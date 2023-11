Chcete zbohatnout jako miliardář Kratina? Na workshopu na Money Makeru ukáže úspěšný recept z Accolade

Uložit 0

Patří mezi třicet nejbohatších Čechů. V pětadvaceti letech se rozhodl, že založí vlastní firmu a vloží do ní všechny své peníze. Dnes je z Accolade velký hráč ve světě průmyslových nemovitostí, jeho spolumajitel Milan Kratina počítá majetek v miliardách a na naší investiční konferenci Money Maker, která se koná 21. listopadu, prozradí, jak to celé dokázal. Na našich workshopech se půjde více do hloubky.

Chcete více praktických rad a informací? Ještě více rozšiřujeme program naší velké investiční konference, v jejíž hlavní části vystoupí mimo jiné Marek Dospiva, Ivana Tykač, Tomáš Čupr nebo Tamara Kotvalová. Přihlaste se na některý ze specializovaných workshopů, které v rámci Money Makeru proběhnou hned čtyři. Řešit se bude investování do akcií, realit i byznysu jako takového.

Jak se na workshop s Milanem Kratinou a dalšími přihlásit? Je to jednoduché. Musíte mít vstupenku na Money Maker a včas se přihlásit na stránkách konference. Registrace se spustí v pátek 10. listopadu v 9 hodin a kapacita jednotlivých seminářů je 50 lidí. Takže kdo se dříve přihlásí, ten se zúčastní. Případně se můžete dostat na desetičlenný seznam náhradníků.

A co všechno se můžete naučit? Vedle Milana Kratiny promluví o tom, jak nejlépe investovat do akcií, známý investor Michal Semotan z J&T a také analytik XTB Štěpán Hájek. A pokud vás zajímají spíše nemovitosti, tak o tom, jak do nich efektivně investovat, bude hovořit Robert Johnson ze společnosti UlovDomov.

Accolade: Jak vybudovat miliardový realitní byznys

Reality nejsou jen domy, byty a chalupy, ale také například průmyslové parky a haly. Jak sestavit ten správný realitní mix, aby vám vydělával, a přitom nesl nízká rizika? O tom bude mluvit výkonný ředitel a spolumajitel Accolade Milan Kratina, který se pohybuje v realitách už více než deset let, a proto má přehled i o tom, jak se trh s nemovitostmi vyvíjí a jaké jsou nejnovější trendy. Konkrétní case studies na reálných projektech pak v druhé části semináře přiblíží šéf business developmentu Accolade Tomáš Hanáček.

Co se naučíte:

Jak sestavit realitní portfolio.

Jednoduchý návod, jak se dostat k investicím do průmyslových nemovitostí.

Jak vypadají konkrétní case studies, abyste mohli odejít a rovnou začít investovat.

Foto: Jakub Hrabal/CzechCrunch Štěpán Hájek na konferenci Money Maker

XTB: Investice do akcií 101 aneb Jak na úspěšný stockpicking

Na analyzování akcií neexistuje jeden správný postup. Každý investor přistupuje k výběru akcie jinak, přikládá různým metrikám odlišnou důležitost, ale základ, ze kterého vychází, je vždy stejný. Workshop na aktivní investování do akcií bude tvořen třemi důležitými pilíři, kterým musí každý investor věnovat pozornost.

Investování do akcií je především investování do firem. V ideálním případě do kvalitních firem, které jsou ve svém oboru dominantní. Analytik XTB Štěpán Hájek, který seminář povede, se bude soustředit na to, jak takovou kvalitní firmu poznat, jak při jejím výběru postupovat nebo kdy je ten správný čas ji koupit.

Co se naučíte:

Základní metriky, podle kterých poznáte kvalitní firmu, do níž se vyplatí investovat.

Jak vybírat podle odvětví, ve kterém firma funguje.

Kdy je ten správný čas akcie koupit.

UlovDomov: Jak koupit byt jako investici a neprodělat?

Chcete investovat do nemovitostí? Máte spočítané, jak se vám bude měnit cashflow v čase? A máte představu, jakým rizikům se vystavujete? O tom, jak je to důležité, bude na workshopu mluvit Robert Johnson, který působí jako Head of Growth ve společnosti UlovDomov. Ukáže, jak postavit business case pro investiční pronájmy a na co si dát pozor. Seminář je určen pro ty, kdo chtějí získat hlubší porozumění a dovednosti v oblasti investic do nemovitostí.

Co se naučíte:

Dynamiku cashflow v čase (hypotéky vs. zvyšující se nájem).

Identifikaci potenciálních rizik s neplatiči, neobsazeností a opravami.

Jak výše zmíněným rizikům předejít nebo jak je minimalizovat.

Vytvoření stabilního business case investičního pronájmu.

J&T: Jak a do čeho úspěšně investovat v roce 2024

Člověk dnes může z pohodlí svého gauče investovat velmi snadno a velmi rychle de facto do čehokoliv. Leží před námi celý akciový trh, ale také všemožné další více či méně alternativní příležitosti. Jaké investiční možnosti dnešní svět nabízí a jak se v nich vyznat? Jak nad investicemi přemýšlet a pro koho je výhodnější kupovat jednotlivé akcie a kdo by měl raději vložit peníze do fondu? A co byste měli sledovat, když se rozhodujete, komu svěřit své peníze? O tom promluví zkušený investor Michal Semotan, který je portfolio manažerem v J&T Bance.

Co se naučíte: