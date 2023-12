Cestovatelská top sedmička. Vybrali jsme naše nejoblíbenější tipy na výlet v roce 2023

Uložit 0

První den letošního roku vyšel na pondělí. Ideální – o jeden volný den navíc, kdy je možné vyrazit na výlet. CzechCrunch v uplynulém roce nabídl hned několik tipů, kam zajet, a to nejen v Česku, ale i na Slovensku nebo v Rakousku. Nyní se můžete podívat na sedm, které si čtenáři oblíbili nejvíce. Sedmička těch nejlepších zahrnuje kostel, rybník i vinařské sklípky. Všechny jsou přitom v naší domovině.

Rybník Hejtman

Jihočeské rybníky jsou samy o sobě pojem. Hejtman ležící v Chlumu kousek od Třeboně je ale přece jen něčím speciální. Je oblíbeným výletním místem proto, že ho obklopuje kemp, a tedy i občerstvení, zázemí a pestré možnosti nejrůznějšího zábavního i sportovního vyžití. Na rybník lze vyjet na šlapadle, paddleboardu i nafukovací žirafě. Hejtman ale pravděpodobně nejvíc přitahuje svým ostrovem, na který vede molo. Vypadá krásně v létě i zimě, byť v mrazu si tu člověk asi nezaplave. Vyhnete se však davům z prázdninových měsíců.

Foto: Placehunter Jihočeský rybník Hejtman

Kunštátská kaple

V Orlických horách stojí už od dob Marie Terezie. Nachází se uprostřed rašeliniště a dřív sloužila hlavně dřevorubcům. Ti do Orlických hor jezdili z Tyrol a těžili tu dřevo, které pak plavili do kutnohorských dolů nebo místních skláren. Kunštátská kaple několikrát zpustla, například po druhé světové válce v souvislosti s odsunem Němců. Naposledy byla kruhovitá kaple s šindelovou střechou opravena v roce 2004, od té doby slouží jako zastávka na náročné výletní cestě.

Foto: Placehunter Kunštátská kaple

Kostel blahoslavené Marie Restituty

Na brněnském sídlišti Lesná vznikl kostel, který připomíná spíš výzkumný ústav. Kostel z roku 2020 architekta Marka Štěpána se rozhodně neinspiruje barokem. Naopak, využívá moderní architekturu, a tak v Brně vznikl vskutku netradiční svatostánek. Betonová stavba má kruhový půdorys a horní část je dokola opásána velkým oknem s barevnou výplní, která do chrámu vpouští duhové barvy. Na to navazuje oddělená zvonice s trojúhelníkovým půdorysem. Obě stavby jsou propojeny jen nadzemním můstkem. Dalším geometrickým prvkem je krychlový vrchol, prostor pro instalovanou zvonkohru nebo vyhlídku.

Foto: Placehunter Kostel blahoslavené Marie Restituty

Lom Seč

Loni se stal přírodní památkou, a tak se paradoxně také otevřel veřejnosti. Do lomu Seč nedaleko Blanska, kde se těžil kaolín i keramické písky, se dlouhá léta nesmělo. Dnes tři sta metrů široký a sedmdesát metrů hluboký lom nabízí prohlídku jedinečného geologického úkazu. K vidění jsou sytě červené i oranžové skály a údolí s jezírky obklopené lesy. Objevovat je zde možné nejen zkamenělé živočichy, ale i ty živé: třeba čolky a žáby. V budoucnu by tu měla vzniknout také naučná stezka.

Foto: Placehunter Lom Seč nabízí hru barev i plno života

Hradlový most – Rechle

Když se ještě plavilo dřevo, bylo potřeba dostat ho ze Šumavy až do Prahy. S tím pomáhalo unikátní vodní dílo, plavební kanál, který protéká deseti kamennými klenutými mosty. Součástí stavby je ale i hradlový most, kterému se říká Rechle podle německého výrazu pro hrábě. Stavba je chráněná od padesátých let, ani to ale nezabránilo jejímu chátrání. Zachránit už se ji nepodařilo, v roce 2000 tak vznikla aspoň přesná kopie. Pěší i cyklisté se dnes díky ní dostanou z jednoho břehu Vydry na druhý, kromě toho si ale mohou prohlédnout krásnou stavbu.

Foto: Placehunter Hradlový most – Rechle

Terčino údolí

Jen kousek od Nových Hradů se ukrývá Anglie. Vešla se sem se vším všudy. Dřív tu bývala volná krajina, rod Buquoyů ji ale kolem říčky Stropnice proměnil na krajinářský park, který je dnes jedním z nejvýznamnějších historických parků v Česku. Anglický romantismus je tu znát na každém kroku. Najdete tu bíle natřené lavičky i mostky a také nádhernou architekturu: vstupní bránu z konce osmnáctého století, Hamerský mlýn ve stylu typické anglické cottage, ze kterého je dnes penzion, nebo Cuknštejn, jednu z nejzachovalejších tvrzí v jižních Čechách. Návštěvníci mohou objevovat také vodopád, lesy a louky s pozoruhodnými druhy rostlin. Vyrazit sem je možné v každém ročním období.

Foto: Placehunter Terčino údolí

Vinařské sklípky ve Vrbicích

Obec Vrbice existuje už od roku 1220, což je spousta času na to, vytvořit něco netradičního. Ve Vrbicích tak stojí krásné původní domky i kostelík, těmi nezajímavějšími jsou ale patrně kolonie vinných sklípků. Nejstarší vinné sklepy pocházejí z poloviny sedmnáctého století, další byly vybudovány na přelomu osmnáctého a devatenáctého století. A právě ty vypadají, jako by je obývali hobiti. Každý má kamenný vstup s goticky lomeným obloukem. Navíc do sklepů na Břeclavsku nedaleko obce Čejkovice můžete vyrazit na skleničku, dvě nebo i více.