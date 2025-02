Čínský DeepSeek zatřásl světem AI. Otázka zní: Šlo o černou labuť? Tady je návod, jak to poznat

Výsledkem tak byl dramatický pokles hodnoty akcií technologických gigantů, jako je právě Nvidia, a objevily se náznaky přehodnocení investičních strategií v AI sektoru.

Abychom mohli spuštění DeepSeeku označit za černou labuť, musíme se podívat na jeho nepředvídatelnost, dopad a zpětnou racionalizaci.

Nepředvídatelnost : Přestože čínské technologické inovace rostou, rychlost a efektivita DeepSeek-R1 překvapila i odborníky. Společnost využila starší technologie způsobem, který jen málokdo očekával.

: Přestože čínské technologické inovace rostou, rychlost a efektivita DeepSeek-R1 překvapila i odborníky. Společnost využila starší technologie způsobem, který jen málokdo očekával. Mimořádný dopad : Dopady na trh jsou zřejmé – pokles akcií Nvidie o stovky miliard dolarů a zpochybnění ekonomické udržitelnosti současných investic do AI. Zároveň DeepSeek nastavuje nový standard pro nákladovou efektivitu.

: Dopady na trh jsou zřejmé – pokles akcií Nvidie o stovky miliard dolarů a zpochybnění ekonomické udržitelnosti současných investic do AI. Zároveň DeepSeek nastavuje nový standard pro nákladovou efektivitu. Racionalizace post-factum: Po uvedení DeepSeek-R1 se objevují vysvětlení jeho úspěchu (například využití starších čipů), což odpovídá zpětnému hledání příčin typickému pro černé labutě.

Takže ať se na to dívám z jakékoliv strany, spuštění platformy DeepSeek evokuje představu černé labutě… jenže ta asociace je na druhou stranu relativně volná.

Zatímco komerční start DeepSeek-R1 splňuje mnohé znaky černé labutě, jeho klasifikace závisí do značné míry na tom, zda jej budeme vnímat jako zcela nepředvídatelný průlom, nebo jen logický krok v evoluci AI technologií.

Pokud bychom se přiklonili k první variantě, šlo by nejspíš o zásadní změnu pravidel hry a překreslení hřiště. Vzrostl by totiž konkurenční tlak a investoři by mohli mít tendenci směřovat své prostředky do jiných (než stávajících) projektů. Nelze vyloučit ani další eskalaci geopolitického napětí mezi USA a Čínou. Bohužel spolehlivé odpovědi, která z těch variant je bližší pravdě, přinese jenom čas…

Jedná se o osobní názory Petra Žabži, které neodráží postoj Air Bank a.s. Nejedná se o investiční radu ani o jiné doporučení konkrétní investice.