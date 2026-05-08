Chalamet, Messi i Yamal. Adidas zbrojí na fotbalové mistrovství světa superhvězdnou reklamou

Pětiminutový snímek sází na nostalgii i současné hvězdy. Německá značka jím odstartovala komunikaci před blížícím se šampionátem v Severní Americe.

Ondřej Holzman

Fotbalové mistrovství světa ve fotbale startuje za měsíc a Adidas se rozhodl, že na tento sportovní svátek nažhaví fanoušky po celém světě ve velkém. V pětiminutové reklamě propojuje světy sportu, filmu a hudby, a přestože rozpočet celé akce není znám, musel být obrovský. V hlavních rolích se totiž potkávají největší hvězdy současnosti, třeba slavný herec Timothée Chalamet nebo fotbalové ikony v čele s Lionelem Messim či vycházející star Laminem Yamalem.

Děj se točí kolem fiktivní a neporazitelné trojice pouličních hráčů z devadesátých let, kterou se Chalamet snaží porazit. Do svého týmu verbuje současné fotbalové hvězdy jako Jude Bellingham, Lamine Yamal a Trinity Rodmanová. V rolích poražených vyzyvatelů z minulosti se objevují v dobových podobách fotbalové legendy Zinedine Zidane, David Beckham a Alessandro Del Piero.

Menší role ztvárnili také další současní fotbalisté jako Ousmane Dembélé, Raphinha či Pedri, které doplnil portorický rapper Bad Bunny, jenž letos v únoru vystoupil v poločasové přestávce Super Bowlu. Pro Adidas jde o klíčovou marketingovou aktivaci před červnovým šampionátem ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku, kde je německý výrobce oficiálním dodavatelem turnajových míčů a také oblékne řadu reprezentací včetně Argentiny, Španělska či Mexika.

