Čeští vývojáři se zrakovým handicapem vydali další hru nejen pro nevidomé. Je zdarma a otestuje vaše znalosti

Jsou hry, které prověří vaše reflexy. Jiné zase šedou kůru mozkovou. V drtivé většině se u nich spoléháte na svůj zrak. Ať už ke včasnému spatření nepřítele, nebo k naplánování té správné taktiky či při volbě vhodné odpovědi. Čeští vývojáři z Kikiriki Games na to ale jdou jinak. Dělají hry, které jsou zábavné, aniž byste je museli vidět. Jako jejich právě vydanou novinku Brave Brain.

Brněnské studio Kikiriki Games chce tvořit videohry, které jsou co nejpřístupnější. Vydalo už velmi neobvyklou střílečku To the Dragon Cave, jejíž neobvyklost spočívá nejen v tom, že hrajete za akční princeznu, ale především v tom, že se v ní orientujete jen pomocí zvuku. Nyní tým, který tvoří i nevidomí vývojáři, představuje nový titul Brave Brain. Kvízovou hru, která je zdarma dostupná na Android i iOS.

„Naším cílem bylo vytvořit takovou hru, která bude pro všechny hráče stejně přístupná a zábavná. To the Dragon Cave je v nevidomé komunitě velmi populární, ale byla náročnější pro některé hráče, kteří vidí a nejsou zvyklí se spoléhat pouze na svůj sluch. Proto jsme tentokrát vytvořili hru, která nebude před hráče klást žádné bariéry a u níž si vidomý hráč ani nevšimne, že je určená i pro zrakově handicapované,“ říká pro CzechCrunch spoluzakladatelka studia Jana Kuklová.

Brave Brain vás vezme na pomyslnou cestu kolem světa, během níž budete odpovídat na kvízové otázky spojené se skutečnými místy. Například ve Velké Británii na vás budou čekat otázky na její historii, ale třeba i na fotbal. „A tentokrát jsme kladli větší důraz na vizuální stránku hry. Aby si však její atmosféru užili i hráči se zrakovým znevýhodněním, doprovází ji soundtrack, který ve zvukové podobě přibližuje jednotlivé lokace. Takže vidomí hráči si užijí vizuál hry a nevidomí hráči zase její zvukovou podobu,“ přibližuje vývojářka.

Foto: Kikiriki Games Natálie Vopařilová, Petr Dančák a Jana a Miloš Kuklovi z Kikiriki Games

Kuklová je navíc sama zrakově handicapovaná. Stejně jako několik dalších tvůrců, kteří připravovali některé kvízy nebo prováděli korekturu otázek od fanoušků. Na vývoji Brave Brain se totiž podílela i komunita. Kikiriki Games ve veřejné výzvě posbírali od potenciálních hráčů otázky, které se (po kontrole, aby nebyly nevhodné) do hry dostaly. V mobilním titulu jich najdete deset tisíc, zhruba třetinu přinesli hráči, některé jsou zakoupené.

„Musím ale říct, že ty, které lidé zaslali ve výzvě, jsou ty nejnápaditější a nejzajímavější. Mně například v paměti utkvěla otázka, čím dýchá želva,“ popisuje Kuklová, jež Kikiriki Games založila s manželem Milošem. Při tvorbě Brave Brain je doplnila grafička Natálie Vopařilová a vývojář Petr Dančák, čtyřčlenné jádro pak v průběhu vývoje narostlo na tucet spolupracovníků včetně těch handicapovaných.

Aby novinka oslovila nejen zvídavé, ale i kompetitivní hráče, umožňuje měřit síly – respektive znalosti – s dalšími odpovídači v žebříčcích. „Připravujeme i multiplayer, kde budete moci vyzvat jiného hráče na souboj,“ říká Kuklová. „Na hře chceme dlouhodobě pracovat a rozšiřovat ji o další funkce. Budeme postupně přidávat nové země a nové otázky, chystáme také sezónní, časově omezené kvízy,“ dodává. Jak své plány postupně naplňují, můžete sledovat po bezplatném stažení Brave Brain na Apple Store nebo Google Play.

Právě vydaný titul je naplněním postupně se proměňující vize manželů Kuklových. „Studio jsme založili s cílem rozšířit nabídku her pro zrakově handicapované. Postupně jsme si ale uvědomili, že je důležité, aby nevznikaly hry určené pouze pro nevidomé, které by je uzavíraly do vlastních komunit. Naopak si přejeme, aby herní průmysl byl více inkluzivní a nikoho nevylučoval. Přál bych si žít ve světě, kde si každý může zahrát hru podle svého přání a ne podle toho, zda je pro něj přístupná nebo ne. A věřím, že Brave Brain průmysl k tomuto cíli přibližuje,“ říká Miloš Kukla.

V podobném přístupu nejsou Kuklovi sami. Větší přístupnost se pomalu dostává i do mainstreamovějších počinů. Příkladem všem vysokorozpočtovým videohrám šel nedávný konzolový hit The Last of Us: Part II. A nevidomý programátor Lukáš Hosnedl, který spolupracoval i s Kikiriki Games, pomohl s větší přístupností zrakově postiženým osobám české historické fantasy hře 1428: Shadows over Silesia od sólo vývojáře Petra Kubíčka.