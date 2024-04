Chlubí se, že se s Taylor Swift odstěhuje na Moravu. A teď má zpěvák Mikolas i reklamu na Times Square

Uložit 0

Je nejúspěšnějším Čechem v historii celoevropské hudební soutěže Eurovize, kde před šesti lety obsadil šesté místo. O osmadvacetiletém zpěvákovi Mikolasi Josefovi se tehdy dozvědělo i zahraniční publikum, když v Lisabonu uspěl s chytlavou skladbou Lie to Me. Teď se s trochou nadsázky dá říct, že o něm ví i Amerika. Nebo alespoň New York. A statisíce turistů.

Mikolas Josef, nyní vystupující pod zkráceným jménem Mikolas, se objevil přímo na newyorském náměstí Times Square, a to v rámci reklamy od Spotify, které propaguje jeho první studiovou desku One. Krátký vizuální spot rotuje přímo na jedné z výškových budov a patří tak k nejviditelnějším plochám, které v New Yorku jsou. Mladý český zpěvák touto reklamou zahájil novou kapitolu svého hudebního života.

Ačkoliv je Mikolas známým interpretem – nahrává minimálně od roku 2015 –, dosud se tuzemské scéně představoval jen přes singly. Ať už jde o Me Gusta, Abu Dhabi, Acapella, Lalalalalalalalalala, zmíněnou písničku Lie to Me nebo hit Delilah, který vyšel loni po jeho tříleté odmlce. Ten dokonce zaznamenal velký úspěch i za hranicemi včetně Velké Británie, kde se v jeden moment dostal do dvacítky nejposlouchanějších skladeb.

Po desítkách milionů streamů, které Mikolas nasbíral na hudebních službách skrze své singly, začátkem března oznámil, že brzy vyjde jeho první sólová deska s názvem One, po níž fanoušci tak moc volali. Teď je venku už necelé dva týdny a na kontě má téměř 80 milionů přehrání na Spotify, s čímž se Mikolas pochlubil na svém Instagramu, kde má přes 300 tisíc sledujících. Newyorská kampaň je tudíž takovou korunkou, která může mít velký dopad.

Přes Times Square podle statistik projde v těch nejrušnějších hodinách skoro půl milionu lidí, takže potenciální zásah je mnohonásobně větší než na jeho sociálních sítích, v televizích, rádiích… kdekoliv. A vzhledem k tomu, že rodák z Prahy zpívá primárně v angličtině, dokáže přes svou tvorbu oslovit i zbytek světa. Chce být nejstreamovanějším zpěvákem Česka, ale jeho ambice jsou ještě větší. A na pozoru by se měl mít hlavně fotbalista a vítěz letošního Super Bowlu Travis Kelce.

Při představení alba Mikolas zavtipkoval, že se chce stát „dalším přítelem Taylor Swift“, jedné z nejslavnějších zpěvaček současnosti, kvůli které média vypisují i nové pozice zaměřené čistě na pokrývání všeho, co se okolo ní šustne. „Abych se jím stal, musím mít miliardu přehrání. Plánuji se s ní odstěhovat na Moravu,“ řekl pro Musicserver.cz.

Být na Times Square je pro umělce velká pocta, obzvlášť pro ty, kteří pocházejí z menších zemí, jako je Česko. Na druhou stranu není Mikolas jediným tuzemským interpretem, který se na velkých obrazovkách objevil. Za zmínku stojí i dívčí kapela Vesna, která se na hektickém náměstí objevila loni v říjnu. V roce 2021 dostala prostor i zpěvačka Berenika Kohoutová, přičemž tím samým se mohou pyšnit i Lenny a Ewa Farna.

Promo podobného typu dostala i původem ruská zpěvačka Aiko, která se teď připravuje na účast v dalším ročníku hudební soutěže Eurovize, kam byla lidmi z řad veřejnosti vybrána jako reprezentantka Česka. Mikolas, který ještě před vydáním debutového alba vystupoval pod jménem Mikolas Josef, je ale zřejmě první český muž, jenž to dokázal.