Restaurace, do kterých se nepodíváte, jsou na vzestupu. Trend cloud kitchen, tedy kuchyní specializujících se čistě jen na rozvoz jídel, se v některých zemích světa začal rozšiřovat ještě před pandemii koronaviru, která kvůli vládním opatřením silně zasáhla celý gastronomický segment. Zákazníci se však v tomto období o to více obraceli na donáškové služby, což právě cloudovým kuchyním hrálo do karet i díky tomu, že náklady na přípravu jídla osekávají na minimum.

„Koncept cloud kitchen, který vznikl a v Česku se objevil krátce před pandemií, se osvědčil a dál roste na vlně trendu rozvozu jídla,“ popisuje Jan Siuda, spoluzakladatel MyFoodPlace – první cloudové kuchyně u nás. Svoje slova potvrzuje také čísly, aktuálně už firma spolupracuje se třemi desítkami restauračních značek, měsíčně realizuje desítky tisíc objednávek a za posledních dvanáct měsíců obsloužila přes sto tisíc zákazníků.

Jan Siuda a Tomáš Lev zakládali MyFoodPlace před dvěma lety navzdory tomu, že oba měli z gastronomie zkušenosti jedině díky letním brigádám. Profesně je jejich kariéry zavedly do oblasti top management consultingu, když se však poprvé dozvěděli o cloudových kuchyních v Los Angeles, nápad je zaujal a rozběhli vlastní v pražské Krči.

Zatímco před rokem spolupracovali s osmi restauracemi, aktuálně celý výčet čítá třicet firem. Najdeme v něm existující značky i nové virtuální koncepty, které byly vytvořeny právě pro fungování v cloud kuchyni, neexistují tedy ve formě fyzické restaurace. „Z první skupiny můžeme zmínit například restaurace jako Trattoria Corleone, Smíchovna, WingHaus, Regal Burger, Namaste India Original či Žebírkov. Z té druhé pak například koncept Raketou, Gyrosárna, The Mort Pizza & Food či Poké Bistro,“ vyjmenovává Siuda pro CzechCrunch.

Tomáš Lev a Jan Siuda spoluzakladatelé cloudové kuchyně MyFoodPlace Foto: MyFoodPlace

Za poslední rok však platforma proměnila složení značek, se kterými nyní spolupracuje. „Vybíráme si velice detailně restaurační brandy a koncepty, se kterými bychom chtěli pracovat. Naším cílem je mít v portfoliu skupinu značek a konceptů, které dohromady reprezentují širokou paletu světových kuchyní,“ popisuje Siuda.

Rostoucí počet provozů se podepisuje i na samotném byznysu. MyFoodPlace letos očekává růst tržeb o více než sto procent na 50 milionů korun, a to při udržení firmy v černých číslech. Firma v rámci rozvozů primárně spolupracuje s Dáme jídlo, omezené spektrum jídel je k dispozici také na konkurenční službě Bolt Food. Kromě toho si mohou zákazníci objednávku vytvořit i na samotném MyFoodPlace.

Od pronájmu prostor k řízení celého provozu

„Covid nás toho hodně naučil. Museli jsme samozřejmě hodně rychle škálovat naše provozní kapacity, což ukázalo na nedokonalosti v některých procesech. Upravit jsme museli i byznys model. Z původního pronájmu prostor pro restaurace přecházíme k variantě, kdy veškeré provozní aktivity řídí přímo MyFoodPlace,“ říká Siuda, který jako hlavní cíle označuje lepší efektivitu provozu a vyšší kvalitu pro konečného zákazníka.

Původně tak MyFoodPlace restauracím a majitelům konceptů pronajímal prostor s vybavením a přípravu jídla je nechal řídit vlastními silami. Postupně si však Siuda a Lev uvědomili, že dokážou být v řízení procesu efektivnější, protože takovým způsobem dokážou využít různé synergie. Dnes tak většina spoluprací funguje jako franšízy a přípravu jídel zajišťuje vlastní personál firmy.

V nejbližších měsících by pak mělo dojít k výraznému rozšíření konceptu cloudové kuchyně do dalších oblastí. Zatím si zákazníci mohou jídlo objednat v omezené zóně v rámci Prahy, MyFoodPlace ale plánuje investovat 15 milionů korun do technologické stránky i budování sítě dalších poboček. Cílem je pokrýt hlavní město a pražskou poptávku do léta příštího roku.

Nyní firma připravuje spuštění druhé pobočky na pražské Palmovce, ke kterému by mělo přijít do konce letoška, další jedna až dvě provozovny by měly následovat v horizontu pěti až šesti měsíců. Hlavním městem však expanze firmy neskončí. „Praha je pouze začátek. Ještě se na ni budeme soustředit řekněme maximálně devět měsíců,“ říká Siuda.



„Současný trh a změny nákupního chování spotřebitelů nabízí takové možnosti, že by byl hřích neuvažovat o dalších lokalitách na expanzi,“ dodává spoluzakladatel firmy, který takovým způsobem chce umožnit vybraným konceptům růst jak po Praze, tak i do dalších oblastí. Důležitá pro MyFoodPlace však bude také samotná digitalizace.

„Vnímáme nové výzvy, které pro restauratéry přinesla pandemie a narůstající prodeje přes rozvážkové platformy. Tím, že jsme se od začátku soustředili hlavně na rozvoz, museli jsme být od začátku po IT stránce napřed vůči restauracím,“ říká Siuda, jehož IT tým plánuje celé řešení uvést na trh jako samostatný produkt pokrývající komplexní řetězec procesů v oblasti gastronomie.