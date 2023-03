Vasky na převzetí značky Botas mají peníze, odkup se ale zatím nekoná. Obchod není jistý

Na českém obuvnickém trhu se v posledních týdnech neřeší nic jiného než odkoupení tradiční značky Botas zlínskou společností Vasky. Ta již udělala první důležitý krok, aby výrobce takzvaných botasek, který se ocitl v likvidaci, odkoupila, a proto se čekalo, že k uzavření smlouvy dojde v nejbližších dnech. Zakladatel Vasek Václav Staněk ale dnes na tiskové konferenci oznámil, že se žádný obchod nekoná. Zatím. Jednání stále probíhají.

Před měsícem se tradiční český výrobce obuvi Botas dostal do likvidace, když kvůli rostoucím cenám za energie a nedostatku kvalifikovaných pracovníků uzavřel svou hlavní továrnu ve Skutči na Chrudimsku. Problémů si všiml i Václav Staněk a nabídl majiteli Botas Františku Nestávalovi pomocnou ruku v podobě odkoupení. Vasky nicméně musely promyslet, kde na případnou akvizici vezmou peníze.

Rozhodly se proto, že potřebné finance vyberou ve výprodeji zlevněných bot. Aby dosáhly na částku, kterou Staněk odmítá specifikovat, musely prý prodat osm tisíc párů bot. Vasky za tím účelem spustily velkou kampaň, v níž se odkazovaly i na tradici českého obuvnictví a „poctivou ševcovinu“. Minulý týden už měly stanovené množství bot prodat.

Stěžejní krok k odkupu Botasu tak měl být splněn a jak Staněk zmínil, finance na převzetí ochranné známky i výrobního zařízení už mají zajištěné. Na druhou stranu ale prý není jisté, že se obchod uskuteční. „O Botas má zájem více subjektů, ale vím, že to s nikým není tak pokročilé jako s námi,“ zmínil Staněk. Detaily ale nezmiňuje.

„Máme asi deset vážných zájemců. Záležitosti ještě řešíme, ale není to hotové. S firmou Vasky jsme začali jednat, protože jsou to mladí perspektivní lidé a mohli by případně zboží vyrábět v České republice,“ řekl Nestával z Botasu pro Seznam Zprávy.

Foto: Botas Tenisky z edice Botas Classic

„Jsme s druhou stranou ve shodě, že nebudeme zatím nic specifikovat,“ řekl Staněk a dodal, že příští týden má se zástupci firmy Botas (patrně tedy s Nestávalem) naplánovanou schůzku. Pokud by ale k odkupu nakonec došlo, jeho předmětem se stanou kultovní edice tenisek Botasu pod názvy Classic a Authentic a také krasobruslařské brusle i běžkařské boty. „Chceme zachovat i nohejbalové botasky,” doplňuje Staněk.

Spolu s tím mají Vasky v plánu otevřít samostatnou prodejnu Botas, aby si lidé mohli obuv před nákupem vyzkoušet. Staněk má mimo jiné plány i se zachováním alespoň několika pracovních míst ve Skutči na Chrudimsku, odkud značka Botas dosud operovala, tento sen se mu ale prý nejspíš nesplní – likvidační proces jako takový má zasáhnout i samotnou továrnu, proto by se výroba musela přesunout někam jinam.

„Očekáváme, že budeme muset pořídit i nové výrobní stroje. Ve Vaskách s výrobou krasobruslařských bruslí, běžkařských bot ani vlastně tenisek Classic a Authentic nemáme zkušenosti, tím pádem ani vybavení,“ dodává Staněk krátce k tomu, co bude muset jeho firma udělat, pokud by značku Botas skutečně získala. Její produkty by mohla prodávat také prostřednictvím svého e-shopu.

Vasky už také udělaly návrhy nových tenisek, které z designových křivek botasek vychází. Pokud by se odkup nedotáhl do zdárného konce, podle Staňkových slov se „nevyhodí do koše“, ale mohly by jít do prodeje bez loga Botas.

Vasky loni utržily 260 milionů korun, i když původně mířily na 460 milionů. Celkový počet prodaných produktů (včetně módních doplňků) se pohyboval na hranici 200 tisíc.

Oproti tomu společnost Botas nezažívala dobré období. Ačkoliv předloni skončila v zisku 7,7 milionu korun při tržbách 39,3 milionu korun, čísla vycházela zejména z odprodeje nepotřebných nemovitostí, ne nutně z prodeje obuvi jako takové. Rok předtím byla ve ztrátě.