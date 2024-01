Čínský Zeekr odhalil své první lidové elektroauto. Za méně než milion slibuje zrychlení Taycanu

Uložit 0

Zeekr je relativně mladá čínská automobilka, která ve své domovině nabízí prémiové elektrické modely lákající na vysoké technické parametry a výbavu, ale také atraktivní cenu. V minulém roce zahájila expanzi do Evropy, a proto by nás měl zajímat i její vůbec první vůz určený pro masový trh. Navíc se zajímavým názvem 007.

Pokud hledáte paralelu mezi tímto autem a nejslavnějším agentem světa, musíme vás zklamat. Označením 007 novinka zkrátka jen zapadá do modelové hierarchie automobilky, která nabízí sportovně laděné SUV 001 coby svou vlajkovou loď, luxusní MPV pojmenované 009 a také nejnovější SUV pojmenované Zeekr X.

Automobilka vlastněná společností Geely, pod kterou spadají například i Volvo či Lotus, až doposud mířila spíše na náročnější zákazníky. S verzí 007 se ovšem rozhodla oslovit masu a udělat z ní hit. Tomu napovídá i zájem v Číně, kde automobilka otevřela předobjednávky na nový sedan v polovině prosince minulého roku a za necelé dva týdny jich nasbírala přes 51 tisíc.

Novinka by měla nabídnout celou řadu vychytávek a inovací, jako je například inovativní hliníková záď, interně vyvinutý audiosystém či technologie sledování dění okolo vozu postavená na lidaru, radarech a 12 kamerách s HD rozlišením. Nás však budou zajímat především technické specifikace, které vůz dostává díky 800V platformě, na níž stojí.

Foto: Zeekr Vůz přináší unikátní zpracování prosklené střechy

Díky ní by mělo být možné auto nabít rychlonabíječkou na 500 kilometrů dlouhou cestu za 15 minut. Celková kapacita baterie by v případě verze Standard Range měla při plném nabití poskytnou dojezd 688 kilometrů. U verze s dlouhým dojezdem pak toto číslo roste na úctyhodných 870 kilometrů.

Nutno ale podotknout, že se jedná o hodnoty vypočítané metodou CLTC. V evropském WLTP standardu se tato čísla smrskávají na 669 kilometrů u verze s dlouhým dojezdem a 529 kilometrům u základní verze. Stále se však jedná o velmi slušné výsledky.

Ty vůz vykazuje i v otázce výkonu. Z 0 na 100 km/h by měla být vrcholná verze s dvojicí motorů schopná vystřelit za 2,84 sekundy, což novinku řadí po bok těch nejvýkonnějších elektromobilů, které na trh dodává Tesla či Porsche, jehož Taycan ve verzi Turbo S je v otázce akcelerace lepší jen nepatrně.

O to zajímavěji působí cena vozu, která by měla začínat na částce 29 475 tisíc dolarů, tedy v přepočtu 662 tisíc korun. Vrcholná verze by pak měla být nabízena za 42 300 dolarů, tedy 950 tisíc korun. A automobil pod milion, který by svými jízdními specifikacemi měl být schopen konkurovat těm nejrychlejším, je skutečně zajímavá nabídka. Lze ovšem předpokládat, že se cenová hladina pro evropské zákazníky bude mírně odlišovat.