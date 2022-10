Čeští investoři posílají peníze na cílenou onkologickou léčbu. Mohla by likvidovat metastázy

Systém této léčby zní trochu jako z kreslených vzdělávacích pohádek. Jakoby byl jednotlivým částicím prostě naložen potřebný lék, ty se samy uspořádají a vyrazí do boje, aby léčivou látku dodaly na přesně určené místo. A nikam jinam. Takže tam, kde mají léčit, skutečně pomáhají. A v okolí léčivo zbytečně neškodí. Zhruba tak si jde představit, že fungují nanočástice, nanobiotechnologie a cílená farmakoterapie španělského startupu, o němž mimo jiné Češi věří, že by se mohl stát příští velkou věcí.

Popisovaný projekt vyvíjí španělský startup Nanoligent a jde o onkologickou terapii. Zaměřuje se na pozdní metastazující stádia a často i nepříznivou prognózu u rakovin, které nereagují na léčbu. Základem technologie jsou takzvané proteinové nanokonjugáty, které mají potenciál překonat současná omezení protinádorových protilátek.

„Na základě získaných vědeckých dat má projekt velký potenciál stát se účinnou léčbou pro pacienty v pozdním metastatickém stádiu onemocnění,“ uvedl k aktuální investici Jaromír Zahrádka, šéf firmy i&i Bio. Právě tento český fond do vývoje posílá peníze – celkem jeden milion eur, tedy asi 25 milionů korun. Přidává se tak k už dřívějším investorům, takže projekt v rámci tohoto kola od tří zúčastněných institucí získává dohromady 2,8 milionu eur.

Společníky k českém fondu jsou největší síť andělských investorů v Itálii s názvem Angels for Growth a švýcarská společnost Avanteca Partners. „Všichni věříme, že úspěšně dovedeme společnost Nanoligent do dalších fází jejího vývoje,“ říká Michael Milos z Avanteca Partners.

Tým Nanoligent a investoři

Právě uzavřené investiční kolo umožní pokročit v preklinickém vývoji hlavní kandidátní sloučeniny a zároveň podpořit vývoj dalších. „V pokročilém stádiu onemocnění zareaguje úspěšně na současnou terapii méně než třetina nově diagnostikovaných pacientů. S podporou společnosti i&i Bio a našich stávajících investorů dosáhneme dalšího vývojového milníku a předložíme prvního kandidáta z našeho portfolia antimetastatických terapií,“ věří Montserrat Cano, generální ředitelka Nanoligent.

Společnost Nanoligent se zaměřuje na vývoj nových léků pro léčbu více než dvacítky různých typů metastazujících nádorových onemocnění. V roce 2017 vznikla jako spin-off, tedy odnož z univerzity, a to díky víc než desetileté spolupráci odborníků mezi barcelonskou univerzitou a nemocnicí Santa Creu i Sant Pau v hlavním městě Španělska.

Rozvoj firmy spadá do kategorie úspěšně zvládnutého transferu technologií z univerzity do praxe. Fond i&i Biotech zdůrazňuje, že jde o dlouhou cestu, během které je nutné zajistit dostatečné financování, právní ochranu i správné komerční nasměrování původního nápadu. Bez profesionálního transferu technologií se komerčního úspěchu prakticky žádný vynález nedočká. I tak v praxi v Česku uspěje přibližně každý desátý projekt. Ročně přitom zajišťuje transfer technologií české vědě prostředky v řádech miliard korun.

Pro fond i&i Biotech je to už pátá investice a mezi nimi zároveň třetí, která by mohla pomoct s léčbou rakoviny. Uskupení má sídlo v Lucembursku, ale vzniklo v Praze. Peníze už poslalo do českého projektu, který vyvíjí lék na leukémii, do americko-rakouského startupu Celeris Therapeutics, který využívá umělou inteligenci k vývoji nových léčiv proti vážným chorobám, na vývoj česko-amerického léku proti rakovině nebo směrem k analýze mimo jiné nádorových buněk.

Celkem i&i Bio spravuje přes 45 milionů eur, které plánuje investovat do zhruba 20 společností zaměřených na inovace z oblasti vývoje léků, diagnostiky a medicínských technologií.