Na vývoj česko-amerického léku proti rakovině putují dva miliony dolarů. Posílá je zdejší fond

Z investičního hlediska je to prý velmi nadějný projekt s možností zajímavého zhodnocení. Ale z toho medicínského jde především o to, že má potenciál pomoci při léčbě rakoviny. Látka označovaná jako DRP-104 by mohla významně usnadnit boj s touto nemocí. Zaujala proto fond s českým základem i&i Biotech Fund, který na ni posílá dva miliony dolarů. Peníze získává americká společnost Dracen Pharmaceuticals, i na vývoji léku se ale podíleli Češi.

DRP-104 dokáže zastavit buněčný metabolismus glutaminu, což je klíčový zdroj dusíku, který rakovinné buňky potřebují ke svému růstu. Látku vyvinul tým vědeckých pracovníků pod vedením Pavla Majera z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR ve spolupráci s vědci z Univerzity Johnse Hopkinse v americkém Baltimoru. Licenci na vývoj látky firma Dracen zakoupila v roce 2017 a teď dokončuje první fázi klinického testování. To znamená, že je lék podáván prvním lidským pacientům.

Právě k tomu peníze od i&i Biotech, v přepočtu kolem 44 milionů korun, nyní přispějí. „Současná fáze klinického testování bude ukončena během tohoto roku,“ říká Tom Estock, ředitel Dracen Pharmaceuticals. K lidským pacientům lék DRP-104 posunuly i předchozí investice, kterých firma nasbírala celkem ve výši 57 milionů dolarů (1,2 miliardy korun). Velké naděje přináší používání látky v takzvané imunoterapii, která se zaměřuje na posilování imunitní reakce organismu vůči nádoru.

Fond i&i Biotech se stal teprve druhým neamerickým investorem, kterému bylo umožněno do firmy Dracen Pharmaceuticals vstoupit. Tím prvním je společnost i&i Prague. Tedy český biotechnologický inkubátor, který je hlavním sponzorem fondu a který jej založil na základě spolupráce s Evropským investičním fondem a dalšími institucemi.

Ekosystém kolem ústavu

Podle účastníků je celá spolupráce na vývoji látky skvělou ukázkou fungování unikátního ekosystému kolem Ústavu organické chemie a biochemie. Tomu s podporou transferu technologií z akademické půdy do další fáze vývoje pomáhají další společnosti. „Díky existenci tohoto ekosystému jsme schopni přinášet do nadějných projektů nejen finanční prostředky, ale i zcela ojedinělé know-how,“ věří Jaromír Zahrádka, který stojí v čele i&i Prague i fondu Biotech.

„V České republice stále chybí investiční zdroje pro podporu transferu znalostí a technologií k uživatelům a toto je nástroj, jak pomoci nejlepším z technologií dostat se až k pacientům. Fakt, že si Evropský investiční fond vybral ke spolupráci právě jeden z ústavů Akademie věd České republiky, ukazuje, že kvalita výzkumu v této instituci dlouhodobě dosahuje úrovně nejvyspělejších zemí Evropy. A to nás samozřejmě velmi těší,“ doplňuje Ilona Müllerová, místopředsedkyně Akademie věd ČR.

Aktuální finanční injekce fondu i&i Biotech následuje po nedávno oznámeném jednom milionu eur, tedy v přepočtu necelých 25 milionech korun, které investor poslal do americko-rakouského startupu Celeris Therapeutics. Ten využívá umělou inteligenci k vývoji nových léčiv proti vážným onemocněním, například Parkinsonově chorobě nebo různým typům rakoviny. Pomáhá si přitom umělou inteligencí, což by mohlo zrychlit a zpřesnit vývoj léků.

Fond i&i Biotech vznikl v září loňského roku spoluprací Evropského investičního fondu a společnosti i&i Prague při Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, sídlo má v Lucembursku. Zaměřuje se na podporu firem vzešlých z univerzitního výzkumu a na léčiva, diagnostiku a lékařské přístroje. Na investice má k dispozici přes 45 milionů eur, tedy asi 1,1 miliardy korun, které plánuje poslat do zhruba 20 společností v rané fázi vývoje. Hodlá se přitom zaměřit hlavně na střední Evropu.

Při zahájení působení fondu i&i Biotech uvedl ředitel a spoluzakladatel i&i Prague Jaromír Zahrádka, že chce cílit na takové projekty, u kterých je největší potenciál dostat je s pomocí financí co nejdále. Tak, aby se měnila kvalita péče u pacientů. Zároveň půjde také o potenciální ziskovost daného projektu. Fond aktuálně pracuje na další, v pořadí třetí investici podobného typu.