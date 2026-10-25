Chytré televize jsou plné reklam a balastu. Lidé ale našli šikovný trik a pomocí AI je upravují
Výrobci je přeměnili na sběrače dat, uživatelé se ale začínají bránit. Pomocí vibe codingu dělají z chytrých televizí zase „hloupé“.
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Chytré televize se mění v reklamní platformy, které vedle filmů a seriálů nabízejí sponzorovaný obsah a sbírají data o diváckých návycích. Část uživatelů se ale rozhodla opět získat kontrolu nad svými obrazovkami. S pomocí umělé inteligence upravují jejich software, deaktivují nežádoucí aplikace a systémové funkce, omezují sledování a zbavují se některých reklamních nabídek. Takže zatímco výrobci přidávají další chytré funkce, pro stále více lidí je důležitější televize, která dělá jen to, co od ní očekávají.
Ale postupně. Mnohé chytré televize využívají technologii, která rozpoznává obsah na obrazovce a ve zvuku. Dokážou tak zjistit, zda sledujete večerní zprávy, přehráváte film nebo hrajete hru na konzoli. Výrobci pak mohou tato data využívat k cílení reklamy a personalizaci doporučení.
Někteří lidé se tak rozhodli vzít ochranu soukromí do vlastních rukou. Sociálními sítěmi se šíří diskuze a příspěvky o tom, jak tito uživatelé odpojují televize od sítě, přičemž někteří se dokonce pouštějí do fyzických úprav zařízení, aby omezili jeho možnosti sledování.
K dispozici je ale i elegantnější řešení. Vibe coding totiž nemusí mít využití jen pro stavění webů, aplikací či her. S nástroji, jako je Claude Code, se do úprav chytrých televizí pustili i lidé bez hlubších programátorských znalostí. Výsledek ale není vždy bez rizika a záleží také na konkrétním zařízení.
Na internetu se nicméně začaly šířit návody a skripty s názvy CleanYourTV a DumbTV, které umožňují omezit reklamy a nepotřebné aplikace nebo nahradit původní domovskou obrazovku jednodušším prostředím. „Vaše televize by měla dělat jen to, co chcete. A nic navíc. Žádné reklamy, žádné sledování toho, co sledujete, ani aktualizace, o které jste nestáli,“ stojí v popisu softwarového projektu DumbTV.
Princip spočívá v tom, že některé chytré televize s Android TV či Google TV lze za určitých podmínek propojit s počítačem přes domácí wi-fi síť a upravit jejich software na dálku. Konkrétní možnosti závisí na modelu televizoru a použitém nástroji.
Uživatel k tomu může využít AI asistenta, například zmíněný Claude Code, kterému zadá potřebné pokyny. Ten mu pomůže zmapovat nainstalované aplikace, vypnout vybrané nepotřebné systémové součásti a nahradit původní domovskou obrazovku jednodušším menu. Na něm pak zůstanou především aplikace a funkce, které skutečně používá.
Tvůrce projektu CleanYourTV podepsaný pouze jako Gathin T. tak například pomocí Claude Code upravil přes wi-fi televizor svých rodičů, omezil nepotřebný software a vytvořil přehlednější domovskou obrazovku připomínající prostředí Apple TV. Na webu svého projektu pak zveřejnil návod, jak při úpravě postupovat, i ukázky výsledků na různých televizorech. Vyzkoušet si takový zásah tedy může každý, kdo si na to troufne a má kompatibilní zařízení.
Při úpravě televize ale není vždy nutné zasahovat do jejího systému. Kdo se na podobný krok necítí, může si na kompatibilních zařízeních s Android TV nebo Google TV nainstalovat aplikace Projectivy Launcher či ATV Launcher. Ty nahradí původní domovskou obrazovku přehlednějším prostředím, které si lze přizpůsobit vlastním potřebám.