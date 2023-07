Masarykovo nádraží se začne na přelomu roku opravovat. Pak z něj budou moci vyjet vlaky na letiště

Praha postoupila o další krok směrem k železnici na letiště. Léta diskutovaná stavba, která má českou metropoli posunout ke standardu západních států, nyní získává konkrétní obrysy. Správa železnic začala soutěžit firmu, která by vybudovala nejen další kolej na Masarykově nádraží, ale také přestřešení nejstarší pražské stanice.

Zakázka má hodnotu 3,2 miliardy eur a Správa železnic soutěž vypsala v pátek. Pracovat by se na nádraží mohlo začít už na přelomu roku. Není to jediná zakázka, na jejímž konci má být železniční trať na pražskou Ruzyň. V současnosti běží také přestavba úseku ze stanice v Bubnech do nové zastávky Praha-Výstaviště. Už loni začala také přestavba trati mezi stanicemi Kladno a Kladno-Ostrovec. Dohromady jde o víc než deset staveb.

Nová zakázka se týká samotného Masarykova nádraží. Ze současných sedmi kolejí půjde o rozšíření na devět. Nové koleje vzniknou na straně nástupiště směrem k nové budově od Zahy Hadid, kterou tu nyní dokončuje Penta. Do budoucna se předpokládá, že cestující z letiště vystoupí přímo u ní. Součástí zakázky je ale také rekonstrukce stávajícího kolejiště.

Tendr se ale týká i plánovaného zastřešení kolejiště. To by mělo být pochozí a usnadnit tak cestu mezi Masarykovým a nedalekým Hlavním nádražím, zároveň by ale mělo také propojit Florenc s Hybernskou ulicí. Kolejiště by mělo fungovat v podstatě i jako nový park, bude osázené zelení a budou tu k dispozici lavičky. Cesta skrze přestřešení by měla ústit u právě budovaného hotelu řetězce Motel One v Hybernské ulici, který se bude jmenovat Cloud One. Jeho součástí bude i průchod směrem k nádraží hlavnímu.

Nádraží by tak nově mělo být dostupné z vícero směrů. Původně byl za hlavní vchod považován ten z Hybernské ulice, ten se ale časem stal okrajovým a vchází se především z ulice Havlíčkovy, kde jsou nyní tramvajové zastávky. Právě pasáž podél Hybernské získá nový dech, zmizely odsud původní pokladny a nyní se tu buduje obchodní zóna.

Foto: Správa železnic Na nádraží přibudou dvě nové koleje. Povedou na letiště

„Lidé, kteří sem přijíždějí nebo odjíždějí, tudy dneska nemají potřebu projít. Až tady ale bude nová kolej na letiště, pohyb cestujících se změní. Právě tímto prostorem bude propojení z Masaryčky na Hlavní nádraží zásadní,“ říká Jan Vodvářka, projektový manažer společnosti Penta Real Estate. Ta má v nájmu převážnou část veřejných prostorů na nádraží, a tak se postupně mění i ty. Platforma nad kolejištěm navíc obejde spoustu překážek v místě. Kromě toho ale vytvoří také nový východní vestibul pro čekající cestující, který se z něj eskalátorem, schodištěm nebo výtahem dostanou na jednotlivá nástupiště.

Stavět se má za provozu, cestující tak budou muset čelit jen dílčím omezením. Dotkne se to především těch, kdo dojíždějí do Prahy nebo ven pravidelně, Masarykovo nádraží totiž hodně slouží cestujícím, kteří bydlí v okolí metropole. „Už teď plní Masarykovo nádraží podstatnou roli v příměstské dopravě, denně jej využijí desítky tisíc cestujících. Jeho přestavba je součástí modernizace trati do Kladna s odbočkou na letiště. Díky tomuto spojení důležitost nádraží ještě významně vzroste,“ říká ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.