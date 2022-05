Čeští vývojáři z eMan utržili 224 milionů a otevřeli vlastní fond pro technologické firmy

Když loni hlásili své výsledky, říkali k tomu, že IT trh zažil rekordní čísla. Přesto teď svůj dosavadní strop ve firmě eMan překonali. Svůj meziroční obrat, který odpovídá tržbám, zvýšili o 28 procent na 224 milionů korun. K tomu otevřeli fond, který má pomáhat českým i zahraničním technologickým projektům uplatnitelným i v Česku. Takový inkubátor hodlá podpořit několik projektů ročně jednotkami až desítkami milionů korun.

Pro letošek navíc v softwarovém domě chtějí nárůst tržeb až na 260 milionů. Firma celkově dlouhodobě roste i na burze, kam vstoupila předloni. Při zahájení obchodování se tehdy její akcie prodávaly do 60 korun, dnes je to téměř 150. Firmě se za loňský rok podařilo realizovat mobilní bankovnictví pro ČSOB nebo investiční aplikaci pro Patria Finance. Společnost ale také vyvíjí Systém elektronické dálniční známky a Systém jednotného tarifu.

Loni navázal eMan spolupráci mimo jiné s automobilkami Bentley nebo Porsche, Footshopem či společností Home Credit. Firma se rozhodla využít také zájmu o NFT s tím, že se snaží dívat do budoucnosti. „Proto jsme založili dceřinou společnost Legend has it, která rozvíjí své oborové know-how při vývoji NFT hry s názvem Alteration,“ říká Jiří Horyna, předseda představenstva společnosti eMan.

Ukazatel EBITDA, tedy zisk před zdaněním, úroky a odpisy, stoupl loni na 22,8 milionu korun z předloňských 13,7 milionu. Marže EBITDA dosáhla 10,18 procent. Firma loni zároveň majetkově vstoupila do společnosti Hardwario.

eMan je dodavatelem softwaru. Mezi jeho klienty patří Škoda Auto, ČSOB, PPL, ČEZ nebo E.ON. Působí v České republice a Spojených státech, od roku 2020 jsou akcie společnosti volně obchodovány na trhu PX Start na Burze cenných papírů Praha. eMan počítá s dalším růstem, pro rok 2025 by chtěl s obratem přesáhnout 400 milionů korun.