Český výrobce dveří zkoumal, jak nahradit dřevotřísku. Nakonec uspěl s krabicemi od mléka a džusu

Český výrobce dveří Sapeli má historii, která sahá až do první republiky. V minulosti získal několik designerských cen včetně té nejprestižnější Red Dot Award, a to dokonce dvakrát. Ročně vyrobí a dodá na 130 tisíc dveří, které směřují do dvaceti zemí světa. Česká rodinná firma ale už dříve oznámila, že hledá udržitelnou alternativu klasické dřevotřísky, protože dřevo tady nebude navždy. Teď vsadila na nápojový karton.

Zkoušeli i PET lahve nebo lněná vlákna, ale právě tetrapak se ukázal jako nejlepší volba. Tak vznikly dveře Nanoverde. „Recyklovaný tetrapak je odolný, pevný a nabízí výborné zvukové, termoizolační a protipožární vlastnosti,“ uvádí obchodní ředitel firmy Marek Sedlák, podle kterého dokážou plně konkurovat i klasickým dveřím.

Jelikož na výrobu jedněch dveří Nanoverde je třeba až tisíc krabic od mléka nebo džusu, Sapeli se při vývoji spojilo s jihočeskou firmou Flexibau. Ta drží evropský patent na technologii recyklace nápojového kartonu a vyrábí z něj stavební desky.

Foto: Sapeli Dveře Nanoverdi v prosklené variantě

Materiál prochází důkladným čištěním, rozemele se na drobné útržky a ty následně projdou separací a sušením. Pak se za vysoké teploty lisují do kompaktních desek za pomoci pojiva, které také vzniká z použitých nápojových krabic. „Na rozdíl od papíren, které recyklují pouze jejich papírovou část, dokážeme jako jediní v Česku využít obal celý včetně polyethylenové a hliníkové vrstvy, kterou využíváme právě jako pojivo,“ vysvětluje celý proces Erik Jakubec z Flexibau.

Nakonec se při výrobě udržitelných dveří využila i zmíněná lněná vlákna. Rám je totiž ze smrkového dřeva, jehož výplň tvoří právě lněné pazdeří – vedlejší produkt při zpracování lnu. Jedná se o materiál, který má díky své hustotě a struktuře ještě lepší izolační vlastnosti a lépe tlumí zvuk než výplně z tradičních materiálů. Proto se hojně využívá právě v ekologickém stavebnictví.

Sapeli ale u tetrapaku nekončí. Při výrobě dveří chce vyzkoušet třeba i konopí. „Stále hledáme nové alternativní materiály, které jsou šetrné k přírodě. V minulosti jsme testovali například obalové materiály z mycelia, tedy podhoubí. Aktuálně se zaměřujeme na desky z konopí. Naším cílem je nalézt materiály, které budou nejen ekologické, ale hlavně vhodné pro masovou výrobu,“ vysvětluje Tomáš Albrecht, který má v Sapeli na starosti vývoj produktů.

Snaha o udržitelnost se ale ve firmě promítá i do samotné výroby. Oba areály společnosti mají nainstalovány solární panely společně s bateriovými úložišti. Ty dohromady zajišťují až 40 procent jejich spotřebované energie. Veškerý dřevěný odpad, který z výroby dveří vznikne, zase zpracovává firma na výrobu dřevotřísky sídlící hned naproti Sapeli. Loni společnost navíc plně přešla na vodou ředitelné ekologické barvy.