classic se rozrostl o přídavky The Burning Crusade, Wrath of the Lich King a Cataclysm. A velkolepé trailery k nim tvoří Čech.

Herní komunita velmi dobře zná jeho přezdívku Hurricane, v civilním světě se jmenuje Martin Zeifart. Dříve World of Warcraft hodně hrál, dlouho se coby 3D animátor věnoval tvorbě videí, která se směle mohou měřit s oficiálními trailery herního studia Blizzard Entertainment. To nezůstalo bez povšimnutí. A tak se Zeifart – už z pozice spoluzakladatele postprodukčního studia Nice! – s Blizzardem domluvil na spolupráci.

Jejím zatím nejnovějším výsledkem je dvojice fantastických trailerů pro World of Warcraft: Classic. První video z října představuje hráčům klíčový okamžik příběhu jedné z ústředních postav, jak už napovídá jeho název Fall of the Lich King. „Každý fanoušek ví, jak Lich King vypadá, samotný Blizzard si na postavě velmi zakládá a obecně jde o velmi detailní model s komplexními animacemi, kouzly a simulacemi látky. Trefit se všem stranám do noty pro nás tedy znamenalo nejvíc práce,“ říká Zeifart.

Druhý trailer doprovází před měsícem oznámené rozšíření staronového Cataclysm. Upoutávka měla premiéru na nedávné konferenci BlizzCon v Los Angeles, kde ji kromě zástupců Blizzardu sledovaly tisíce fanoušků. Obě videa za pár týdnů nasbírala dohromady přes dva miliony zhlédnutí na YouTube. To pro znalce WoW nebude překvapením, Hurricane si už před tvorbou přímo pro Blizzard vybudoval v komunitě výraznou popularitu.

Oblíbenost jeho videotvorby vyústila v kontakt ze strany Blizzardu a domluvení první spolupráce. Loni se tak Zeifart proměnil z nesmírně nadaného fanouška na autora oficiálního traileru pro doplněk Wrath of the Lich King. „Už předtím proběhlo pár předchozích kontaktů, ty ale vyšuměly. Ale pak nám jednou do studia z ničeho nic přišel e-mail z marketingu Blizzardu ohledně příležitosti vytvořit trailer k Wrath of the Lich King Classic,“ popisoval před rokem pro CzechCrunch.

V době své premiéry měl tento první trailer okolo osmi set tisíc zhlédnutí, dnes už jich nasčítal přes 1,3 milionu. Blizzard dal najevo svou spokojenost, a i proto tehdy animátor tušil, že jen u jednoho videa to nemusí skončit. Tušení se potvrdilo doslova dvojnásobně. „Tento rok byl zatím největším testem, kterému naše studio čelilo. Pro Blizzard jsme pracovali na více než šesti minutách obsahu,“ říká dnes Zeifart.

Dva velké trailery – kromě nich Nice! vytvořili i dva menší – jsou výsledkem půlroční práce i zapojení nových technologií. Ty například usnadnily práci s efekty kouře a explozí. Anebo zautomatizovaly získávání trojrozměrných objektů ze hry, čímž několikaminutovou lidskou činnost zkrátily na pár sekund. Videa značky Hurricane totiž používají přímo herní assety, tedy například právě ty postavy hrdinů a příšer, které sami vidíte při hraní.

„Do budoucna jsme si odnesli hodně nových znalostí. A můžeme se díky tomu soustředit na tvůrčí aspekty celého procesu. Příští rok také zařazujeme do výroby hned několik nástrojů umělé inteligence. Ty zrovna testujeme a zjišťujeme, kde by nám mohly ušetřit hodiny úmorného klikání,“ uzavírá Zeifart. Spolupráce českých tvůrců a Blizzardu tak rozhodně nekončí.