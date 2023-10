Čeští vývojáři z Appliftingu vyrostli v obratu na 150 milionů korun. Startují byznys v Kanadě

Uložit 0

Před rokem oznamovalo české vývojářské studio Applifting velký deal s kanadskou telekomunikační společností Telus, díky kterému dostalo na starost digitalizaci tamního zdravotnictví. Kontrakt až za několik stovek milionů korun se postupně rozjíždí a byť zatím tržby Appliftingu, který založili Vratislav Kalenda s Filipem Kirschnerem, nezvětšil mnohonásobně, vykázala firma meziročně zhruba patnáctiprocentní růst svého obratu. Za rok 2022 činil 150 milionů korun. Zisk firma nezveřejnila, rok předtím vydělala přes 21 milionů korun po zdanění.

V Appliftingu se zaměřují na vývoj softwaru a aplikací na míru, přičemž mezi hlavní klienty pražského studia patří Jablotron, Erste Group, Heureka nebo velká kanadská společnost Telus. Právě s ní Applifting před rokem uzavřel dvouletý kontrakt v celkové hodnotě 24 milionů dolarů (tehdy v přepočtu 580 milionů korun). V rámci něj má pro divizi Telus Health vyvíjet celé technické řešení několika aplikací, například dálkový monitoring pacientů, virtuální sestřičku nebo integraci sdílených lékařských záznamů do nadnárodních pacientských registrů a vládních systémů.

Jde o zakázku s tak velkým objemem, že má z Appliftingu udělat de facto zdravotně-technologickou společnost a několikanásobně zvýšit její tržby. „K udržení růstu v ekonomicky těžké době nám pomohlo i postupné zapojování do projektů kanadského Telus Health. Spolupráci sice navazujeme postupně, protože Telus nedávno procházel akvizicí, která pro něj znamenala obrovské množství korporátních procesů, ale máme za sebou už první projekt, který je teď v pilotním testování,“ popisuje stav věcí Vratislav Kalenda, spoluzakladatel a výkonný ředitel Appliftingu.

Tržby se tedy zatím nezvýšily několikanásobně, ale největší část spolupráce s kanadským Telusem má teprve přijít. „Zároveň pracujeme na vývoji mobilní aplikace a rozvoji digitální platformy pro lékaře. Telus je jedním z našich největších klientů a těším se, na jakých projektech spolu budeme v budoucnu pracovat,“ dodává Kalenda. Součástí této zakázky bylo i rozšíření týmu, který dnes čítá 170 lidí, a také kanceláří na Rohanském nábřeží v Praze, kde nově Applifting zabírá téměř 650 metrů čtverečních.

Do stěhování a zařizování nových prostor firma podle svého vyjádření investovala 1,5 milionu korun. Nově jsou součástí také místa pro coworking. Applifting chce do svých kanceláří přilákat i jiné technologické projekty, kterým nabízí k pronájmu uzavřené místnosti různých velikostí pro větší či menší týmy nebo hotdesky pro jednotlivce včetně služeb jako recepce. Coworkingová místa již prý využívají například Colours of Data, InvestBay, Superface, Sedlakova Legal nebo Tea Time.

„Dlouhodobě usilujeme o podporu české vývojářské komunity. To jsme dodnes dělali například pořádáním eventů, přednášením na konferencích, bootcampem pro mladé vývojáře nebo inkubátorem. Otevřením našich kanceláří formou coworkingových míst technologickým startupům nabízíme, aby byly přímo v centru dění,“ dodává Kalenda.