Chtěli jsme nechat panu prezidentovi trochu prostoru. Za měsíc sláva nemusí znamenat nic, říká Calin

Razí jednoduchý přístup k hudbě – zkrátka ho musí bavit. Spolu s tím razí i jednoduchý přístup k životu, který je založený na pokoře, skromnosti a nadšení. A když se k tomu všemu přidá i špetka talentu a správný tým lidí, může vzniknout hvězda. I tak by se dal definovat Calin, nejposlouchanější umělec na Spotify v Česku, který i přes svou momentální velkou slávu zůstává nohama na zemi. „Za měsíc to může být jinak. Nechci být pro nikoho vzorem ani role modelem,“ říká.

Calin se na české hudební – zejména pak té rapové – scéně pohybuje už několik let, do pozornosti mainstreamu se ale dostal patrně až loni, když vydal desku Popstar, jejíž skladby lze dodnes najít v hudebních žebříčcích. O ještě větší slávu se ale přihlásil až s vydáním alba Roadtrip, na kterém pracoval s rapperem Viktorem Sheenem. A právě s ním dnes vyráží do pražské O2 areny, která bude s největší pravděpodobností zcela vyprodaná.

„S tím, jak je dnešní doba rychlá, to neznamená vůbec nic,“ odpovídá Calin Čestmíru Strakatému, který se ho v podcastu ptal, jak vnímá, že je na Spotify s počtem 834 tisíc posluchačů měsíčně nejposlouchanějším umělcem v Česku. „Je to takový zavádějící pojem, za měsíc to může být jinak, za dva měsíce úplně jinak. Je důležitější si tu popularitu držet několik let, pak už se můžeme bavit o nějakém statusu,“ dodává.

Calin odkazuje na trend, který je na celosvětové hudební scéně relativně běžný. S tím, jak se dnes konzumuje hudba výhradně přes streamovací služby, se stává, že umělec nahraje jeden hit, který mu takříkajíc vystřelí – a automaticky se stává hvězdou. Když se k tomu pak připočte především TikTok, kde se nové skladby rychle šíří, může být růst ještě intenzivnější.

I on sám má na kontě několik hitů, z posledních měsíců pak především Safír, který je právě na nejnovější desce Roadtrip. Tudíž už svým způsobem zná postup, jak vytvořit hit, který bude nejen dobývat hudební žebříčky, ale také bude mít své místo právě na sociálních sítích. „Snažím se vyvarovat toho, abych jeden vzorec, který funguje, ždímal, dokud to jde,“ říká.

Na druhou stranu je Calin jedním z těch moderních umělců, kteří už zapomněli na klišé, že rapové písničky by měly předávat nějaká poselství, respektive přinášet výpovědní hodnotu, jako tomu bylo dříve. „Pořád je hrozně moc umělců, kteří se hudbou snaží co nejvíce předat. V tom je ale ten obor kouzelný – každý si může poslouchat to, co chce,“ dodává. A zmiňuje, že hudba je pro něj především zábava.

S jistou dávkou zábavnosti přistoupil Calin s parťákem Viktorem Sheenem, také jedním z nejposlouchanějších umělců na Spotify v republice, také ke zmíněnému Roadtripu, kde propojili své styly a prakticky tak vznikl nový interpret. „Já bych nemohl dělat to, o čem rapuje Viktor, a naopak. Ptali jsme se sami sebe, jestli nás to baví. A pokud ano, tak jsme nic neřešili a prostě to nahráli,“ popisuje myšlenku za kreativním procesem tvorby desky.

Na řadu posluchačů mohla totiž deska působit jako kalkul, protože obsahuje zpravidla líbivé skladby, které jsou určené přesně pro neomezené, uvolněné poslouchání. Skoro by se dalo říct, že je plná „rádiovek“. Podle Calina to ale má být výsledkem právě jejich stylů a toho, že Roadtrip dělali hlavně proto, že se u něj bavili. „Moje sólová věc by ale byla jiná, protože by byla jen moje, bez kompromisů,“ dodává.

Jinou věcí bylo ale vydání desky, kterou tak trochu prozíravě posunuli na později, a to hlavně kvůli prezidentským volbám, které zrovna probíhaly. Očekávali, že by nahrávka nemusela v záplavě příspěvků o novém prezidentovi tolik vyniknout, proto raději počkali, než skončí. „Nechtěli jsme si prostě lézt s panem prezidentem do zelí. Chtěli jsme mu také nechat trochu prostoru,“ říká se smíchem Calin

V podcastu Čestmíra Strakatého se rozebíral i Calinův příchod do Česka z Moldavska, kde se narodil, jeho hudební začátky i problémy s hlasem, které měl a které musel řešit.