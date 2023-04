Chceme, aby byl Botas ještě letos v plusu, říká Václav Staněk z Vasek. Kritiku kampaně odmítá

Vypadalo to, že v lednu skončí jeden velký český obuvnický příběh. Ve Skutči na Chrudimsku se od roku 1949 vyráběly boty, jejichž název zlidověl. Botasky se staly oblíbenými mezi sportovci i širokou veřejností, na začátku letošního roku ale zastavily jejich výrobu drahé energie i nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Příležitosti se rychle chytil Václav Staněk, zakladatel zlínské obuvnické značky Vasky, a po necelých čtyřech měsících už mu značka Botas patří. Neproběhlo to ovšem bez zdvihnutého obočí.

Na nákup Botasu získaly Vasky část peněz prodejem svých vlastních zlevněných modelů. A právě kampaň, která měla jejich prodej podpořit, vyvolala u mnoha pozorovatelů rozpaky. Poté, co ji Vasky vyhlásily a rychle potřebný počet bot prodaly, totiž nenásledovalo oznámení o odkupu značky, ale tisková konference, na níž padlo, že vše je stále v jednání. Majitel Botasu, František Nestával, se dokonce nechal slyšet, že Vasky jsou jen jednou ze stran, s nimiž jedná.

„Nechci být škaredý, ale to vy jste vydali, že prodej je nejistý. Na pravidelné tiskové konferenci jsem zmiňoval, že jsme blíž, než jsme předtím kdy byli. Takže se to posouvalo kupředu správným směrem,“ říká Václav Staněk v rozhovoru pro CzechCrunch a dodává: „Naším primárním cílem bylo koupit značku Botas a teď už můžu říct, že se tak stalo. Ale bohužel jsem nemohl některé věci říkat nahlas, protože to bylo obchodní tajemství, a tak to mohlo vyznít jako kalkul. Ale my jsme od prvního momentu byli předdomluveni s předchozími majiteli Botasu, že bychom měli být kupci.“

Staňkovým cílem je teď zachovat hlavně ikonické modely i některé barevné kombinace. Nechce Botas pohlcovat, ale naopak ke značce přistupovat jako k samostatnému byznysu. Přiznává ale, že dílčí změny budou potřeba – například přesunutí výroby do jeho závodů. Optimismus mu ale nechybí a věří, že se mu Botas podaří probudit. „Některé modely jsou za mě natolik historicky hodnotné, že bych je chtěl zachovat i třeba v původních barevných variantách, i přesto, že si nemyslím, že reflektují dnešní dobu,“ říká také v rozhovoru.

Vaším deklarovaným cílem bylo zachovat výrobu botasek v Česku. Nepředpokládám ale, že jste značku koupil jen z čistého altruismu. Proč jste v tom zahlédl byznysovou příležitost?

Je potřeba říct, že jsme kupovali ochrannou známku, nikoliv firmu a výrobní zařízení. Budeme muset dokupovat hodně strojů, abychom to zvládli pořádně rozjet. Vzhledem k vizi Vasek, která je zachovat ševcovinu v Česku co nejdéle, mi přišla historie Botasu zajímavá, krásná a hlavně dlouhá. To byla prvotní motivace. A ta sekundární, ekonomická byla, že značka Botas dobře rezonuje s tím, co se snažíme propagovat my. Zákazníky Botas měl. Nebyly to desítky tisíc, ale tisícovky určitě ano a věřím, že když k tomu přidáme něco navíc, tak to může fungovat.

To znamená, že cílem bude značku Botas zachovat? Nebudete ji přebrandovávat na Vasky?

Rozhodně ne, chtěli bychom ideálně zachovat úplně všechno, nicméně nějaké barevné kombinace budeme například upravovat. Ale já opravdu chci, aby to byly dva oddělené byznysy, dvě oddělené značky. Budeme používat i rozdílné kanály, rozdílné webové stránky a ideálně i časem jiné prodejny.

Ve Vaskách jste chtěli peníze na akvizici vybrat prodejem svých zlevněných modelů. Skutečně vám stačily peníze jen z tohoto zdroje, abyste transakci mohli dokončit?

Nemůžu být o moc specifičtější než doteď, abych neprozradil, kolik výsledná částka činila. Máme totiž v rámci spolupráce mlčenlivost. Nicméně potřebovali jsme prodat osm tisíc párů na to, aby to vyšlo. Ale tím, že už nikdo neví, kolik jsme předtím měli na účtě, tak to výši transakce nesdělí. Takže v tomto případě zůstanu tajemný.

Foto: Vasky Václav Staněk, zakladatel značky Vasky

Ptám se proto, že jste celý příběh prezentovali tak, že vaši zákazníci vám koupí Vasek pomohou zachránit Botas. Takže chci vědět, zda je tenhle příběh pravdivý.

Ano, rozhodně je. A rozhodně jsme neměli na transakci peníze již předtím.

A můžete upřesnit, o kolik se vám zvýšily prodeje poté, co jste tento záměr oznámili? Protože to tak trochu naráží na kritiku, která se kolem celého obchodu strhla.

Můžete prosím upřesnit tu kritiku? Protože já jsem vnímal, že zpětná vazba se nám dostávala poměrně pozitivní.

Jistě. Kritika se objevila ve chvíli, kdy to vypadalo, že jste se do obchodu hrnuli, a následně jste na tiskové konferenci na konci března řekl, že se prodej zatím nekoná, že je nejistý. Kritika se opírala o mínění, že to byla jen marketingová akce, která měla zvýšit prodeje Vasek. A proto se ptám, zda se to tak stalo?

Nechci být škaredý, ale to vy jste vydali, že prodej je nejistý. Na tiskové konferenci jsem zmiňoval, že jsme blíž, než jsme předtím kdy byli. Takže se to posouvalo kupředu správným směrem a tím, že jsme měli tiskovou konferenci v plánu i tak, jako to děláme každý první kvartál, tak jsme ji uskutečnili. Co se týče prodejů, tak nespecifikujeme čísla na denní bázi. Můžu ale říct, že první kvartál budeme mít oproti minulému roku růstový.

CzechCrunch podobně jako jiná média přinesl 28. 3. zprávu z tiskové konference Vasek, na níž Václav Staněk výslovně nepotvrdil, že odkup značky Botas je dojednaný. Jak zároveň napsaly Seznam Zprávy, původní majitel Botasu byl zaskočený, že Staněk prezentuje obchod jako hotovou věc, protože v tu chvíli měl deset vážných zájemců. Že o kupci není jasno, informoval ve stejný den také iDnes.cz.

Jak na tuto kritiku reagujete? Protože to opravdu v jednu chvíli vypadalo, že je to marketingová akce.

Naším primárním cílem bylo koupit značku Botas a teď už můžu říct, že se tak stalo. Ale bohužel jsem nemohl některé věci říkat nahlas, protože to bylo obchodní tajemství, a tak to mohlo vyznít jako kalkul. Ale my jsme od prvního momentu byli předdomluveni s předchozími majiteli Botasu, že bychom měli být kupci.

O značku mělo nicméně zájem více firem. Zajímá mě tedy, jestli jste nějak soupeřili s ostatními třeba co se týče cenové nabídky.

Nesoupeřili. Od prvního momentu, co jsme se setkali s bývalými majiteli, jsme řešili cenu a domluvili jsme se během dvou týdnů. Vůbec jsme se nebavili o nikom jiném. Tohle byly informace, které jsme nemohli říkat veřejně, a tak si to některá média přebrala tak, že si děláme z lidí legraci. Nicméně na ceně jsme se domluvili opravdu během dvou týdnů. A ani jednou od Botasu nezaznělo, že by někdo nabízel víc nebo míň.

Co chystáte ohledně další výroby Botasu? Budete chtít zachovávat původní vzhled, nebo nějakým způsobem inovovat?

Některé modely jsou za mě natolik historicky hodnotné, že bych je chtěl zachovat v původních barevných variantách, i přesto, že si nemyslím, že reflektují dnešní dobu. Některé modely bychom chtěli obměnit z hlediska barevnosti. Rozhodně chceme rozšiřovat sortiment i o úplně nové modely tak, jak jsme to udělali ve středu, kdy jsme představili první z nich, který vznikl ve spolupráci s Vaskami. Ten má být určitým nositelem toho spojení.

A co stroje? Zmínil jste, že bude třeba některé dokupovat, abyste mohli začít Botas vyrábět.

Je to tak. Koupit Botas byl sen, ale až teď postupně zjišťujeme, co všechno chybí. Kupříkladu používali vyztuženou špičku, na což potřebujeme nahřívačku, kterou nemáme. Řešíme ale mnohem více ze strojového parku než jen tento konkrétní. Ať už z toho důvodu, že to pro nás může být zajímavé, nebo taky, abychom mohli vyrábět krasobruslařské brusle, které jsou opravdu náročné a momentálně nejsme schopni je dělat.

Takže nastane expanze Vasek i do krasobruslení?

Ano, opravdu bychom chtěli zachovat co největší škálu a sortiment, protože třeba nohejbalové boty od Botasu jsou špičkové. Minulý rok v nich tuším vyhrála francouzská reprezentace mistrovství světa.

Řešil se také osud továrny ve Skutči, nakonec budete výrobu přesouvat do Zlína. Co se stalo, proč se nepovedlo ji zachránit?

Už od počátku jsme se nebavili s bývalými majiteli tom, že bychom odkupovali veškeré nemovitosti, to by byla obrovská věc a nedosáhli bychom na ni. Zároveň to ani nebylo to, co oni chtěli. Byl bych ale rád, kdyby se povedlo zachránit pár pracovních míst v rámci Skutče, protože tam bylo ještě loni sedmdesát lidí. Zvažujeme, že bychom si pronajali nějakou budovu mimo areál současného Botasu a dělali tam svršky, šicí díly. Teď ale přemýšlíme, jestli to bude dávat ekonomicky smysl.

Ptám se na to i proto, že nedostatek kvalifikovaných pracovníků byl jedním z důvodů, proč Botas zkrachoval. Máte ve Vaskách dost kapacit na to, abyste mohli botasky vyrábět?

Rozumím. My kromě našich máme spoustu kooperujících výroben v Česku, ale třeba i na Slovensku, v jejichž rámci momentálně kapacity řešíme. Zatím je to opravdu na začátku, už jenom dotažení obchodu bylo dost náročné. Takže řešíme, vymýšlíme, kde by to bylo nejlepší. Věřím ale, že během tří až šesti měsíců začneme větší část sortimentu Botasu vyrábět.

Věříte, že se vám podaří z Botasu udělat samostatně rentabilní byznys?

Byznys Vasek známe. Víme, jaké kanály fungují, a doufáme, že nám naše zkušenost pomůže, aby byznys Botasu skutečně dával větší smysl.

Cílem tedy je, aby byl Botas sám o sobě minimálně na černé nule?

Ano, jinak bych byznys dělat nemohl, kdybych takový cíl neměl.

Mohl byste Botas dotovat z Vasek.

Ne, to opravdu nechci dělat. Věřím, že se to podaří. Hlavním cílem je, aby již v letošním roce v ideálním stavu byl Botas v plusu.